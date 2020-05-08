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Тема дня Коронавирус захватил новые территории: инфографика

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Каждую пятницу мы готовим три графика, на которых показываем, как развивается эпидемия в России и других наиболее пострадавших странах. Для удобства все линии прироста стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).

Линия прогноза по России (пунктирная) построена только на основании прироста зараженных за последние 10 дней — мы взяли среднее число за сутки и показали, что будет, если такой прирост сохранится. Конечно, мы не можем знать наверняка, сбудутся ли наши прогнозы, потому что не учитываем никакие другие факторы.

На первом графике вы можете видеть общее количество зараженных в разных государствах и их прирост по дням. В прошлую пятницу мы писали, что Россия догоняет Италию, теперь очевидно, что мы ее обогнали и уверенно идем на пересечение с Испанией. А дальше — только сценарий США.

С такими темпами прироста зараженных Россия может догнать США

С такими темпами прироста зараженных Россия может догнать США

Второй график исключает выздоровевших и показывает только заразившихся и умерших. Здесь особенно видно, как весь мир выздоравливает — кроме России и США. Сегодня 46-й день с момента появления первых 500 заболевших. Мы видим, что в Испании и Италии количество выздоровевших за день стало больше, чем зараженных, и линии эпидемии пошли вниз. У нас пока процент выздоровевших очень мал относительно зараженных.

У США линия выглядит скошенной, но это потому, что в верхней части график «сжат», иначе конца этой линии было бы просто не видно

У США линия выглядит скошенной, но это потому, что в верхней части график «сжат», иначе конца этой линии было бы просто не видно

Третий график показывает процент заболевших от всего населения каждого государства. Больше всего пострадали США и Испания, но в Испании уже произошел резкий поворот кривой — потому что эпидемия в этой стране заканчивается. Россия же уверенно движется вверх, за последние дни в среднем 10 000 человек ежедневно узнают свой диагноз — COVID-19.

Китаю с его миллиардами жителей повезло больше всех

Китаю с его миллиардами жителей повезло больше всех

В России власти обсуждают поэтапное снятие ограничений в регионах, но с такими невеселыми прогнозами о свободе можно только мечтать.

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коронавирусэпидемияпандемияСШАИталияКитай
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