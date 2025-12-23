Рука для фото, мужской монастырь и чай — репортаж из Солохаула в Сочи

Платная ладонь над пропастью, но удачный кадр поймать непросто Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Что ждет туристов, которые решат свернуть с накатанных курортных маршрутов Сочи и углубиться в горы? Чтобы узнать это, фотокорреспондент SOCHI1.RU отправилась в один из самых живописных уголков — село Солохаул.

Задача была не только сделать красивые кадры, но и на собственном опыте проверить, можно ли самостоятельно, без гида, а значит, и бесплатно организовать себе экскурсию, что из этого получится и с какими неожиданными правилами можно столкнуться.

Путешествие оказалось полным контрастов: от строгого дресс-кода у ворот мужского монастыря до уютного гостеприимства в исторических чайных домиках, от коммерциализированных смотровых площадок до простой красоты горных ущелий. Читайте подробный репортаж о том, как провести один день в Солохауле, что здесь можно увидеть, а к чему быть готовым. Далее от первого лица.

Дорога — начало приключения

Солохаул находится примерно в 30 километрах от федеральной трассы поселка Дагомыс. Дорога сюда уже часть приключения. Едешь по живописному серпантину, трафика практически нет, только ты, горы и потрясающие виды. Полное ощущение погружения в природу.

Пропасть без руки выглядит даже лучше. И бесплатно Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Ладонь над пропастью

На самом подъезде к Солохаулу есть известная смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на ущелье. Сейчас там предприниматели поставили арт-объект — огромную руку, на которую можно взобраться для эффектных фотографий. Табличка гласит: «Всего 100 рублей, а память на всю жизнь». Честно говоря, фотографии получаются не совсем такие, как ожидаешь. Чтобы было видно, что рука парит прямо над пропастью, тому, кто тебя снимает, нужно залезть на гору через дорогу, довольно высоко.

Селфи тоже выходят не самые объемные. Но идея интересная, да и ущелье действительно впечатляющее. По правде говоря, просто встать рядышком с этой рукой и сфотографироваться — эффект будет почти такой же, но вид от этого не менее прекрасен.

Святой источник Пантелеймона и мужской монастырь

Перед поселком мы свернули к мужскому монастырю «Крестовая пустынь». Сюда ведет дощатый мост через ручей с надписью, что мост аварийный и проезд запрещен. Многие высаживают туристов, и дальше люди идут пешком.

Первое, что видят туристы, — калитку к ручью, который здесь называют святым источником Пантелеймона. Еще лет десять назад не было никакой калитки, источник выглядел как обычный ручей, пробивающийся среди камней.

Но за последние годы его превратили в целый объект показа. Работники монастыря обустроили здесь купели, люди принесли иконы, работает церковная лавка, висит табличка, которая гласит, что в непристойном и нехристианском виде, а также без выражения смирения на лице фотографироваться запрещено.



Сейчас на месте горной речушки выстроен культовый комплекс с каскадами купелей. Представляю, как тут атмосферно летом.

+5

Рядом с источником расположился самый молодой монастырь в Сочи. Он был официально основан в 2000 году, хотя это место, по некоторым данным, привлекало монахов-отшельников еще до 1917 года.

Так просто в монастырь, как выяснилось, не попасть. На входе стоит работник, осуществляющий очень жесткий дресс-код.

В монастыре зимой находят кров те мужчины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, но готовы отказаться от пагубных привычек и работать Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Я была в мотоштанах — толстых, почти как ватники, с пластиковыми наколенниками, и в объемной плотной куртке, потому что в декабре в горах уже прохладно. Поверх этого «скафандра» надела предложенную на входе повязку-балахон, но меня не пустили, сославшись на то, что якобы образовался разрез на юбке. Я посмотрела на свои ватные штаны, которые могли бы мелькнуть в этом «разрезе», сняла эту повязку и положила назад. Идти расхотелось. Говорят, там находятся афонские святыни: частица Креста Господня, иконы с мощами святых, а также икона с виноградной лозой от иконы Симеона Мироточивого. Утверждать не буду — не видела.

У входа во двор храма стоял водитель, который, видимо, привез туристов. Он сказал мне: «Да не обижайтесь на охранника. Он очень строгий. Может не пустить, если у женщины яркая помада или маникюр. Дело в том, что сюда часто приезжают джипперы, привозят молодых девушек после дегустаций, которые накинули парео на купальник и пытаются пройти. Работник монастыря с ума сходит от таких видов».



На мой взгляд, парео на купальнике и балахон на «ватниках» — разные вещи. Ну не пустили и ладно. Не буду же я в чужой монастырь со своим уставом…

На входе — строгий дресс-код для женщин Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Не пустили в храм, пошла к Иуде

После посещения монастыря остался неприятный осадок, нужно было срочно спасать ситуацию и настроение. В нескольких шагах расположен дом-музей Иуды Кошмана — известный объект показа на курорте. Тут я оказалась впервые, как-то раньше не доводилось. И это место оказалось настоящим открытием.

Именно здесь переселенец с Украины Иуда Антонович Кошман в 1901 году впервые начал экспериментировать с выращиванием чая Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

За 500 рублей нам принесли две порции блинчиков (по три штуки в каждой). Варенье выбираешь из десятка предложенных — мы взяли абрикосовое. И конечно, чай. Особенно понравился подход к чаепитию: приносят заварник с концентрированным чаем и отдельно большой чайник с кипятком, чтобы каждый мог регулировать крепость под себя.

Чай вкусный, атмосфера душевная Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Именно здесь, на высоте 220 метров, переселенец с Украины Иуда Антонович Кошман в 1901 году впервые начал экспериментировать с выращиванием чая. И это стало отправной точкой для развития чайных плантаций в России. До этого Кошман много лет работал на чайных плантациях в Грузии. Несмотря на распространенное тогда убеждение, что чай не может расти севернее, он решил попробовать.

Его вера в успех увенчалась победой — уже в 1906 году был собран первый урожай.

Милый домишко Иуды Кошмана Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU Строение охраняется государством Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Все экспонаты содержатся в прекрасном состоянии Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU Приятно видеть, как взрослые рассказывают историю детям Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Иуда Кошман вошел в историю как родоначальник чаеводства в Краснодарском крае и создатель самого северного в мире чайного сорта. Сохранился его дом, где сохранена атмосфера прошлого. В этом скромном жилище можно увидеть старинные фотографии, личные вещи и инструменты, многие из которых уже перешагнули столетний рубеж. Несмотря на возраст, и дом, и все экспонаты содержатся в прекрасном состоянии, позволяя каждому гостю ощутить связь с живой историей.

Народу, кстати, было очень много, несмотря на декабрь. Атмосфера там невероятно душевная, теплая, как будто в гостях у гостеприимных родственников побывал. Видно, что место это настоящее, живое и очень любимое туристами. Не зря о нем столько положительных отзывов.

Территория большая, даже если будет многолюдно, всё равно можно найти уединение Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Итоги поездки