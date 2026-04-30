Умерла актриса Наталья Миронова — вы знаете ее по ролям в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики»

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Источник: Лысьвенский театра драмы / ВК

Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Миронова. Ей было 55 лет. Об этом сообщил Лысьвенский театр драмы в официальной группе во «ВКонтакте».

«Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова», — говорится в сообщении.

В учреждении культуры отметили, что поверить в уход Мироновой невозможно, ведь она была сердцем театра. Как пишет РИА Новости, причиной смерти артистки стал оторвавшийся тромб.

«Наша самая теплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем: и партнерам по сцене, и зрителям в зале, и тем, кто собирался дома за ее гостеприимным столом. Она была не просто артисткой. Она была душой», — дополнили в театре.

Церемония прощания с актрисой пройдет в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина 3 мая.