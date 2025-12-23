НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -22

2 м/c,

сев.

 761мм 77%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,58
EUR 92,81
ПСБ: главные события года
Что горит в Ярославле
«Умные решения»
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
Распродают имущество дорожника
Что подарить и как отметить Новый год
Открыли елочные базары
Объединят дома для престарелых
Страна и мир Авиакатастрофа «Украинских авиалиний» в Иране Репортаж Рука для фото, мужской монастырь и чай — репортаж из Солохаула в Сочи

Рука для фото, мужской монастырь и чай — репортаж из Солохаула в Сочи

Личный опыт самостоятельной поездки — что можно успеть за один день, сколько стоит и какие подводные камни ждут туристов

162
Платная ладонь над пропастью, но удачный кадр поймать непросто | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПлатная ладонь над пропастью, но удачный кадр поймать непросто | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Платная ладонь над пропастью, но удачный кадр поймать непросто

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Что ждет туристов, которые решат свернуть с накатанных курортных маршрутов Сочи и углубиться в горы? Чтобы узнать это, фотокорреспондент SOCHI1.RU отправилась в один из самых живописных уголков — село Солохаул.

Задача была не только сделать красивые кадры, но и на собственном опыте проверить, можно ли самостоятельно, без гида, а значит, и бесплатно организовать себе экскурсию, что из этого получится и с какими неожиданными правилами можно столкнуться.

Путешествие оказалось полным контрастов: от строгого дресс-кода у ворот мужского монастыря до уютного гостеприимства в исторических чайных домиках, от коммерциализированных смотровых площадок до простой красоты горных ущелий. Читайте подробный репортаж о том, как провести один день в Солохауле, что здесь можно увидеть, а к чему быть готовым. Далее от первого лица.

Дорога — начало приключения

Солохаул находится примерно в 30 километрах от федеральной трассы поселка Дагомыс. Дорога сюда уже часть приключения. Едешь по живописному серпантину, трафика практически нет, только ты, горы и потрясающие виды. Полное ощущение погружения в природу.

Пропасть без руки выглядит даже лучше. И бесплатно | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПропасть без руки выглядит даже лучше. И бесплатно | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пропасть без руки выглядит даже лучше. И бесплатно

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Ладонь над пропастью

На самом подъезде к Солохаулу есть известная смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на ущелье. Сейчас там предприниматели поставили арт-объект — огромную руку, на которую можно взобраться для эффектных фотографий. Табличка гласит: «Всего 100 рублей, а память на всю жизнь». Честно говоря, фотографии получаются не совсем такие, как ожидаешь. Чтобы было видно, что рука парит прямо над пропастью, тому, кто тебя снимает, нужно залезть на гору через дорогу, довольно высоко.

Селфи тоже выходят не самые объемные. Но идея интересная, да и ущелье действительно впечатляющее. По правде говоря, просто встать рядышком с этой рукой и сфотографироваться — эффект будет почти такой же, но вид от этого не менее прекрасен.

Святой источник Пантелеймона и мужской монастырь

Перед поселком мы свернули к мужскому монастырю «Крестовая пустынь». Сюда ведет дощатый мост через ручей с надписью, что мост аварийный и проезд запрещен. Многие высаживают туристов, и дальше люди идут пешком.

Первое, что видят туристы, — калитку к ручью, который здесь называют святым источником Пантелеймона. Еще лет десять назад не было никакой калитки, источник выглядел как обычный ручей, пробивающийся среди камней.

Но за последние годы его превратили в целый объект показа. Работники монастыря обустроили здесь купели, люди принесли иконы, работает церковная лавка, висит табличка, которая гласит, что в непристойном и нехристианском виде, а также без выражения смирения на лице фотографироваться запрещено.

Сейчас на месте горной речушки выстроен культовый комплекс с каскадами купелей. Представляю, как тут атмосферно летом.

Вход видно сразу, мимо не пройдете | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВход видно сразу, мимо не пройдете | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Работники монастыря выложили дорожки камнем, купели, поставили лавку с товаром | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUРаботники монастыря выложили дорожки камнем, купели, поставили лавку с товаром | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Место обустроено красиво | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUМесто обустроено красиво | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Даже соорудили мостик, чтобы не прыгать по камням. Но камни дальше всё же будут | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUДаже соорудили мостик, чтобы не прыгать по камням. Но камни дальше всё же будут | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Люди приносят сюда иконы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЛюди приносят сюда иконы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Работники монастыря соорудили купель | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUРаботники монастыря соорудили купель | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
+5
Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUИсточник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Купели даже представляют небольшие водопады | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUКупели даже представляют небольшие водопады | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Летом здесь умиротворенно и прохладно | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЛетом здесь умиротворенно и прохладно | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Посетителей много, несмотря на межсезонье | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПосетителей много, несмотря на межсезонье | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
А вот и табличка с призывом | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUА вот и табличка с призывом | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Рядом с источником расположился самый молодой монастырь в Сочи. Он был официально основан в 2000 году, хотя это место, по некоторым данным, привлекало монахов-отшельников еще до 1917 года.

Так просто в монастырь, как выяснилось, не попасть. На входе стоит работник, осуществляющий очень жесткий дресс-код.

