Хотела пошутить, но получила срок: россиянка в Сеуле чуть не устроила катастрофу. Новости 1 ноября

Россиянка устроила в Сеуле пожар Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 ноября.

Полстраны зальет дождями в ноябре

Сразу четыре округа РФ столкнутся с избытком осадков в ноябре. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, дожди весь месяц будут идти на территориях Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

«Избыток осадков прогнозируется на юге Сибирского федерального округа, в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве. И на юго-западе Дальневосточного федерального округа будет избыток влаги, это и Забайкальский край, и Бурятия», — рассказал Вильфанд журналистам ТАСС.

Другая ситуация с осадками будет в Центральном федеральном округе. Синоптик отметил, что там, наоборот, будет дефицит. Аналогичная история с Дальним Востоком, Чукоткой, Магаданской областью, Камчатским краем и северо-востоком Якутии. Там осадков также не предвидится.

На остальной территории России осадки будут в норме.

Россиян предупредили о ловушках мошенников в «черную пятницу»

Мошенники активизировались в «черную пятницу», используя фейковые QR-коды в общественных местах и на рекламных материалах. При сканировании такие коды ведут на фишинговые сайты или загружают вредоносное ПО на смартфон.

Злоумышленники также предлагают зарегистрироваться на якобы легальных сайтах магазинов под предлогом получения скидок, требуя при этом личные данные через Telegram-ботов.

Юрист Мария Негробова предупредила, что ноябрь — время больших распродаж, в это время мошенники становятся особенно активными. Эксперт рекомендует быть осторожными при сканировании QR-кодов и не передавать личные данные через сомнительные сайты, пишут РИА Новости.

Более 300 человеческих останков обнаружили в пустыне

В пустыне американского штата Невада нашли более 300 человеческих останков. The Sun сообщает, что они загадочного происхождения. Это многочисленные груды кремированных останков.

Ни на одном из них не сохранилось идентифицирующей информации. Опознать их практически невозможно. Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило эту информацию и приступило к расследованию.

По словам президента бюро Селены Ди Лулло, каждая куча представляет собой прах одного человека. Предполагается, что в этой ситуации может быть замешано коммерческое похоронное бюро. На месте были обнаружены фрагменты урн и кабельных стяжек, используемых для завязки мешков с прахом.

Студентов хотят переводить на бюджет и награждать выплатами

Студенты могут получить материальную поддержку и перевестись на бюджет, но не все обучающиеся имеют на это право. Минобрнауки РФ разработало возможные виды поддержки, которые будут включать в себя:

Перевод на бюджет и скидки на обучение для женщин, родивших в период обучения. Единовременные выплаты при постановке на учет на ранних сроках беременности и рождении ребенка. Материальная поддержка при заключении брака. Компенсация стоимости лечения, бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории.

Университеты смогут самостоятельно устанавливать размер и порядок выплат, а также могут поддерживать студенческие семьи и студентов с детьми. Минобрнауки рекомендовало вузам разработать форму заявления и определить перечень документов, необходимых для получения материальной поддержки для студенческих семей. Кроме того, ведомство призвало проинформировать учащихся о соответствующих возможностях.

Android оказался безопасней iOS

В корпорации Google провели исследование и выяснили, что пользователи Android лучше защищены от мошенничества, чем пользователи iOS. Отчет корпорация опубликовала в своем блоге.

В рамках исследования опросили 5000 пользователей смартфонов из США, Индии и Бразилии. Выяснилось, что владельцы смартфонов Apple на 65% чаще, чем пользователи Android, сообщают о получении трех или более мошеннических SMS-сообщений в неделю. А вот пользователи Android на 58% чаще признавались, что вообще не получили SMS от мошенников.

Кроме того, владельцы Android на 20% чаще пользователей iOS описывали систему защиты своих устройств как «очень эффективную» или «чрезвычайно эффективную». На основе этой информации в Google заявили, что операционная система (ОС) Android безопаснее, чем iOS, если рассматривать вопрос защиты от вредоносного спама.

В Минпросвещения оценили идею о 12-летнем образовании в школах

Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, высказал мнение о готовности российских школ к переходу на 12-летнее обучение. Он подчеркнул, что это всего лишь вопрос времени. В Минпросвещения сегодня отреагировали на эту идею.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь во времени, я убежден, что мы к этому придем», — заявил Гриб в разговоре с РИА Новости.

Общественник считает, что эту идею нужно обсуждать без паники и без резких изменений. Минпросвещения не отвергло эту точку зрения, но подчеркнуло необходимость тщательной проработки инициативы и отказа от поспешности.

«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — заявил Кравцов в беседе с ТАСС.

Два самолета врезались друг в друга в аэропорту США

В Штатах прямо в аэропорту столкнулись два пассажирских самолета. Это произошло во время рулежки, пишет газета The New York Post.

По информации издания, самолет United Airlines двигался по телескопическому трапу и по неизвестным причинам начал сближаться с другим бортом. В итоге зацепил хвост второго самолета.

На момент инцидента на бортах самолетов было в общей сумме около 350 человек. К счастью, никто не пострадал. Теперь специалисты изучают, насколько серьезные повреждения получили первое и второе судно.

Прах актера сериала «Полицейский с Рублевки» развеют над Черным морем

В Центральной клинической больнице Москвы сегодня простились с Романом Поповым, известным по сериалу «Полицейский с Рублевки». Актер ушел из жизни 28 октября после борьбы с астроцитомой, частично ослепнув перед смертью.

Прощание с Романом Поповым прошло в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

По его воле тело будет кремировано, а прах развеян над Черным морем. Проститься с актером пришли близкие, семья, друзья и коллеги. Шоумен Оганес Григорян назвал Романа самым близким другом и напарником. Мы публиковали фоторепортаж с прощания.

«Это был мой самый близкий друг. Мы дружили двадцать с лишним лет, работали вместе на одной сцене на протяжении пятнадцати лет. Это мой напарник, это друг моей семьи, — рассказал он журналисту MSK1.RU. — Он был улыбающимся, смешным для зрителей».

Туристку из России приговорили к сроку за поджог пуха в Сеуле

Южнокорейский суд вынес условный приговор в отношении российской туристки, виновной в поджоге тополиного пуха в одном из сеульских парков, сообщает YTN.

Девушку задержали в июне этого года. По данным следствия, она была в состоянии алкогольного опьянения. Туристка воспользовалась зажигалкой, чтобы поджечь скопившийся на земле тополиный пух.

После этого пожар распространился на территории около 500 квадратных метров. Его смогли потушить лишь спустя час. Никто из посетителей парка не пострадал, но огонь повредил растения и элементы благоустройства.

Сама девушка не сообщила о случившемся в экстренные службы и покинула место происшествия. Суд признал гражданку РФ виновной в неосторожном обращении с огнем, повлекшем материальный ущерб.