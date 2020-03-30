Тату-мастер из Ярославля Родослав Маляров, который сейчас находится в Индии, рассказал, как приходится выживать во время разгула коронавируса (в Индии сейчас более 800 заразившихся). Как и еще около трёх тысяч туристов Родослав не может покинуть страну из-за ограничений, введенных государством.
— Неделю назад или чуть больше у нас объявили карантин и комендантский час на один день и всё закрыли. Никто не успел закупиться достаточным количеством продуктов. На следующий день продлили до 31-го числа и через день или два продлили ещё на 21 день. Работают только аптеки и в некоторые часы утром магазины, — рассказал Родослав.
Но купить еду оказалось не так просто.
— Европейцам продукты продают не везде. Сталкивался с тем, что просто отсылали. Приходится после 9 вечера ездить и искать открытые магазины или хотя бы те, что продают продукты подпольно, — говорит ярославец.
Даже просто пройти по улице, чтобы раздобыть пропитание, — проблема.
— Передвижение затруднено из-за патрулей и постов полиции, которые прогоняют с улицы разными способами, в том числе бамбуковыми палками. Вчера сюда прислали военных для поддержания порядка, пока информации по этому поводу особо нет. Учитывая космическую стоимость билетов и отсутствие перелетов в принципе, вернуться домой уже кажется мало возможным для многих, — рассказал Родослав.
Заточение пока не столь критично — мужчина прилетел на Гоа в отпуск на пару месяцев, пока деньги есть. Но надолго ли хватит и как скоро это закончится, неизвестно.
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В Ярославле же ситуация на данный момент обстоит так: диагноз «коронавирусная инфекция» выявили у троих ярославецв, также в Переславском районе обнаружили москвича, который приехал сюда уже с диагнозом.