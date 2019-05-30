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Страна и мир

Московская элита возмутилась, что ярославскую модель Дарью Коновалову приглашают на светские тусовки

Звезда подиумов Нью-Йорка стала героиней шоу «Осторожно, Собчак!»

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Ярославская модель Дарья Коновалова стала героиней передачи «Осторожно, Собчак!», ведущей которой является сама Ксения Собчак.

Передача была посвящена тому, что в светском обществе разгорелся скандал. Бизнес-леди, светские дамы и представители высшего общества обиделись на то, что их приравняли к инстаграмщицам.

На передачу пригласили трёх бизнес-леди: Снежану Георгиеву, Викторию Шелягову и Наталью Якимчик. Все эти три дамы владеют своим бизнесом и также удачно вышли замуж за богатых мужчин. Их оппонентками стали модель из Ярославля Дарья Коновалова, модель Виктория Одинцова и Виктория Короткова, получившая широкую известность после шоу «Холостяк». У Коноваловой, Одинцовой и Коротковой огромное количество подписчиков в Instagram. А поскольку эта соцсеть сейчас является огромной площадкой для бизнеса, многие известные компании приглашают девушек на свои мероприятия и дарят им свою продукцию. Это-то и задело дам из высшего общества.

— Мировые бренды одевают инстаграмщиц. Это странный выбор. Эти девушки не ассоциируются с эстетикой Chanel. Их пригласили на вечеринку Fendi, одели в наряды Fendi. После этого расхотелось покупать их последнюю коллекцию. Или, например, журнал Vogue устроил вечеринку и не позвал на неё Алёну Долецкую (бывший главред Vogue), но позвал инстаграмщиц. Хотя они совсем не соответствуют статусу тусовки, — набросились на девушек бизнес-дамы.

Виктория Шелягова заявила, что её задевает и раздражает, когда она покупает вещи и украшения мировых брендов, а потом видит эти вещи на никому не известных людях, в том числе, инстаграмщицах.

Дарья Коновалова очень активно выступала на этой передаче. Она заявила, что она вообще не имеет отношения к блогерству, она редко ведёт свой Instagram. У неё красивое тело, и она прежде всего модель и секси-мама. Она не понимает, почему её отделили от остальной элиты.

— Я три года жила в Нью-Йорке, у меня были контракты с крупнейшими брендами, меня приглашали на светские мероприятия, где я чувствовала себя в своей тарелке и могла запросто подойти и поговорить с Ди Каприо. И тут я приезжаю в Москву и меня оскорбляют. Уважаемый журнал Tatler представил меня как Мисс Ярославль. Что это такое? Ещё бы написали, что я из Ярославля из 83-й школы. Я, на минуточку, дважды была на обложке Vogue, я выиграла конкурс «Краса России», у меня контракты были с мировыми брендами, — возмущается Дарья.

Коновалова не поняла, почему её отделяют от элиты и считают хуже других. Она часто перебивала своих собеседниц. Ксении Собчак даже пришлось просить её дать высказаться другим. Бизнес-леди Снежана Георгиева заявила, что она точно лучше Коноваловой хотя бы потому, что она не перебивает своих собеседников и её среда обитания и окружение отличается от окружения Дарьи.

В конце передачи все женщины дружелюбно чокнулись бокалами и сделали фото на память в Instagram.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

элитасветское общество

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
30 мая 2019 в 13:16

Нафига нам эти бабьи разборки? Какое отношение это имеет к Ярославлю?