Космонавт из Ярославской области стал командиром Международной космической станции

Космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин стал командиром Международной космической станции. 23 июня на борту завершилась «пересменка» экипажей. Командир 59-й длительной экспедиции на МКС — космонавт Олег Кононенко, возглавлявший её с декабря 2018 года, и командир 60-й экспедиции — космонавт Алексей Овчинин подписали акт передачи полномочий. По традиции, эта церемония сопровождалась ударами в корабельный колокол.

— Экипаж в составе космонавта Алексея Овчинина, астронавтов Ника Хейга и Кристины Кук продолжит работу на околоземной орбите. До прихода корабля «Союз МС-13» в июле 2019 года они будут находиться на борту космической станции втроём, — рассказали в Роскосмосе.