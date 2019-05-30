Московская элита возмутилась, что ярославскую модель Дарью Коновалову приглашают на светские тусовки

Ярославская модель Дарья Коновалова стала героиней передачи «Осторожно, Собчак!», ведущей которой является сама Ксения Собчак. Передача была посвящена тому, что в светском обществе разгорелся скандал. Бизнес-леди, светские дамы и представители высшего общества обиделись на то, что их приравняли к инстаграмщицам. На передачу пригласили трёх бизнес-леди: Снежану Георгиеву, Викторию Шелягову и Наталью Якимчик. Все эти три дамы владеют своим бизнесом и также удачно вышли замуж за богатых мужчин. Их оппонентками стали модель из Ярославля Дарья Коновалова, модель Виктория Одинцова и Виктория Короткова, получившая широкую известность после шоу «Холостяк». У Коноваловой, Одинцовой и Коротковой огромное количество подписчиков в Instagram. А поскольку эта соцсеть сейчас является огромной площадкой для бизнеса, многие известные компании приглашают девушек на свои мероприятия и дарят им свою продукцию. Это-то и задело дам из высшего общества.

— Мировые бренды одевают инстаграмщиц. Это странный выбор. Эти девушки не ассоциируются с эстетикой Chanel. Их пригласили на вечеринку Fendi, одели в наряды Fendi. После этого расхотелось покупать их последнюю коллекцию. Или, например, журнал Vogue устроил вечеринку и не позвал на неё Алёну Долецкую (бывший главред Vogue), но позвал инстаграмщиц. Хотя они совсем не соответствуют статусу тусовки, — набросились на девушек бизнес-дамы. Виктория Шелягова заявила, что её задевает и раздражает, когда она покупает вещи и украшения мировых брендов, а потом видит эти вещи на никому не известных людях, в том числе, инстаграмщицах.

Дарья Коновалова очень активно выступала на этой передаче. Она заявила, что она вообще не имеет отношения к блогерству, она редко ведёт свой Instagram. У неё красивое тело, и она прежде всего модель и секси-мама. Она не понимает, почему её отделили от остальной элиты. — Я три года жила в Нью-Йорке, у меня были контракты с крупнейшими брендами, меня приглашали на светские мероприятия, где я чувствовала себя в своей тарелке и могла запросто подойти и поговорить с Ди Каприо. И тут я приезжаю в Москву и меня оскорбляют. Уважаемый журнал Tatler представил меня как Мисс Ярославль. Что это такое? Ещё бы написали, что я из Ярославля из 83-й школы. Я, на минуточку, дважды была на обложке Vogue, я выиграла конкурс «Краса России», у меня контракты были с мировыми брендами, — возмущается Дарья.