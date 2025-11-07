НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Не лучше COVID: ученые предупредили об опасном вирусе, который путают с обычной простудой. Новости 7 ноября

Что произошло за сутки

126
Одним из осложнений заболевания является дыхательная недостаточность

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 ноября.

В конце года в России заплатят сразу две пенсии

В декабре изменится график выплат пенсий из-за длинных выходных. Пенсионеры получат деньги за январь в полном объеме перед праздниками.

Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции. Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка.

Вторая часть декабрьских начислений — это досрочная выплата за январь. Ее начисляют в последнюю декаду месяца, ориентировочно с 22 по 29 декабря. Подробнее о графике получения выплат рассказали в отдельном материале

Для школьников изменят уроки физкультуры 

Для школьников должны выделять от двух до трех часов физкультуры в неделю. Это правило касается всех классов, с 1-го по 11-й. Примечательно, что сейчас на третьем уроке по физической культуре ученики могут заниматься различными видами спорта, в список которых входят весьма необычные.

«В программе уже 32 вида спорта, такие как футбол, хоккей, плавание, а также добавили исконно русские — городошный спорт, лапту», — заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Россияне лишатся связи после отпуска за границей 

Российские операторы связи могут начать применять так называемый «период охлаждения» для SIM-карт, в течение которого на 24 часа будет приостанавливаться работа мобильного интернета и СМС-сервисов.

По данным «Коммерсанта», ограничения будут действовать в следующих ситуациях:

  • после возвращения абонента из международного роуминга;

  • при отсутствии активности карты более 72 часов.

Власти уже утвердили упрощенный механизм восстановления доступа, пишет издание. Пользователь получит СМС со ссылкой на тест с капчей — после успешного прохождения проверки услуги связи будут возобновлены.

Россиянам станет сложнее получить визы в Европу

Еврокомиссия ввела новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам. Отныне граждане России смогут получить только однократные визы, строго привязанные к конкретным датам поездки, а доступные ранее многократные визы выдавать перестанут. Параллельно ужесточаются проверки: все визовые заявки от россиян будут рассматриваться с повышенным вниманием, что может увеличить сроки обработки документов и вероятность отказов.

При этом Еврокомиссия всё же предусмотрела исключения для отдельных категорий российских граждан. В первую очередь, это близкие родственники жителей стран ЕС и россиян, легально проживающих в Европе, — супруги, дети и родители. При соблюдении условий они смогут оформить годовые мультивизы. Для этого за последние два года они должны получить и правильно использовать как минимум три шенгенские визы. Подробнее о новых правилах читайте в нашем материале

В Дагестане вертолет рухнул на жилой дом

В Дагестане разбился вертолет. Он летел из Кизляра в Избербаш и упал возле одной из баз отдыха, на борту находились семь человек, троим удалось выбраться, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Упавший вертолет разрушил на земле частный дом. Внутри не было людей, рассказали оперативные службы ТАСС.

Сколько заплатят за больничный в 2026 году 

Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком в следующем году составит 27 тысяч рублей. Эта сумма привязана к МРОТ, который устанавливает правительство.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой нельзя платить сотруднику за полный рабочий месяц при 40-часовой неделе. В следующем году он превысит 27 тысяч рублей. 

Таким образом, больничный по болезни, травме или уходу за членом семьи в 2026 году будет равен 27 093 рублям в месяц или 890,73 рубля в день. Однако если сумма в пересчете на месяц окажется ниже МРОТ, ее поднимут. В месяцах, где 30 дней (апрель, июнь, сентябрь, ноябрь), один день больничного будет стоить минимум 903,10 рубля, а в феврале, где 28 дней, — 967,61 рубля. 

До достижения ребенком возраста семи лет работодатель оплачивает 100% от установленной зарплаты родителя независимо от стажа. 

Вырастет и максимальный размер больничного. В 2026 году можно будет получить до 6,8 тысячи рублей в день, в 2027-м — 7,9 тысячи рублей, а в 2028-м — уже 8,5 тысячи рублей. 

В России планируют увеличить пособие для беременных

В России предложили увеличить пособие по беременности и родам для женщин с небольшими доходами. Законопроект внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Автор инициативы, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объяснил, что пособие по беременности и родам предлагают выплачивать в размере 100% среднего заработка, но не меньше среднемесячной зарплаты по региону. Для женщин со стажем работы меньше шести месяцев предлагают сделать выплаты в размере двух МРОТ.

В 2025 году минимальный размер пособия по беременности и родам составляет 103 285 рублей за 140 дней, а максимальный — 794 355 рублей.

Почти 200 человек погибло на Филиппинах из-за тайфуна

Не меньше 188 человек погибли на Филиппинах во время тайфуна «Калмаеги». Стихия уже достигла Вьетнама. 

135 человек пропали без вести и еще 100 получили разные травмы. Власти еще не оценили весь ущерб. 

Поздно вечером 6 ноября тайфун добрался до Вьетнама. Reuters пишет, что пока известно о пяти погибших местных жителях. Мощнейшие порывы ветра вырвали деревья, срывали крыши домов и стали причиной отключения электричества в некоторых населенных пунктах. Также стихия повредила железную дорогу в провинции Куангнгай.

В ОАЭ убили «друга Дурова» Романа Новака

Роман Новак, известный своими громкими проектами в криптомире и не менее громкими скандалами, убит в ОАЭ вместе с супругой Анной. Мужчина, представлявшийся другом Павла Дурова, покинул Россию в октябре — бежал от обманутых инвесторов, потерявших сотни миллионов долларов.

Связь с парой оборвалась около месяца назад. Несколько дней после исчезновения телефоны Новака и его жены еще «светились» — сначала в районе Хатты и Омана, затем в Кейптауне. На этом след оборвался. 

Как пишет «Фонтанка», Новака вместе с женой увезли на виллу под предлогом обсуждения инвестиций. На деле же у него потребовали ключ от криптокошелька. Он оказался пустым. Тогда пару убили и расчленили. Подробнее о громком деле — в материале

В ЦБ заявили об опасности запрета микрозаймов

Запрет микрозаймов в микрофинансовых организациях может подтолкнуть заемщиков к обращению к нелегальным кредиторам. Об этом сообщил Банк России в своем официальном Telegram-канале.

«Если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты — в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России», — говорится в сообщении.

В ЦБ РФ пояснили, что хотя для микрофинансовых организаций вводятся серьезные ограничения, их полный запрет создаст еще большие риски для потребителей финансовых услуг из-за отсутствия защиты на нелегальном рынке кредитования.

Ученые предупредили об опасном вирусе, который путают с простудой 

Исследователи из Сингапурской генеральной больницы предупредили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), часто принимаемый за обычную простуду, может вызывать тяжелые осложнения, сопоставимые с гриппом и COVID-19. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — возбудитель инфекций дыхательных путей, в частности, респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ). Он поражает клетки всех отделов дыхательных путей от носа до лёгких, вызывая воспаление, отёк и образование слизи, что сужает просвет бронхов и бронхиол.

Среди осложнений:

  • пневмония;

  • острая дыхательная недостаточность;

  • отит;

  • бронхиальная астмы и ее обострения.

Ученые из программы PREPARE (Program for Research in Epidemic Preparedness And REsponse) проанализировали данные десятков тысяч госпитализаций по поводу РСВ, гриппа и COVID-19. Во всех случаях тяжесть заболевания при РСВ оказалась сопоставимой или выше, чем при других вирусных инфекциях.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Итоги дня Простуда Вертолет МРОТ Больничный Физкультура
