Россиян в июне ждут длинные праздничные выходные

Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают нас уже в июне. Все благодаря празднованию Дня России.

Так, по данным производственного календаря, четырехдневная рабочая неделя продлится с 8 по 11 июня, после чего 12 июня жители РФ отметят День России. В соответствии с трудовым законодательством, продолжительность рабочего дня в предпраздничный день сокращается на один час.

Отметим, с прошлых длинных праздничных дней пройдет чуть меньше месяца. В этом году в мае у сотрудников, работающих на пятидневке, было по три выходных дня на 1 Мая и День Победы. Отдыхали жители России с 1 по 3 мая в честь праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

А вот следующих длинных выходных придется ждать аж полгода. В ноябре 2026 года рабочая неделя будет сокращённой из-за празднования Дня народного единства 4 ноября (в этом году эта дата выпадает на среду). В результате рабочими днями станут 2–3 и 5–6 ноября.