«Это очень сильно влияет на организм». Стоит ли перебираться на российский юг — плюсы, минусы и сколько стоит жизнь у моря

Альберт родился и вырос в Екатеринбурге, на Урале до сих пор живет его родной брат. Но Анапа больше пришлась ему по душе Источник: Альберт Карипов

«Будто бы я снова ребенок и у меня розовые очки на глазах»

Так о своих впечатлениях от переезда из Екатеринбурга на юг говорит новоиспеченный житель Анапы Альберт Карипов. Он перебрался в теплые края несколько месяцев назад и ни разу не пожалел о своем решении. Об этом он рассказал в ролике в социальных сетях, который собрал больше сотни тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. В разговоре с корреспонденткой E1.RU Альберт объяснил, почему не скучает по родному Уралу, чем отличается южный менталитет и где выгоднее жить.

«Здесь я стал намного счастливее, чем был у себя дома в Екатеринбурге. Вся причина кроется в том, что здесь есть солнце! Я с момента отъезда ни разу не чувствовал себя плохо. У меня не было плохого настроения, не было каких-то депрессивных состояний. И люди все вокруг здесь очень добрые, приветливые и позитивные», — рассказывает молодой человек в том самом видео.

Вот то самое видео, ставшее популярным в соцсетях Источник: Альберт Карипов

Сколько стоит жить у моря

Альберт переехал в Анапу весной 2025 года. К этому моменту здесь уже жили его родители. Они тоже родом с Урала, но три года назад перебрались в Краснодарский край.

«У меня каждую осень реально была депрессия, как смешно бы это ни звучало. Но каждый раз, когда я приезжал в какие-то солнечные регионы, все становилось хорошо. Я подумал: „Видимо, пора уже что-то в жизни менять“. На тот момент мы собирались с девушкой уезжать из Екатеринбурга, но разорвали отношения по весне, и я просто собрал вещи, какие у меня были, сел в машину и уехал один», — вспоминает наш собеседник.

В Анапе Альберт устроился менеджером по продажам в автосалон и снял двухкомнатную квартиру с панорамным видом на море. Она обходится ему в 40 тысяч рублей в месяц.

Альберт показал, в какой квартире сейчас живет в Анапе Источник: Альберт Карипов

Заработок при этом у него стал больше, чем в Екатеринбурге. Но Альберт предупреждает, что так далеко не во всех сферах. В среднем в столице Урала зарплата выше на 10–15 тысяч рублей.

«Я работаю с машинами. Здесь в сфере услуг все дороже. Ручной труд ценится намного больше, и цены там бывают в два раза выше. Местные шутят, что это просто потому, что южане работать не любят. Здесь можно договориться о работе, а на следующий день человек просто не придет, потому что жарко. Поэтому тут те, кто работает руками, реально много зарабатывают», — добавил молодой человек.

Скучает по баням

Культурная жизнь в Анапе не хуже, чем в Екатеринбурге, уверен Альберт. Цены плюс-минус такие же, и найти хорошее заведение с приятным сервисом и вкусной едой тоже не так уж трудно. Единственное, по чему уралец успел соскучиться, — это общественные бани.

«Мы просто любили ходить в „Космос“, „Андреевские бани“. Здесь, конечно, с этим все похуже, потому что маленький город, это развито не очень хорошо. Есть места хорошие, но это все равно не то. Не дотягивают до екатеринбургских заведений в любом случае», — отмечает Альберт.

Еще один минус жизни в Краснодарском крае — манера езды местных жителей и постоянные пробки в туристический сезон. Хотя и к этому Альберт уже успел привыкнуть.

Здесь люди ездят настолько нагло и по-хамски. Если ты внаглую не влезешь в ряд, тебя уже не пропустят. Ты будешь стоять где-то на перекрестке вечность. Кстати, может быть, поэтому все так и делают — только так, наверное, движение работает. Альберт Карипов уралец, переехавший в Анапу

«Самое сложное — сесть в машину и поехать»

В целом на жизнь после переезда парень не жалуется. К плюсам причисляет то, что в Анапе у него появилось больше сил, возможностей и желания заниматься спортом — кругом куча открытых площадок. Говорит, что, живя здесь, в любой момент можно сорваться и поехать на природу, потому что вероятность попасть в непогоду крайне мала. Но решиться на смену города все равно было непросто.

«Самое сложное — это сам шаг: сесть в машину и поехать. При этом какое-то внутреннее счастье от того, что какие-то перемены сейчас в жизни произойдут. Накануне мы собрались с друзьями на такие микропроводы. Я изначально их звал с собой. Ну, понятно, что никто не захотел ехать из большого города куда-то там в Краснодарский край. Но сейчас уже многие начинают хотеть», — рассуждает уралец.

Самое запоминающееся — это люди. В Анапе на улицах тебе чаще улыбаются незнакомцы и в целом относятся менее враждебно, рассказывает Альберт:

«В Екатеринбурге я работал в сфере социальных опросов. Много приходилось общаться с людьми на улице или стучаться в дома. И как-то не очень все меня встречали, конечно. Здесь я летом от нечего делать ходил и занимался примерно тем же самым. И я удивился, насколько люди были приветливые, добрые. Меня никто ни разу не послал даже».

Понятно, что есть плохие люди, они везде есть. Но в среднем на Урале и климат суровый, и все ребята суровые, это все знают. Альберт Карипов уралец, переехавший в Анапу

Многие жители Анапы тоже когда-то переехали сюда из других регионов. Но и те все равно улыбчивее, чем на родине. И почти все уверяют, что это все из-за климата и солнца.

«Так что, друзья, не знаю, не могу, конечно, вам советовать бежать с Урала, но просто рассказываю свой опыт. Элементарная смена локации на место, где у тебя всегда ясная прекрасная погода, очень сильно реально влияет на наш организм», — заключил Альберт.