Бывшая жена Паши Техника хочет забрать себе все его песни

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук), рассказала в своем Telegram-канале, что будет судиться с менеджером рэпера Марком Яровным. Экс-супруга решила забрать себе все треки Техника и права на них.
«Я хочу забрать все треки и права у бывшего менеджера Паши», — написала Карицкая у себя в посте.
Известно, что часть треков Паши Техника уже удалена со стриминговых площадок. Это случилось, потому что менеджер рэпера Яровный не вел никакой отчетности, а просто забирал себе часть процентов с роялти.
Бывшая супруга рэпера утверждает, что треки обязательно вернутся на музыкальные площадки, как только они с менеджером решать юридические вопросы.
Летом Карицкая поставила под сомнение лечение Техника в Таиланде, а после его смерти раскрыла все подробности. Тогда она заявила, что ее бывший муж скончался из-за людей, которые нелегально ставят капельницы со специальными препаратами для того, чтобы вывести токсины и яды, накопившиеся в результате употребления наркотиков.
Напомним, Ева и Павел были в браке почти десять лет и развелись в 2023 году. В начале отношений они употребляли запрещенные вещества вместе, но Ева смогла отказаться от этого самостоятельно, а вот супруг нет.
От музыканта у Карицкой остался сын. Она рассказывала, что после развода Техник избавился от зависимости и хотел вернуться в семью, но у него произошел новый срыв. Он скончался в больнице в Таиланде в начале апреля. Рэперу было 40 лет. Похороны прошли 11 апреля в Москве.