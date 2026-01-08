НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

2 м/c,

сев.

 752мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Сколько зарабатывают художники
«Умные решения»
Афиша на 8 января
Кто ездит в Переславль на выходные
Остались без света
Чек-лист важных обследований
Автобус увяз в снегу
Новый МРОТ
Страна и мир Фоторепортаж Гуляем по старинному особняку, в котором открыли единственный в России музей пельменя

Гуляем по старинному особняку, в котором открыли единственный в России музей пельменя

Здесь лепят 40 видов пельменей и могут устроить застолье, как в Москве XIX века

221
Дом купца Смирнова стал брендом не только для Миасса, но и для всей Челябинской области | Источник: Наталья Лапцевич, Семен Казьмин (коллаж) / 74.RUДом купца Смирнова стал брендом не только для Миасса, но и для всей Челябинской области | Источник: Наталья Лапцевич, Семен Казьмин (коллаж) / 74.RU

Дом купца Смирнова стал брендом не только для Миасса, но и для всей Челябинской области

Источник:

Наталья Лапцевич, Семен Казьмин (коллаж) / 74.RU

10 лет назад в старой части Миасса Челябинской области заработал комплекс, многим известный как Музей пельменя. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, для которых готовят 40 разных видов пельменей, проводят экскурсии и мастер-классы. О том, кто стоит за проектом и в чем его суть, — в репортаже наших коллег из 74.RU.

Купеческий размах

Дом купца Смирнова — внушительный комплекс, занимающий пространство между двумя улицами в историческом сердце Миасса. Построенный 200 лет назад, особняк считался самым роскошным в городе. Окна от пола до потолка, а дверной проем высотой аж пять метров. Через него гости поднимались прямиком в бальный зал.

Самая эффектная часть дома&nbsp;— торговая галерея с огромными окнами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСамая эффектная часть дома&nbsp;— торговая галерея с огромными окнами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Самая эффектная часть дома — торговая галерея с огромными окнами

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Внутри воссоздали атмосферу прошлого. Наверное, в этом кабинете мог бы работать хозяин дома | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВнутри воссоздали атмосферу прошлого. Наверное, в этом кабинете мог бы работать хозяин дома | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Внутри воссоздали атмосферу прошлого. Наверное, в этом кабинете мог бы работать хозяин дома

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

С противоположной стороны можно разглядеть масштаб купеческого бизнеса. Мощные кирпичные стены, выстроенные в форме буквы «П», напоминают бастион. Но защищаться в те времена было не от кого, это сделано для удобства приема товаров, которые на телегах подвозили ближе к месту разгрузки.

С тыла дом окружен подсобными помещениями, которые использовали под склады и мастерские | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUС тыла дом окружен подсобными помещениями, которые использовали под склады и мастерские | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С тыла дом окружен подсобными помещениями, которые использовали под склады и мастерские

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

С наступлением советской власти дом потерял своего хозяина и перестал быть жилым. После революции здесь были продовольственная управа, авиаучилище, клуб Миасского напилочного завода (кстати, предприятие с потрясающей историей работало с начала XIX века, одна только эвакуация из Риги в Миасс в Первую мировую войну чего стоит). Многие миассцы в возрасте, приходя сюда, с теплотой вспоминают, что в молодости бывали здесь на танцах или в кино.

В начале 2010-х здесь были руины. Несколько фотографий тех лет размещены у входа в музей. В 2013-м на аукционе этот комплекс приобрела местная предпринимательница Елена Семенова. Основной ее актив — гостинично-ресторанный комплекс «Ильмень» в двух шагах от администрации города. Кстати, и тот объект тоже не без истории: гостиница существует с 1955 года, и в нее пришлось много вложить, чтобы сделать современной и востребованной.

Елена Николаевна изредка сама проводит экскурсии по особняку | Источник: Дом купца Смирнова. Музей пельменя / Vk.comЕлена Николаевна изредка сама проводит экскурсии по особняку | Источник: Дом купца Смирнова. Музей пельменя / Vk.com

Елена Николаевна изредка сама проводит экскурсии по особняку

Источник:

Дом купца Смирнова. Музей пельменя / Vk.com

Ей принадлежат многие интересные идеи. Например, стеклянный пол, через который можно понаблюдать за хранителем дома | Источник: Дом купца Смирнова. Музей пельменя / Vk.comЕй принадлежат многие интересные идеи. Например, стеклянный пол, через который можно понаблюдать за хранителем дома | Источник: Дом купца Смирнова. Музей пельменя / Vk.com

Ей принадлежат многие интересные идеи. Например, стеклянный пол, через который можно понаблюдать за хранителем дома

Источник:

Дом купца Смирнова. Музей пельменя / Vk.com

Уже несколько лет Елена Семенова живет в Москве, и о восстановлении Дома купца Смирнова нам рассказала директор комплекса Марина Ковязина.

