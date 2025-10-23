«Оттуда сбежать невозможно»: откровения россиянок, попавших в рабство

Из рабства обычно живыми не возвращаются, поэтому каждое спасение — настоящее чудо Источник: Lorena Sopena / Zuma / ТАСС

Этой осенью особенно часто стали говорить о современном рабстве. Причины тому довольно тревожные — всё больше девушек из России и стран СНГ в погоне за счастливой и беззаботной жизнью попадают в расставленные злоумышленниками силки. Выпутаться из них удается далеко не каждой. И если россиянку Дашиму Очирнимаеву удалось освободить из трудового лагеря в Мьянме, то ее подруге по несчастью Вере Кравцовой из Минска повезло меньше — считается, что ее продали на органы и кремировали.

Однако есть и те, кому удалось выбраться из-под колючей проволоки, откуда, казалось бы, есть только один выход. И это — их истории.

«Пересекали границу незаконным способом»

Дарье Тузовой 22 года. Она — одна из тех девушек, кому чудом удалось сбежать из трудового лагеря в Мьянме. А ее дорога туда начиналась так же, как и у всех: увидела объявление в телеграм-чате, где предлагали высокую зарплату за работу моделью и переводчицей, откликнулась, прошла собеседование и получила приглашение. Агент оплатил билет до Москвы, остальное — представители компании. Похоже на сказку. Но дальше начались испытания.

— Дорога длилась несколько дней. Это всё было очень тяжело, по каким-то лесам непонятным. Очень часто менялись водители, чтобы сбить след. И пересекали границу незаконным способом, через какое-то озеро, — рассказала Дарья в эфире программы «Малахов» (16+).

Дарья освободилась из рабства больше года назад, но всё еще приходит в себя Источник: кадр из программы «Малахов» (16+), «Россия 1», 2025 год

Это только время спустя Дарья поняла, что способ, которым ее доставляли до рабочего места, был слишком странным. А поначалу у нее ничего не вызывало подозрений. Только когда ее доставили в комнату, где она должна была жить, девушка осознала, где оказалась.

— У меня была просто пустая необставленная комната, которую мне надо было обставлять за свой счет. Но в основном все люди, которые работают в этом здании, они живут в таких условиях, — говорит Дарья.

В своем здании Дарья была единственной русскоговорящей девушкой. По-английски никто из ее соседок тоже не говорил.

Примерно в таких условиях жила и Дарья Источник: кадр из программы «Малахов» (16+), «Россия 1», 2025 год

При «трудоустройстве» у Дарьи отобрали мобильный телефон, а взамен дали кнопочный — рабочий. Казалось бы, по нему можно было позвонить и попросить о помощи. Но куда? Да и как это сделать, если за каждым твоим движением следят?

— У меня был доступ к телефону, но это никак не помогало, это могло бы даже усугубить, если бы я попросила о помощи. Они контролировали каждое сообщение. И у меня началась паранойя, что непонятно, что и как читается и прослеживается, — рассказывает Дарья.

К паранойе добавились проблемы со здоровьем. По словам Дарьи, они появились из-за еды, которой кормили рабовладельцы.

— Кормили остатками какими-то. От чего появляются потом проблемы со здоровьем очень быстро, — говорит Дарья. — Они могут туда что-то добавлять, потому что рассудок правда замутненный, и непонятно, что это вообще такое. Ужасные какие-то продукты.

Кто знает, чем бы закончилась история Дарьи, если бы к ней не проникся симпатией один из охранников. Он-то и помог ей сбежать.

— Он видел, как я страдаю, и в конечном итоге влюбился. Он рискнул своей жизнью и помог мне уйти, — объясняет девушка.

Дарья освободилась из-под рабства больше года назад. Первое, что она сделала, как только попав в безопасное место, это легла спать. И проспала, по ее словам, три дня. Потом еще долгое время боялась всего и буквально ходила по стенке — нервная система была очень истощена. Сейчас она продолжает работать над своим восстановлением и пытается вернуться к нормальной жизни. Делать это предпочитает в ОАЭ.

