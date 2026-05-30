Кому подарят выходной 1 июня: список счастливчиков

Праздничный день перенесли на понедельник | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пять регионов России объявили 1 июня нерабочим днем в связи с празднованием православной Троицы. Так как сам праздник выпадает на воскресенье, выходной перенесли на понедельник. Об этом сообщили в региональных органах власти.

День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из главных христианских праздников, который православные верующие отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая. Согласно Новому Завету, в этот день на апостолов сошел Святой Дух, после чего они обрели способность говорить на разных языках и отправились проповедовать христианство по всему миру. 

«Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен 1 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», — сказала помощник главы Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Ольга Курлаева в беседе с РИА Новости.

В соседней с Крымом Херсонской области также объявили выходной 31 мая в связи с Троицей. Поскольку праздник выпадает на воскресенье, отдых перенесли на понедельник 1 июня, уточнил пресс-секретарь губернатора Владимира Сальдо Владимир Василенко.

Выходной день после Троицы объявили также в Запорожской области, ДНР и ЛНР, сообщили в региональных органах власти. Таким образом, жители пяти субъектов получат дополнительный день отдыха в начале июня.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
