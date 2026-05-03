«Едем на дикий пляж под Туапсе!» Сочи так мечтает заполучить богатых туристов, что рискует потерять последних

Под Туапсе действительно есть красивые места, еще обстановка вернулась в нормальное состояние, море очистилось Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В непростых условиях частых атак БПЛА, снижения спроса на отдых на привычных отечественных курортах поневоле задаешься вопросом, что делать? Куда ехать или не ехать? Моря русскому человеку всё равно хочется. Сирены уже большинство не смущают. Что реально пугает отпускников — зависнуть в аэропорту, когда там объявлен режим «Ковер». Мало приятного толкаться в зале ожидания много часов, а то и суток подряд, когда там даже негде сесть. А чем собирается удивлять главный курорт страны, выясняла журналист SOCHI1.RU.

Где отдыхают жители Сочи

— Больше недели в ленте новостей трагичные сообщения из Туапсе о последствиях атаки БПЛА. Проезжаешь мимо на электричке — всё дымится. А ведь именно туда мы привыкли ездить всей семьей отдыхать, — рассказывает жительница Сочи Елена. — Только не смейтесь. Да, живем в Сочи, но на отдых собираем рюкзаки с палатками — и на дикий пляж под Туапсе летом, потому что в Сочи таких пляжей больше нет. Большинство сочинских пляжей — кафе и свободная от платных зонтиков, качелей и лежаков метровая полоска у воды. А на диком берегу простор: с одной стороны лес, с другой — море. Сверчки и шум прибоя.

Многие сочинцы не то что годами, десятилетиями не бывают на пляже и море: не хотят толкаться на одном метре пляжной гальки с тремя отдыхающими. Но среди россиян немало и тех, кто фанатеет по Сочи десятилетиями даже, если в их распоряжении всего лишь метр той самой пляжной гальки. Впрочем, каждый развлекается как может и насколько позволяет его банковский счет.

Что касается отдыха в Туапсе, многие россияне опечалены тем, что вынуждены отказаться от него в этом году, чем они поделились с 93.RU. И это несмотря на то, что не так давно в Ассоциации туроператоров сообщали, что эксперты отрасли не видят поводов для беспокойства и не ждут снижения спроса на майские праздники. Что выберут взамен? Большой вопрос.

Как заставить россиян выбирать премиум-сегмент и тратить больше

У обычных работяг своя арифметика, а у специалистов от большого турбизнеса и политиков — своя. Накануне майских праздников в Краснодаре и Сочи прошли масштабные конференции и круглые столы, посвященные будущему туристической отрасли региона. Главный вопрос — как сделать, чтобы россияне выбирали премиум-сегмент и приезжали в Сочи не на недельку, а как минимум дней на десять и тратили побольше денег.

Бюджетники и любители посуточного съема апартаментов невыгодны курорту, а под них как раз и заточены два самых больших района Сочи — Адлер и Лазаревское. Выгодно, когда состоятельный человек покупает тур и оставляет в развлекательных заведениях города много денег. Но не секрет, что большинство россиян с семьями выбирают дешевый пляжный отдых с размещением в гостевых домах с посуточным постоем от тысячи рублей.

«Нам нужны не статистические, а экономические и социальные показатели. Значительное число туристов без управления турпотоками несет негативное влияние на экологию курортов и коммунальную нагрузку на муниципалитеты», — заявила на конференции заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, которая была модератором мероприятия.

Стоит отметить, что с этого года в Сочи активно продвигается эксперимент по регистрации гостевых домов. С учетом изменений в налоговом законодательстве и повышения ставки турналога реализация этого эксперимента непременно вызовет рост цен или закрытие какой-то части этих средств размещения.

По данным мэрии Сочи, в этом сегменте средств размещения с их владельцами ведется информационно-разъяснительная работа о важности вхождения гостевых домов в реестр. А если они отказываются, то их лишают возможности продажи услуг размещения с официальных платформ. Из более полутора тысяч гостевых домов на весну 2026 года в реестр Росаккредитации вошли 1250 гостевых домов. Завершится эксперимент в 2027 году. По мнению экспертов Ассоциации туроператоров России, даже незначительное повышение цен вызывает отток туристов.

В Сочи, когда даже гостевые дома поднимают цены, отказ от отдыха идет в пользу более дешевых направлений. В этом году, когда пляжи Анапы открылись, она стала обгонять Сочи по количеству бронирований. Пока эта разница в пределах десяти процентов, но лето еще не началось! И тут уже возникает другой вопрос: как в таких условиях сделать самый престижный курорт страны еще и самым востребованным настолько, чтобы ехали не в Анапу, Крым, Египет или в Турцию, а точно в Сочи? Курорту нужна своя фишка, свой бренд, за которым поедут именно сюда и заплатят дороже.

