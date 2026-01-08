Гуляем по старинному особняку, в котором открыли единственный в России музей пельменя

Дом купца Смирнова стал брендом не только для Миасса, но и для всей Челябинской области Источник: Наталья Лапцевич, Семен Казьмин (коллаж) / 74.RU

10 лет назад в старой части Миасса Челябинской области заработал комплекс, многим известный как Музей пельменя. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, для которых готовят 40 разных видов пельменей, проводят экскурсии и мастер-классы. О том, кто стоит за проектом и в чем его суть, — в репортаже наших коллег из 74.RU.

Купеческий размах

Дом купца Смирнова — внушительный комплекс, занимающий пространство между двумя улицами в историческом сердце Миасса. Построенный 200 лет назад, особняк считался самым роскошным в городе. Окна от пола до потолка, а дверной проем высотой аж пять метров. Через него гости поднимались прямиком в бальный зал.

Самая эффектная часть дома — торговая галерея с огромными окнами Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Внутри воссоздали атмосферу прошлого. Наверное, в этом кабинете мог бы работать хозяин дома Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С противоположной стороны можно разглядеть масштаб купеческого бизнеса. Мощные кирпичные стены, выстроенные в форме буквы «П», напоминают бастион. Но защищаться в те времена было не от кого, это сделано для удобства приема товаров, которые на телегах подвозили ближе к месту разгрузки.

С тыла дом окружен подсобными помещениями, которые использовали под склады и мастерские Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С наступлением советской власти дом потерял своего хозяина и перестал быть жилым. После революции здесь были продовольственная управа, авиаучилище, клуб Миасского напилочного завода (кстати, предприятие с потрясающей историей работало с начала XIX века, одна только эвакуация из Риги в Миасс в Первую мировую войну чего стоит). Многие миассцы в возрасте, приходя сюда, с теплотой вспоминают, что в молодости бывали здесь на танцах или в кино.

В начале 2010-х здесь были руины. Несколько фотографий тех лет размещены у входа в музей. В 2013-м на аукционе этот комплекс приобрела местная предпринимательница Елена Семенова. Основной ее актив — гостинично-ресторанный комплекс «Ильмень» в двух шагах от администрации города. Кстати, и тот объект тоже не без истории: гостиница существует с 1955 года, и в нее пришлось много вложить, чтобы сделать современной и востребованной.

Елена Николаевна изредка сама проводит экскурсии по особняку Источник: Дом купца Смирнова. Музей пельменя / Vk.com

Ей принадлежат многие интересные идеи. Например, стеклянный пол, через который можно понаблюдать за хранителем дома Источник: Дом купца Смирнова. Музей пельменя / Vk.com

Уже несколько лет Елена Семенова живет в Москве, и о восстановлении Дома купца Смирнова нам рассказала директор комплекса Марина Ковязина.

Марина Ковязина сначала помогала в восстановлении дома, а теперь управляет комплексом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«В 2014 году, в марте, здесь еще были руины, а мы устроили презентацию с танцами под открытым небом. Был плакат с надписью, что здание восстанавливается и что здесь не будет ни гостиницы, ни другого похожего доходного места. А что будет — увидите, — вспомнила Марина Ковязина. — Мы восстанавливались за счет нашего предприятия „Ильмень“, и, конечно, брали еще кредиты».

К моменту покупки в доме не было ни окон, ни дверей Источник: arhistrazh.livejournal.com

«Здание принадлежало государству 70 лет. Может быть, что-то и перестраивали, но за этот период здесь не сделали ни водопровод, ни канализацию. Выгребная яма была, а воду просто так приносили. А в 90-х постепенно это всё пришло в упадок. Утащили всё, что могли. Многих интересует, что человека сподвигло на такой шаг? Наступает момент в жизни, когда хочется после себя что-то оставить. Не просто то, что есть, передать своим детям и внукам, а какой-то след в истории», — объяснила позицию собственника объекта директор.

На месте торгового зала сейчас работает музейное кафе Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждую деталь здесь можно долго рассматривать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На пути в кафе сделали что-то вроде ярмарки для туристов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Первой открытой для посетителей частью Дома купца Смирнова стал кулинариум «Дед». С первого взгляда странное название, но у местных жителей почти не вызывает вопросов. Старую часть Миасса, в которой мы находимся, жители между собой называют беззлобно «Старуха». И «Дед» стал ее дополнением. А к 1 сентября того же, 2015 года открыли весь комплекс и постепенно подошли к теме пельменей. Концепция заведения, построенного вокруг одного блюда, тогда еще не была мейнстримом.