Марина Ковязина сначала помогала в восстановлении дома, а теперь управляет комплексом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМарина Ковязина сначала помогала в восстановлении дома, а теперь управляет комплексом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Марина Ковязина сначала помогала в восстановлении дома, а теперь управляет комплексом

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«В 2014 году, в марте, здесь еще были руины, а мы устроили презентацию с танцами под открытым небом. Был плакат с надписью, что здание восстанавливается и что здесь не будет ни гостиницы, ни другого похожего доходного места. А что будет — увидите, — вспомнила Марина Ковязина. — Мы восстанавливались за счет нашего предприятия „Ильмень“, и, конечно, брали еще кредиты».

К моменту покупки в доме не было ни окон, ни дверей | Источник: arhistrazh.livejournal.comК моменту покупки в доме не было ни окон, ни дверей | Источник: arhistrazh.livejournal.com

К моменту покупки в доме не было ни окон, ни дверей

Источник:

arhistrazh.livejournal.com

«Здание принадлежало государству 70 лет. Может быть, что-то и перестраивали, но за этот период здесь не сделали ни водопровод, ни канализацию. Выгребная яма была, а воду просто так приносили. А в 90-х постепенно это всё пришло в упадок. Утащили всё, что могли. Многих интересует, что человека сподвигло на такой шаг? Наступает момент в жизни, когда хочется после себя что-то оставить. Не просто то, что есть, передать своим детям и внукам, а какой-то след в истории», — объяснила позицию собственника объекта директор.

На месте торгового зала сейчас работает музейное кафе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНа месте торгового зала сейчас работает музейное кафе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На месте торгового зала сейчас работает музейное кафе

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждую деталь здесь можно долго рассматривать | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКаждую деталь здесь можно долго рассматривать | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждую деталь здесь можно долго рассматривать

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

На пути в кафе сделали что-то вроде ярмарки для туристов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНа пути в кафе сделали что-то вроде ярмарки для туристов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На пути в кафе сделали что-то вроде ярмарки для туристов

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Первой открытой для посетителей частью Дома купца Смирнова стал кулинариум «Дед». С первого взгляда странное название, но у местных жителей почти не вызывает вопросов. Старую часть Миасса, в которой мы находимся, жители между собой называют беззлобно «Старуха». И «Дед» стал ее дополнением. А к 1 сентября того же, 2015 года открыли весь комплекс и постепенно подошли к теме пельменей. Концепция заведения, построенного вокруг одного блюда, тогда еще не была мейнстримом.

От Китая до Гиляровского

Называть весь комплекс Дома купца Смирнова музеем пельменя, пусть он пока и единственный в России, как-то несолидно. В музейном кафе есть комнатка с большим столом для мастер-классов, а по бокам представлены пельмени из разных частей света. Некоторые выглядят оригинально, но по факту это всё равно мясо в тесте. Еще есть больше десятка разных видов скалок. Многими экспонатами можно воспользоваться во время лепки. Марина говорит, что традиция лепить пельмени семьей для многих жителей городов утеряна. Хотя каких-то 20–30 лет назад была очень распространена.

Здесь по договоренности с музеем можно налепить пельменей и потом съесть | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЗдесь по договоренности с музеем можно налепить пельменей и потом съесть | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Здесь по договоренности с музеем можно налепить пельменей и потом съесть

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Каких видов только нет! | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКаких видов только нет! | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каких видов только нет!

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«Пельмени вообще с Китая пришли, — напомнила Марина Ковязина. — Но у нас получили небывалое распространение. Во времена СССР на Новый год каждая вторая семья стряпала пельмени. У Гиляровского есть момент в книге „Москва и москвичи“. В трактире собрались 12 купцов. И трактирщик из Сибири приготовил на эту компанию 2,5 тысячи пельменей. Пельмени были разные. С мясом, с картошкой, с рыбой, с капустой, с грибами. И в том числе были пельмени с брусникой в розовом шампанском, которые купцы хлебали ложкой. И похожие у нас тоже есть. У нас вообще 40 видов пельменей. И у многих свои защипы».

Рецептуру пельменей и их внешний вид разработала миасский шеф-повар Ирина Бедель. Сейчас она работает в ресторане «Восточный Двор», а когда Музей пельменя только начинал работу, она набирала команду и проводила обучение.

Попробовать пельмени можно в изысканной обстановке | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПопробовать пельмени можно в изысканной обстановке | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Попробовать пельмени можно в изысканной обстановке

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

О пельменях здесь напоминает памятник на входе (конкурс на эскиз для скульптуры объявляли несколько лет назад) и многочисленные позиции в меню. А вообще, здесь со временем появились и Музей хлеба с продажей свежеиспеченных булок, и мастерские по гончарному, ткацкому ремеслу, детская комната в стилистике русских народных сказок и даже свой кукольный театр.