Куда двигаться

В Сочи принята и действует Стратегия социально-экономического развития, в рамках которой более 60 инвестпроектов работает на расширение курортной инфраструктуры, номерного фонда и санаторно-курортной отрасли. Но нет плана, как обеспечить этот номерной фонд качественными коммунальными услугами. Об этом говорят как сами горожане, так и владельцы средств размещения.

Та коммунальная инфраструктура, что была подготовлена к Олимпиаде 2014 года, уже утратила актуальность из-за стремительного роста новостроек и количества населения, которое выросло вдвое. Одним из таких последствий стал мусорный коллапс на курорте, и вопрос требует решения на федеральном уровне. Кроме того, наполняемость номерного фонда курорта тоже нуждается в комплексном подходе, и в настоящий момент она не соответствует ожиданиям: предложение превышает спрос.

Огромные деньги пущены на строительство недешевых отелей, которые уже в ближайшие несколько лет могут оказаться невостребованными по ряду причин. Необходимо привлекать на курорт зарубежных туристов, а для этого тоже нужна стратегия и объединение усилий экспертов от туротрасли, отельеров, туроператоров, аэропорта, РЖД, исполнительной и законодательной власти.

Депутат Госдумы Наталья Костенко, она же автор и соавтор нескольких значимых законодательных инициатив в сфере туризма, в том числе закона о дружественных странах, порекомендовала руководству Сочи активно привлекать туристов именно из дружественных России стран. Сейчас, по словам Костенко, не только перед Сочи, но и перед всей туротраслью страны правительством поставлена приоритетная задача в рамках нацпроекта до 2035 года достичь такого уровня экспорта туруслуг, чтобы отрасль стала серьезным источником дохода. Под эти цели регионам выделяются средства, и задача органов местного самоуправления — грамотно ими распорядиться.

Уже сейчас в Российском союзе туриндустрии подключили аналитиков компании Trends Travel Consulting, искусственный интеллект и выделили несколько перспективных направлений развития туротрасли как для Сочи, так и для всей России. Направления туризма связали с интересами нескольких поколений. К слову, в Сочи с 2024 года сделали ставку на развитие этно-, гастро- и событийного туризма, опираясь на стратегию развития туротрасли Краснодарского края, которую та же Наталья Костенко неоднократно в интервью СМИ называет устаревшей, так как она писалась в предолимпийский период и многие аспекты требуют пересмотра на научной базе, в том числе с опорой на изменившиеся интересы россиян.

Средний турист не интересен

Аналитики компании Trends Travel Consulting говорят, что современный рынок туруслуг уже не может, как десять лет назад, ориентироваться на среднего туриста. Спрос и предложение отдыха должны основываться на интересах и выборе разных поколений: поколения икс, или бумеров, миллениалов и зумеров. Поколенческий разлом интересов в поиске привлекательного отдыха достиг такой глубины, что туротрасль должна менять свои ориентиры и расширять спектр туристических направлений, предлагаемых даже в рамках одного города и региона.

К примеру, поколение икс (50–60 лет), на которое сейчас опирается «классика жанра» сферы услуг любого курорта, стабильно выбирает комфорт и понятный сервис по типу «всё включено». Миллениалы (35–45 лет) предпочитают комфорту уникальный контент. А зумеры (18–30 лет) переформатировали понятие отдыха как перемещения тела из точки А в точку В в способ самопознания через впечатления. Представители этого поколения ищут не просто место для отдыха, а вирусный контент, который интересно пережить самим и выложить в Сеть, чтобы сделать достоянием коллективного разума своих сверстников. Как говорят эксперты, это главный тренд 2026 года. Директор Trends Travel Consulting Марина Киселева говорит, что зумеры — самая быстрорастущая категория туристов. И хотя сейчас на них приходится всего лишь 8% от общего числа путешественников из-за их пока низкой платежеспособности, но в течение десятилетия они станут самой доходной аудиторией.

Один из владельцев гостевого дома поселка Дагомыс Кирилл Л. рассказал нашему корреспонденту, что прежде, чем построить свой мини-отель, много ездил по зарубежным курортам, чтобы набраться управленческого отельного опыта. По его словам, западная модель гостевого дома прекрасно зарекомендовала себя в Сочи. Его мини-отель стал очень популярным не только у наших соотечественников, но и у иностранцев благодаря тому, что он не гнался за большими деньгами, за объемами продаж, но ориентировался на спрос людей и давал выгодные предложения с интересным контентом для разных возрастных групп. А это, как оказалось, то что доктор прописал для нынешнего туриста, включая такие необычные виды отдыха и развлечений, как дегустация «ледяных» вин, роспись, лепка из глины или волонтерство в приюте животных.

То есть, судя по всему, доля массового туризма будет снижаться, а ставка — делаться на индивидуальные туры. Уже сейчас туристы всех возрастов начинают избегать переполненных людьми курортов, предпочитая тихие, уединенные места: дикие пляжи, ненавязчивый сервис. Как под Туапсе на диком пляже — сверчки и море! Тем более если на дорогие отели денег нет и не предвидится.