От Китая до Гиляровского

Называть весь комплекс Дома купца Смирнова музеем пельменя, пусть он пока и единственный в России, как-то несолидно. В музейном кафе есть комнатка с большим столом для мастер-классов, а по бокам представлены пельмени из разных частей света. Некоторые выглядят оригинально, но по факту это всё равно мясо в тесте. Еще есть больше десятка разных видов скалок. Многими экспонатами можно воспользоваться во время лепки. Марина говорит, что традиция лепить пельмени семьей для многих жителей городов утеряна. Хотя каких-то 20–30 лет назад была очень распространена.

Здесь по договоренности с музеем можно налепить пельменей и потом съесть Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каких видов только нет! Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Пельмени вообще с Китая пришли, — напомнила Марина Ковязина. — Но у нас получили небывалое распространение. Во времена СССР на Новый год каждая вторая семья стряпала пельмени. У Гиляровского есть момент в книге „Москва и москвичи“. В трактире собрались 12 купцов. И трактирщик из Сибири приготовил на эту компанию 2,5 тысячи пельменей. Пельмени были разные. С мясом, с картошкой, с рыбой, с капустой, с грибами. И в том числе были пельмени с брусникой в розовом шампанском, которые купцы хлебали ложкой. И похожие у нас тоже есть. У нас вообще 40 видов пельменей. И у многих свои защипы».

Рецептуру пельменей и их внешний вид разработала миасский шеф-повар Ирина Бедель. Сейчас она работает в ресторане «Восточный Двор», а когда Музей пельменя только начинал работу, она набирала команду и проводила обучение.

Попробовать пельмени можно в изысканной обстановке Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

О пельменях здесь напоминает памятник на входе (конкурс на эскиз для скульптуры объявляли несколько лет назад) и многочисленные позиции в меню. А вообще, здесь со временем появились и Музей хлеба с продажей свежеиспеченных булок, и мастерские по гончарному, ткацкому ремеслу, детская комната в стилистике русских народных сказок и даже свой кукольный театр.

Памятник пельменю появился у входа спустя несколько лет после открытия комплекса. Радует, что и соседние здания начали приводить в порядок, глядя на успешный опыт Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Еще одной точкой общепита в Доме купца Смирнова недавно стал «Чебурек Потемкинский». Потемкин в этом случае — реальный человек, живший 200 лет назад в самом богатом городе сегодняшней Челябинской области, Троицке.

«Он как кузнец делал разные изделия, в том числе подковывал лошадей. И когда работы было немного в Троицке, он ездил по ближайшим деревням и подковывал лошадей. А его жена в дорогу ему пекла чебуреки из интересного теста. Мы нашли рецепт и воплотили идею», — говорят организаторы.

Под чебуречную открыли отдельное помещение Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Who is мистер Смирнов?

Купец Смирнов оставил после себя внушительное наследие в Миассе, а вот информации о нём самом крайне мало, сетуют в музее. Известно, что купца звали Василий Гаврилович, а дом зарегистрирован как его магазин.

В память о владельце особняка — старинная фотография его семьи Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Я работаю здесь с самого начала, и с самого начала мы ищем корни нашего владельца. Но, к сожалению, существенного ничего найти не удалось. Искали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и Златоусте, и Пласте, Троицке, — перечисляет директор комплекса. — Была большая надежда на Оренбург, но там архив с документами пока целиком не оцифрован. В цифру переведена небольшая часть, а остальная находится в аварийном здании, так что директор учреждения даже издал указ о запрете его посещения».

В двух шагах от особняка был главный храм Миасса, что подчеркивало статус владельца Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Известно точно, что Смирнов занимался торговлей. Какого-то профиля или ниши, как сейчас с пельменями, у него не было. Магазин напоминал супермаркет: в нём можно было купить и продукты, и товары для дома. Во внушительных каменных подвалах можно было месяцами хранить мясо, соленья, рыбу. Сейчас и там сделали что-то вроде музейного пространства. У стен — спасенные наличники от старинных зданий в Миассе, с другой стороны — нарядные сундуки. Заезжая на обед, некоторые гости проводят здесь часы в прогулках по лабиринтам купеческого дома (если вас набирается большая группа, лучше позвонить и предупредить о визите с экскурсией).

Кирпичные стены сохранили дух истории Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Все подвальные помещения — из бутового камня, который хорошо сохраняет низкую температуру Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Кое-где остались и следы лихих 2000-х Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В цоколе решили собирать редкие наличники и другие атрибуты старины Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сейчас Дом купца Смирнова — обязательный пункт почти всех туристических поездок в Миасс. Несколько лет назад здесь отказались от практики бронирования столиков в кафе — поэтому в выходные будьте готовы постоять в очереди. Но для корпоративных и школьных групп здесь всегда найдут решение.