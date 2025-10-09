Перманент для первоклашки. Нашли автора самого порицаемого видео за последнее время — она оказалась россиянкой в США

Познакомились с блогером, которая своим поступком взбудоражила весь мир Источник: Анастасия Сухушина

Анастасия Сухушина прославилась на весь интернет как бьюти-мастер, сделавшая перманентный макияж глаз первокласснице. Видео завирусилось и облетело огромное количество пабликов и каналов. Реакция публики была бурной, на Анастасию посыпался хейт. Внимательный зритель же заметил, что в действительности никаких манипуляций с внешностью ребенка не было — это лишь обман зрения. Корреспондент NGS.RU познакомилась с Анастасией: оказалось, что бьюти-блогер переехала в США из Сибири и сейчас активно обустраивает свой быт в Америке.

Шока не было

Анастасия Сухушина не проснулась знаменитой в один момент, у нее и раньше «залетали» ролики на разные темы. Но именно этот рилс набрал рекордное количество охватов и просмотров. Казалось, будто весь мир хочет посмотреть, как первоклашке делают перманент.

В запрещенной соцсети у Анастасии не так много подписчиков — чуть больше 2 тысяч, поэтому результат ее работы получился впечатляющим: 29 тысяч просмотров, 1872 комментария и 50 тысяч пересылок.

Молодая мама ведет блог о материнстве, о жизни в США и периодически публикует рабочий контент из сферы бьюти-услуг. Анастасия владеет небольшой студией, где предлагает услуги перманентного макияжа: брови, стрелки, губы.

«Я очень люблю эту работу, она помогает мне проявлять себя как творческого человека», — призналась героиня.

С самого начала Анастасия четко распланировала бизнес-план, и клиенты пришли быстро. Но их поток не бесконечный, нужно подогревать интерес аудитории.

Вдохновение Анастасия нашла в Сети: увидела похожий ролик и быстро сообразила, что тема вызывает бурную реакцию.

«Так как я развиваю свой блог, то решила попробовать снять что-то более провокационное. На видео моя дочь Милана, ей шесть лет. Идея сделать стрелки была ее: ей нравится участвовать в съемках. Я понимала, что ролик может набрать просмотры, но не ожидала, что он разлетится по всему миру», — делится Анастасия.

Количество просмотров удивило девушку. Она понимала, что сюжет вызовет больше хейта, чем слов похвалы, морально была готова к потоку негатива и ни капли не расстраивалась.

«Многие комментарии меня даже смешили, — сказала она. — Я научилась абстрагироваться от лишнего шума: если это не близкие люди, то я воспринимаю критику спокойно, а порой вообще никак».

Свалившийся с небес хайп принес Анастасии много новых подписчиков, но дохода с аккаунта у нее нет.

«Я не позиционирую себя как активного блогера, публикую посты в свободное время и по вдохновению. Но я развиваю профиль как платформу для будущего продвижения себя как бренда. У меня уже есть готовый сайт, где скоро будут размещены мои уроки по маркетингу и привлечению клиентов. Они недорогие и доступны для людей по всему миру. Для меня важно быть полезной и делиться тем, что я знаю», — сказала Анастасия Сухушина.

«Всё произошло по щелчку»

В США блогер переехала три года назад, решив, что за границей ей самой и ее семье будет комфортнее. Это страна иммигрантов, где реально начать жизнь с нуля, — потому ее и выбрали.

«Всё произошло быстро, буквально по щелчку. С момента, как мы приняли решение о переезде, до самого отъезда прошло примерно полгода. Всё было очень интенсивно: оформление документов, подготовка, постоянные сборы. Конечно, это потребовало серьезных затрат, но на тот момент самым важным для нас были не деньги, а возможность обеспечить себе и детям безопасность и стабильность», — объяснила Анастасия.

Она живет в Калифорнии. Говорит, место удобное: рядом и горы, и океан, и озера — столько вариантов, куда поехать на выходные.

«Район спокойный и чистый, соседи дружелюбные, рядом школы с высоким рейтингом. Нас это устраивает, чувствуем себя достаточно комфортно», — рассказала она.

Жизнь в Калифорнии дороже, чем других штатах. Самая большая статья расходов — жилье, но при этом одежда и многие другие товары, по словам Анастасии, доступнее, чем в России.

«Я уже привыкла, что кофе в кофейне стоит 5–7 долларов, для кого-то из России это может показаться дорогим, но при местных зарплатах это воспринимается нормально. Здесь каждый живет по-своему, всё зависит от заработка и возможностей», — объяснила эмигрантка.

Сложностей у семьи не возникало: успевают покрывать расходы, позволяют себе отдых. Два раза в год всё семейство отправляется в большое путешествие, примерно раз в месяц — в небольшие поездки.

«Для нас уровень жизни здесь ощутимо выше, чем в России, но это я говорю, ориентируясь на наш личный опыт. Если сравнивать в цифрах, то, конечно, в Америке жизнь дороже. Но если сопоставлять зарплаты и расходы, то позволить себе можно больше именно здесь», — уточнила Анастасия.

Наша героиня говорит, что ее семья стала более активной: порой им не хватает времени в сутках для того, чтобы всё успеть. У Анастасии гибкий график, и будни она посвящает работе, а выходные всегда проводит с мужем и детьми, встречается с друзьями.

«Любим выезжать на природу, к океану, в горы на хайк, к озёрам, а также посещаем музеи и детские развлечения. Мы с детства христиане, и здесь нашли церковь по душе — это тоже важная часть нашей жизни, где мы чувствуем поддержку и общение», — откровенничает собеседница.

Ожидания от переезда оправдались, а некоторые моменты оказались даже лучше, чем Анастасия себе представляла.

«Например, нам предоставили финансовую помощь как иммигрантам и бесплатный детский сад для детей — это стало большим приятным сюрпризом», — рассказала бывшая сибирячка.

Анастасия никогда не романтизировала жизнь в США — просто потому, что жить за границей не мечтала.

«Напротив, мы смотрели разные видео и о плюсах, и о минусах жизни в Америке. Поэтому сейчас мы живем примерно так, как и представляли, а местами даже лучше», — заметила она.

По прошлой жизни Анастасия не скучает: до переезда работала в банке, а ее муж занимался бурением скважин. Она тоскует лишь по людям: родных и друзей она не видела уже два с половиной года. Пресловутое «хорошо там, где нас нет» Анастасия Сухишина ловко перефразировала.

«Хорошо там, где мы есть, — всё зависит от того, как человек строит свою жизнь. Мы выбрали Америку, и здесь у нас появились возможности, которых раньше не было. Главное — не место, а то, какие усилия ты прикладываешь и какой результат создаешь вокруг себя», — считает она.