«Оттуда сбежать невозможно»

Кристина Меркулова из Ставрополя находилась в рабстве три месяца. Всё началось с того, что одна знакомая позвала ее на работу, предложив работать переводчиком. Естественно, у девушки не возникло никаких сомнений: ведь это не посторонний человек предлагает ей высокооплачиваемую работу мечты. Доверившись знакомой, Кристина собрала вещи и отправилась в Бангкок.

После освобождения из-под рабства Дарья вернулась домой Источник: кадр из программы «Малахов» (16+), «Россия 1», 2025 год

Но по прибытии поняла, что работать будет совсем не там, где ей обещали. Кристине сказали отправиться в Мэсот — расположенный в Таиланде город, известный как ворота в Мьянму, где можно увидеть горы и перейти границу. Там ее вместе с другими «соискателями» (из Китая) встретили и переправили через реку.

На месте Кристина заселилась в комнату и подписала контракт, который обязывал ее работать на протяжении полугода. Но девушка поняла, что ни о каких шести месяцах не может быть и речи, когда увидела, как здесь обращаются с людьми.

— Пропадали люди, избивали, это было, — рассказывает Кристина о дальнейших событиях. — Меня избили палкой. Приковали наручниками и оставили на ночь стоять. Избивали мужчин. Заставляли сбривать волосы налысо. Не давали еду. Какие-то девушки, китаянки, то ли отказывались работать, то ли что — непонятная была ситуация. Их продали на органы. Потому что за них отказались платить выкуп их родители.

В таких условиях живут люди, попавшие в современное рабство Источник: кадр из программы «Малахов» (16+), «Россия 1», 2025 год

Кристина начала искать способы сбежать из-под стражи, но это казалось нереальным. Надзиратели с автоматами следят за каждым шагом «работников», даже в комнате, где они спят, нет никакой свободы.

— Оттуда сбежать невозможно, потому что всё огорожено колючей проволокой, вооруженная охрана, военные с автоматами, — рассказывает Кристина. — Я им сказала, что если я не буду выходить на связь, то меня будут искать. Я им стала угрожать, потому что поняла, что они могут что-то сделать. Телефоны отобрали, но у меня был один кнопочный. С него я позвонила в посольство, чтобы они мне помогли. Когда меня отпустили уже, у меня осталось 100 долларов, припрятанных в паспорте. И на эти 100 долларов я купила себе новый телефон, чтобы выходить на связь, и билеты до Бангкока.

«Это было черное место»

Ксения Пантелеева из Ярославля попала в рабство в 2024 году и провела там один год и два месяца.

— Я ехала в Мэсот работать переводчиком, а попала в скамное сообщество, которое обманывало людей, — рассказывала девушка ТАСС. — Очень долгое время я не могла выбраться, потому что это было черное место, где людей избивают.

Иногда Ксении удавалось выходить на связь с родными, отправлять сообщения. Это давало надежду семье найти ее.

— У нее друзья там умирали, — рассказывал изданию 76.RU отец девушки. — Она писала, что умер знакомый: просто сердце встало. Там же жара, духота, лекарств нет. Невыносимые условия. Там тысячи людей — из Китая, Бельгии, других стран. Тысячи молодых. Там умер — и всем наплевать. Никому и не сообщат, закопают, и всё. Она болела несколько раз. Хорошо, что выучила китайский за это время. Девочки из Китая ей травы какой-то насобирали попить, потому что таблеток не было. Еда — отбросы, вода — мутная из колодца. Просто выживание.

По словам отца Ксении, помощи семья практически никакой не получала. Приходилось действовать самостоятельно.

— Мы днями и ночами искали гидов, которые объясняли, где она находится. Искали людей, которые за деньги вывозили из этой страны, — вспоминает мужчина.

Освободили узников во время совместной операции правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы и Китая.

— Слава богу, что началась спецоперация. Нас держали в одном месте около месяца. Это было что-то похожее на тюрьму. Потом перевезли уже в лагерь. Мы там находились две недели, спали на матрасе тонком на открытом воздухе. К сожалению, не все смогли выбраться из этого места.