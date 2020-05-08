Каждую пятницу мы готовим три графика, на которых показываем, как развивается эпидемия в России и других наиболее пострадавших странах. Для удобства все линии прироста стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано
Линия прогноза по России (пунктирная) построена только на основании прироста зараженных за последние
На первом графике вы можете видеть общее количество зараженных в разных государствах и их прирост по дням. В прошлую пятницу мы писали, что Россия догоняет Италию, теперь очевидно, что мы ее обогнали и уверенно идем на пересечение с Испанией. А дальше — только сценарий США.
Второй график исключает выздоровевших и показывает только заразившихся и умерших. Здесь особенно видно, как весь мир выздоравливает — кроме России и США. Сегодня
Третий график показывает процент заболевших от всего населения каждого государства. Больше всего пострадали США и Испания, но в Испании уже произошел резкий поворот кривой — потому что эпидемия в этой стране заканчивается. Россия же уверенно движется вверх, за последние дни в среднем
В России власти обсуждают поэтапное снятие ограничений в регионах, но с такими невеселыми прогнозами о свободе можно только мечтать.