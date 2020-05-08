Каждую пятницу мы готовим три графика, на которых показываем, как развивается эпидемия в России и других наиболее пострадавших странах. Для удобства все линии прироста стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).

Линия прогноза по России (пунктирная) построена только на основании прироста зараженных за последние 10 дней — мы взяли среднее число за сутки и показали, что будет, если такой прирост сохранится. Конечно, мы не можем знать наверняка, сбудутся ли наши прогнозы, потому что не учитываем никакие другие факторы.