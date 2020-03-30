Но купить еду оказалось не так просто.

— Европейцам продукты продают не везде. Сталкивался с тем, что просто отсылали. Приходится после 9 вечера ездить и искать открытые магазины или хотя бы те, что продают продукты подпольно, — говорит ярославец.

Даже просто пройти по улице, чтобы раздобыть пропитание, — проблема.

— Передвижение затруднено из-за патрулей и постов полиции, которые прогоняют с улицы разными способами, в том числе бамбуковыми палками. Вчера сюда прислали военных для поддержания порядка, пока информации по этому поводу особо нет. Учитывая космическую стоимость билетов и отсутствие перелетов в принципе, вернуться домой уже кажется мало возможным для многих, — рассказал Родослав.

Заточение пока не столь критично — мужчина прилетел на Гоа в отпуск на пару месяцев, пока деньги есть. Но надолго ли хватит и как скоро это закончится, неизвестно.



Если вы хотите поддержать земляка, можете написать ему в инстаграме.

В Ярославле же ситуация на данный момент обстоит так: диагноз «коронавирусная инфекция» выявили у троих ярославецв, также в Переславском районе обнаружили москвича, который приехал сюда уже с диагнозом.