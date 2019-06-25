Космонавт из Ярославской области стал командиром Международной космической станции

Церемония состоялась 23 июня
Фото: Роскосмос
Космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин стал командиром Международной космической станции.
23 июня на борту завершилась «пересменка» экипажей. Командир 59-й длительной экспедиции на МКС — космонавт Олег Кононенко, возглавлявший её с декабря 2018 года, и командир 60-й экспедиции — космонавт Алексей Овчинин подписали акт передачи полномочий. По традиции, эта церемония сопровождалась ударами в корабельный колокол.
— Экипаж в составе космонавта Алексея Овчинина, астронавтов Ника Хейга и Кристины Кук продолжит работу на околоземной орбите. До прихода корабля «Союз МС-13» в июле 2019 года они будут находиться на борту космической станции втроём, — рассказали в Роскосмосе.
Напомним, что мы брали интервью у жены Алексея Овчинина. Она рассказала о том, каково это, собирать мужа в космос, как она справляется с долгой разлукой и о чём переживает, когда Алексей в командировках.