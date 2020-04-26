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Главврач красноярского госпиталя выпала из окна своего кабинета на пятом этаже

Она была против приема больных коронавирусной инфекцией в своей больнице

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В Красноярске врио главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5-го этажа больницы<br>

В Красноярске врио главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5-го этажа больницы

Временно исполняющий обязанности главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5-м этаже днем 25 апреля, сообщает NGS24.RU. После падения женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи, где провели срочную операцию. Жизнь ей удалось спасти, но состояние оценивается как тяжелое.

По информации источника «ТВК Красноярск», инцидент произошел во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, где обсуждались вопросы перепрофилирования одного из корпусов госпиталя на прием больных коронавирусной инфекцией — там хотят разместить до 80 пациентов. При этом врио главврача была против изменения профиля своей больницы.

У краевого Минздрава другой взгляд на произошедшее.

— Информация о якобы проводимом в это время селекторе Министерства здравоохранения действительности не соответствует. Госпиталь ВОВ, наряду с другими учреждениям здравоохранения, является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией, — рассказали представители ведомства.

В настоящее время следственными органами проводится проверка по факту случившегося.

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