Памятник пельменю появился у входа спустя несколько лет после открытия комплекса. Радует, что и соседние здания начали приводить в порядок, глядя на успешный опыт | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПамятник пельменю появился у входа спустя несколько лет после открытия комплекса. Радует, что и соседние здания начали приводить в порядок, глядя на успешный опыт | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Памятник пельменю появился у входа спустя несколько лет после открытия комплекса. Радует, что и соседние здания начали приводить в порядок, глядя на успешный опыт

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Еще одной точкой общепита в Доме купца Смирнова недавно стал «Чебурек Потемкинский». Потемкин в этом случае — реальный человек, живший 200 лет назад в самом богатом городе сегодняшней Челябинской области, Троицке.

«Он как кузнец делал разные изделия, в том числе подковывал лошадей. И когда работы было немного в Троицке, он ездил по ближайшим деревням и подковывал лошадей. А его жена в дорогу ему пекла чебуреки из интересного теста. Мы нашли рецепт и воплотили идею», — говорят организаторы.

Под чебуречную открыли отдельное помещение | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПод чебуречную открыли отдельное помещение | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Под чебуречную открыли отдельное помещение

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Who is мистер Смирнов?

Купец Смирнов оставил после себя внушительное наследие в Миассе, а вот информации о нём самом крайне мало, сетуют в музее. Известно, что купца звали Василий Гаврилович, а дом зарегистрирован как его магазин.

В память о владельце особняка&nbsp;— старинная фотография его семьи | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ память о владельце особняка&nbsp;— старинная фотография его семьи | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В память о владельце особняка — старинная фотография его семьи

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«Я работаю здесь с самого начала, и с самого начала мы ищем корни нашего владельца. Но, к сожалению, существенного ничего найти не удалось. Искали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и Златоусте, и Пласте, Троицке, — перечисляет директор комплекса. — Была большая надежда на Оренбург, но там архив с документами пока целиком не оцифрован. В цифру переведена небольшая часть, а остальная находится в аварийном здании, так что директор учреждения даже издал указ о запрете его посещения».

В двух шагах от особняка был главный храм Миасса, что подчеркивало статус владельца | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ двух шагах от особняка был главный храм Миасса, что подчеркивало статус владельца | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В двух шагах от особняка был главный храм Миасса, что подчеркивало статус владельца

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Известно точно, что Смирнов занимался торговлей. Какого-то профиля или ниши, как сейчас с пельменями, у него не было. Магазин напоминал супермаркет: в нём можно было купить и продукты, и товары для дома. Во внушительных каменных подвалах можно было месяцами хранить мясо, соленья, рыбу. Сейчас и там сделали что-то вроде музейного пространства. У стен — спасенные наличники от старинных зданий в Миассе, с другой стороны — нарядные сундуки. Заезжая на обед, некоторые гости проводят здесь часы в прогулках по лабиринтам купеческого дома (если вас набирается большая группа, лучше позвонить и предупредить о визите с экскурсией).

Кирпичные стены сохранили дух истории | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКирпичные стены сохранили дух истории | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Кирпичные стены сохранили дух истории

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Все подвальные помещения&nbsp;— из бутового камня, который хорошо сохраняет низкую температуру | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВсе подвальные помещения&nbsp;— из бутового камня, который хорошо сохраняет низкую температуру | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Все подвальные помещения — из бутового камня, который хорошо сохраняет низкую температуру

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Кое-где остались и следы лихих 2000-х | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКое-где остались и следы лихих 2000-х | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Кое-где остались и следы лихих 2000-х

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В цоколе решили собирать редкие наличники и другие атрибуты старины | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ цоколе решили собирать редкие наличники и другие атрибуты старины | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В цоколе решили собирать редкие наличники и другие атрибуты старины

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Сейчас Дом купца Смирнова — обязательный пункт почти всех туристических поездок в Миасс. Несколько лет назад здесь отказались от практики бронирования столиков в кафе — поэтому в выходные будьте готовы постоять в очереди. Но для корпоративных и школьных групп здесь всегда найдут решение.

«Гости у нас в основном приезжие. Местные приходят, когда к ним приезжают гости. Много запросов от организаций устроить встречу с партнерами у нас. Но основная часть — это приезжие. Просто проезжающие по трассе М-5 заезжают, — рассказывают сотрудники.

ПО ТЕМЕ
Татьяна СтригановаТатьяна Стриганова
Татьяна Стриганова
Корреспондент
Миасс Купец Восстановление здания Музей Туристический бизнес
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Рекомендуем