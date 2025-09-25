«Телефон превращается в бесполезный кирпич»: как жить без мобильного интернета в России. И можно ли вернуть деньги

Ни сообщение отправить, ни дорогу посмотреть Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С мая 2025 года в России стал регулярно пропадать мобильный интернет. Отключения обычно длятся несколько часов: ровно столько, сколько в регионе длится угроза атаки БПЛА. В проблеме разбираются наши коллеги из 63.RU.

Можно ли привыкнуть к постоянным шатдаунам? Редакция 63.RU решила спросить у читателей, с какими проблемами из-за ограничений они сталкиваются чаще всего.

Много жалоб на работу сервисов такси:

— Не смогли уехать с ночного ЭЭГ на такси с ребенком, — рассказала Анастасия Елшина.

Ночное ЭЭГ (электроэнцефалография) — это метод исследования активности головного мозга во время сна. Он включает длительную регистрацию сигналов мозга с помощью электродов и видеозапись двигательной активности пациента. Это — «золотой стандарт» для диагностики эпилепсии и различных нарушений сна.

— Не могли уехать с железнодорожного вокзала, потому что приехали на ночном поезде! Два часа ночи, общественный транспорт не ходит и приложение такси вообще не работает! Хоть пешком иди с чемоданами, — сообщила Елена Сергеева.

Да и цены на такси в период шатдаунов взмывают вверх:

— Такси днем в воскресенье по тарифу «Эконом» — 500 рублей за три километра. И то пришлось переводить через знакомых, потому что поездка не начиналась: приложение «упало», — пожаловался Виталий Копалиани.

— Такси скоро будем рукой, по старинке, ловить и водителю дорогу показывать, — написал наш читатель Илья.

Повседневные дела тоже страдают:

— Оплатить проезд в транспорте и покупку в магазине часто просто невозможно, — сообщил пользователь с ником Angel.

— Невозможно взять авто в аренду, — отметил Андрей Лебединцев.

— Внучка попросила положить деньги на лимитную карту школьника! Я не смогла! Пришлось ребенку платить наличкой 40 рублей вместо 20 по карте! — сообщила Любовь.

— Началась школа — и вот беда. «Началка» — и без связи! Учителя же в общем чате пишут, когда детей забирать, какие делать уроки, — объяснила Ирина.

— Курьеры не могут найти нужный адрес и доставить продукты, — поделилась проблемой Елена.

— Телефон превращается в бесполезный кирпич. Вышел на улицу — оказался отрезан от всего мира, — сетует Александра.

Некоторые читатели сообщают, что отключения мобильного интернета сказываются на работе:

— Работаю с иногородними поставщиками. Не могу сделать переводы! — сообщила Евгения.

— Я работаю удаленно, интернет мне нужен для этого. Вчера пришлось «задержаться» на работе и уйти не в 18:00, а в 22:00, чтобы успеть сделать то, что нужно было еще днем! — поделилась Людмила.

— Что смешно: я купил 4G-модем, чтобы иметь хоть какой-то доступ к интернету, когда домашний «отваливается». А теперь наоборот выходит: забыл оплатить домашний интернет, а мобильный не работает. В итоге пропала половина рабочего дня, — негодует Максим.

— Сегодня плакала весь день: надо планы писать на новый учебный год, а интернета нет, Wi-Fi на ноутбук не раздать. Рабочий день к концу подходит, а я всего пятый день как вышла из отпуска, не могу начать планы писать. Потому что вся работа учителя завязана на интернете. Что же дальше будет?! Как в электронный журнал заходить?! Ни оценки ни посмотреть, ни выставить. Всё плохо, — сетует Оксана Обухова.

Многие жалуются на проблемы и с Wi-Fi:

— Домашний интернет не функционирует! