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Страна и мир Умерла актриса Наталья Миронова — вы знаете ее по ролям в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики»

Умерла актриса Наталья Миронова — вы знаете ее по ролям в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики»

Ей было 55 лет

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Причиной смерти стал оторвавшийся тромб | Источник: Лысьвенский театра драмы / ВКПричиной смерти стал оторвавшийся тромб | Источник: Лысьвенский театра драмы / ВК

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб

Источник:

Лысьвенский театра драмы / ВК

Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Миронова. Ей было 55 лет. Об этом сообщил Лысьвенский театр драмы в официальной группе во «ВКонтакте».

«Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова», — говорится в сообщении.

В учреждении культуры отметили, что поверить в уход Мироновой невозможно, ведь она была сердцем театра. Как пишет РИА Новости, причиной смерти артистки стал оторвавшийся тромб.

«Наша самая теплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем: и партнерам по сцене, и зрителям в зале, и тем, кто собирался дома за ее гостеприимным столом. Она была не просто артисткой. Она была душой», — дополнили в театре.

Церемония прощания с актрисой пройдет в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина 3 мая.

Миронова родилась 15 сентября 1970 года. Она окончила Екатеринбургский театральный институт, играла в Брянском и Владимирском театрах драмы, а также в калининградском ТЮЗе. Служила в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. Актриса снялась в десятках кинокартин, самые известные роли — в фильме «Лифт уходит по расписанию» и сериалах «Дальнобойщики-2» и «Реальные пацаны».

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
30 апреля, 23:19
понятия не имею, кто это, и подобный шлак не смотрю
Гость
30 апреля, 20:46
Рано,очень рано,жить и жить🙏🙏🙏😪😪😪
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Гость
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