В монастыре зимой находят кров те мужчины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, но готовы отказаться от пагубных привычек и работать | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВ монастыре зимой находят кров те мужчины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, но готовы отказаться от пагубных привычек и работать | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В монастыре зимой находят кров те мужчины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, но готовы отказаться от пагубных привычек и работать

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Я была в мотоштанах — толстых, почти как ватники, с пластиковыми наколенниками, и в объемной плотной куртке, потому что в декабре в горах уже прохладно. Поверх этого «скафандра» надела предложенную на входе повязку-балахон, но меня не пустили, сославшись на то, что якобы образовался разрез на юбке. Я посмотрела на свои ватные штаны, которые могли бы мелькнуть в этом «разрезе», сняла эту повязку и положила назад. Идти расхотелось. Говорят, там находятся афонские святыни: частица Креста Господня, иконы с мощами святых, а также икона с виноградной лозой от иконы Симеона Мироточивого. Утверждать не буду — не видела.

У входа во двор храма стоял водитель, который, видимо, привез туристов. Он сказал мне: «Да не обижайтесь на охранника. Он очень строгий. Может не пустить, если у женщины яркая помада или маникюр. Дело в том, что сюда часто приезжают джипперы, привозят молодых девушек после дегустаций, которые накинули парео на купальник и пытаются пройти. Работник монастыря с ума сходит от таких видов».

На мой взгляд, парео на купальнике и балахон на «ватниках» — разные вещи. Ну не пустили и ладно. Не буду же я в чужой монастырь со своим уставом…

На входе&nbsp;— строгий дресс-код для женщин | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUНа входе&nbsp;— строгий дресс-код для женщин | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

На входе — строгий дресс-код для женщин

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Не пустили в храм, пошла к Иуде

После посещения монастыря остался неприятный осадок, нужно было срочно спасать ситуацию и настроение. В нескольких шагах расположен дом-музей Иуды Кошмана — известный объект показа на курорте. Тут я оказалась впервые, как-то раньше не доводилось. И это место оказалось настоящим открытием.

Именно здесь переселенец с Украины Иуда Антонович Кошман в 1901 году впервые начал экспериментировать с выращиванием чая | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUИменно здесь переселенец с Украины Иуда Антонович Кошман в 1901 году впервые начал экспериментировать с выращиванием чая | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Именно здесь переселенец с Украины Иуда Антонович Кошман в 1901 году впервые начал экспериментировать с выращиванием чая

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

За 500 рублей нам принесли две порции блинчиков (по три штуки в каждой). Варенье выбираешь из десятка предложенных — мы взяли абрикосовое. И конечно, чай. Особенно понравился подход к чаепитию: приносят заварник с концентрированным чаем и отдельно большой чайник с кипятком, чтобы каждый мог регулировать крепость под себя.

Чай вкусный, атмосфера душевная | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЧай вкусный, атмосфера душевная | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Чай вкусный, атмосфера душевная

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Именно здесь, на высоте 220 метров, переселенец с Украины Иуда Антонович Кошман в 1901 году впервые начал экспериментировать с выращиванием чая. И это стало отправной точкой для развития чайных плантаций в России. До этого Кошман много лет работал на чайных плантациях в Грузии. Несмотря на распространенное тогда убеждение, что чай не может расти севернее, он решил попробовать.

Его вера в успех увенчалась победой — уже в 1906 году был собран первый урожай.

Милый домишко Иуды Кошмана | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUМилый домишко Иуды Кошмана | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Милый домишко Иуды Кошмана

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Строение охраняется государством | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСтроение охраняется государством | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Строение охраняется государством

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Все экспонаты содержатся в прекрасном состоянии | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВсе экспонаты содержатся в прекрасном состоянии | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Все экспонаты содержатся в прекрасном состоянии

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Приятно видеть, как взрослые рассказывают историю детям | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПриятно видеть, как взрослые рассказывают историю детям | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Приятно видеть, как взрослые рассказывают историю детям

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Иуда Кошман вошел в историю как родоначальник чаеводства в Краснодарском крае и создатель самого северного в мире чайного сорта. Сохранился его дом, где сохранена атмосфера прошлого. В этом скромном жилище можно увидеть старинные фотографии, личные вещи и инструменты, многие из которых уже перешагнули столетний рубеж. Несмотря на возраст, и дом, и все экспонаты содержатся в прекрасном состоянии, позволяя каждому гостю ощутить связь с живой историей.

Народу, кстати, было очень много, несмотря на декабрь. Атмосфера там невероятно душевная, теплая, как будто в гостях у гостеприимных родственников побывал. Видно, что место это настоящее, живое и очень любимое туристами. Не зря о нем столько положительных отзывов.

Территория большая, даже если будет многолюдно, всё равно можно найти уединение | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUТерритория большая, даже если будет многолюдно, всё равно можно найти уединение | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Территория большая, даже если будет многолюдно, всё равно можно найти уединение

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Итоги поездки

Так что всем рекомендую съездить в Солохаул. Возможно, вам повезет пройти дресс-код у строгого служителя, и вы увидите монастырь изнутри. Но вы точно попадете на смотровую площадку с рукой, к источнику св. Пантелеймона. Обязательно — в чайный домик, чтобы согреться, вкусно перекусить и проникнуться спокойной, уютной атмосферой этого горного уголка.

ПО ТЕМЕ
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Туризм Отдых Чай Сочи Экскурсия Иуда Кошман
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
39 минут
Зато рядом с Кабардинкой в горах есть рука Свободы. Гораздо больше и интереснее. И виды с неё на море и закат обалденные. И фоткайся бесплатно - сколько душа пожелает. Зациклились на Сочи. А в Краснодарском крае столько всего интересного. Природа разнообразная.
Гость
48 минут
А как же баба в мужской монастырь пролезла?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Рекомендуем