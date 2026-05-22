Украина раскрыла план атак на июнь, а беспилотники добрались до НАТО: главное об СВО за неделю

Уходящая неделя выдалась одной из самых напряженных в разрезе спецоперации. Произошло несколько массированных ударов дронов, которые привели к десяткам жертв среди мирного населения. Беспилотники стали угрозой и для Европы, но страны начали искать новых переговорщиков для мирного разрешения конфликта. Тем не менее Украина уже поделилась планами по атакам на июнь и окончание боевых действий теперь под вопросом. О главных событиях вокруг СВО за семь дней рассказываем в нашем материале.

Атаки в России и на Украине

Украина нанесла несколько массированных ударов по России. К сожалению, некоторые из них не обошлись без разрушений и жертв. Трое железнодорожников погибли в результате удара дрона по маневровому тепловозу на станции Унеча в Брянской области, сообщили в пресс-службе РЖД.

Атаке подверглась и Сызрань. По данным губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, два человека погибли.

«На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — говорится в сообщении.

В Тверской области, в городе Удомле, обломки беспилотника попали в крышу девятиэтажного жилого дома. Жители не пострадали, говорится в сообщении губернатора Виталия Королева.

В Брянской области дрон атаковал автозаправку. Как написал в своем Telegram-канале губернатор Егор Ковальчук, инцидент произошел в селе Смотровая Буда.

«Ранены два мирных жителя. Мужчин доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Одной из самых массированных атак подверглась Московская область. По словам губернатора Андрея Воробьева, погибли трое местных жителей. Еще четверо пострадали, один человек остается под завалами.

В Москве, по данным мэра Сергея Собянина, за сутки сбили 120 беспилотников, пострадали 12 человек. В основном это строители, находившиеся возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. На территории аэропорта Шереметьево упали обломки дрона. Атаки в этот день шли и по другим регионам. Всего сбили более 550 беспилотников.

Во время другого удара, в Ставрополе, сбитый беспилотник зацепился за деревья, его корпус разломился, в результате чего боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные обломки — на территорию детского сада, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Детей и педагогов перевели в безопасное место.

Минувшей ночью в Старобельске 35 человек пострадали во время атаки дронов на колледж и общежитие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

«Ранения разной степени тяжести получили 35 человек», — написал он на платформе MAX.

Сейчас спасатели разбирают завалы, под ними находятся дети. Предварительно, погибли четыре человека.

В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина.

Другой беспилотник упал на территории детского оздоровительного комплекса в Ростовской области. Обломки дрона повредили крышу одного из строений лагеря «Спутник».

Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на атаки ВСУ высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Целью стали объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы.

За неделю удалось освободить несколько населенных пунктов. В их числе Волоховка, Кутьковка и Боровая в Харьковской области, а также Верхняя Терса в Запорожской области.

Дроны появляются за пределами зоны конфликта

Беспилотники стали проблемой не только России и Украины. Силы ПВО Эстонии сбили дрон, который вошел в воздушное пространство страны. Инцидент произошел в районе Тарту, пишет Postimees. По данным издания, Силы обороны разослали SMS-сообщение о возможной воздушной угрозе.

В связи с этим в нескольких районах Латвии объявили воздушную тревогу после обнаружения беспилотника в небе Эстонии, сообщила пресс-служба латвийского Минобороны в X. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что, предположительно, это был украинский дрон-камикадзе, летевший в Россию.

Украине следует быть осторожной и обеспечить, чтобы ее дроны не создавали угроз для стран НАТО, заявил на пресс-конференции глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Однако оветственность за инциденты с прилетом украинских беспилотников в страны НАТО возложили на российские власти.

«Если беспилотники прилетели из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию», — сказал заявил генсек военного альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что украинские дроны оказались в воздушном пространстве балтийских стран из-за России.

Альянс же может принять меры, если конфликт на Украине продолжит обостряться. Такой вариант развития событий озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве, передает Sky News.

«Хочу повторить, и сегодня я не одинок в этом [мнении], что украинско-российский конфликт вскоре может привести к ситуации, когда нам (НАТО — прим. Ред.) придется решительно реагировать», — сказал он.

В свою очередь глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград. В России уже ответили на эти агрессивные высказывания. Заявления о готовности НАТО нанести удары по российским военным в Калининградской области находятся на грани безумия, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

Переговоры по урегулированию конфликта

Параллельно с этим Евросоюз пытается выбрать, кого назначить переговорщиком от его имени по украинскому урегулированию для диалога с Россией. На эту роль рассматривают экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги, пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов. Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась, поскольку ее антироссийская позиция может оттолкнуть президента РФ Владимира Путина, пояснили собеседники журналистов.

По данным Financial Times (FT), вопрос планируется обсудить на встрече министров иностранных дел ЕС на Кипре на следующей неделе. Поводом для дискуссии стало растущее недовольство в Европе отсутствием прогресса в переговорах, которые ведутся при посредничестве США. По словам одного из источников FT, администрация американского лидера Дональда Трампа дала понять европейским союзникам, что не возражает против параллельных контактов ЕС с Москвой.

«Они понимают, что нынешний формат не работает», — заявил собеседник издания.

При этом сама идея назначения переговорщика вызывает споры внутри Союза. Часть стран считают, что преждевременное публичное обсуждение кандидатов только подчеркнет отсутствие единой позиции по России и Украине.

Однако не исключено, что контакты с Соединенными Штатами скоро продолжатся. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию, сообщил «Первому каналу» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

О намерении американской переговорной команды в составе Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера посетить Россию в апреле сообщала и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Условием для визита тогда называли прогресс в переговорах по Украине.

Москва рассчитывает на возобновление мирного процесса по Украине, который находится сейчас на паузе, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле ожидают, что США продолжат свои посреднические усилия в переговорах между Россией и Украиной, добавил он.

Однако о завершении боевых действий пока говорить рано. Конфликт России и Украины, вероятно, будет продолжаться «еще довольно долго», считает словацкий премьер Роберт Фицо.

Политик заявил, что не знает, когда именно закончатся военные действия. По словам Фицо, он разговаривал с президентами обеих стран, и «у каждого своя история».

По данным Bloomberg, президент России якобы хочет завершить боевые действия на Украине к концу 2026 года. Однако Песков опроверг слухи о том, что Путин «установил какой-либо подобный срок».

Обострение отношений

Несмотря на попытки мирного урегулирования, главные действующие лица конфликта пока не верят друг другу. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что Москва якобы готовит наступление с белорусской территории. Его заявление о том, что Россия планирует атаки на Украину или страны НАТО, является «попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению боевых действий и нагнетанию напряженности», подчеркнул Дмитрий Песков.

В свою очередь пресс-бюро Службы внешней разведки России заявляет, что Украина готовится нанести серию ударов по тыловым регионам РФ с территории Латвии. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность атак. Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти, утверждает СВР, убедили Ригу дать согласие на проведение операции.

Зеленский подчеркнул, что уже утвердил планы дальнобойных ударов на июнь 2026 года. Он добавил, что Киев будет наращивать поставки дронов и наземных роботов. В Кремле уверены, что подобные слова не способствуют выходу на мирное урегулирование.

«Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры», — сказал он.

Однако глава МИД Латвии Байба Браже назвала ложью заявление СВР о планах Украины бить по России беспилотниками с территории этой балтийской республики. Браже также подчеркнула, что ее страна не предоставляет свое воздушное пространство для атак по территории РФ.