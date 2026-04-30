Умерла актриса Наталья Миронова — вы знаете ее по ролям в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики»

Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Миронова. Ей было 55 лет. Об этом сообщил Лысьвенский театр драмы в официальной группе во «ВКонтакте».
«Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова», — говорится в сообщении.
В учреждении культуры отметили, что поверить в уход Мироновой невозможно, ведь она была сердцем театра. Как пишет РИА Новости, причиной смерти артистки стал оторвавшийся тромб.
«Наша самая теплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем: и партнерам по сцене, и зрителям в зале, и тем, кто собирался дома за ее гостеприимным столом. Она была не просто артисткой. Она была душой», — дополнили в театре.
Церемония прощания с актрисой пройдет в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина 3 мая.
Миронова родилась 15 сентября 1970 года. Она окончила Екатеринбургский театральный институт, играла в Брянском и Владимирском театрах драмы, а также в калининградском ТЮЗе. Служила в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. Актриса снялась в десятках кинокартин, самые известные роли — в фильме «Лифт уходит по расписанию» и сериалах «Дальнобойщики-2» и «Реальные пацаны».