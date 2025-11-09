Бывшая жена Паши Техника хочет забрать себе все его песни

После развода Ева Карицкая старалась спасти Павла от его зависимости и восстановить семью Источник: evaevakaritskayaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук), рассказала в своем Telegram-канале, что будет судиться с менеджером рэпера Марком Яровным. Экс-супруга решила забрать себе все треки Техника и права на них.

«Я хочу забрать все треки и права у бывшего менеджера Паши», — написала Карицкая у себя в посте.

Известно, что часть треков Паши Техника уже удалена со стриминговых площадок. Это случилось, потому что менеджер рэпера Яровный не вел никакой отчетности, а просто забирал себе часть процентов с роялти.

Бывшая супруга рэпера утверждает, что треки обязательно вернутся на музыкальные площадки, как только они с менеджером решать юридические вопросы.

Летом Карицкая поставила под сомнение лечение Техника в Таиланде, а после его смерти раскрыла все подробности. Тогда она заявила, что ее бывший муж скончался из-за людей, которые нелегально ставят капельницы со специальными препаратами для того, чтобы вывести токсины и яды, накопившиеся в результате употребления наркотиков.

Напомним, Ева и Павел были в браке почти десять лет и развелись в 2023 году. В начале отношений они употребляли запрещенные вещества вместе, но Ева смогла отказаться от этого самостоятельно, а вот супруг нет.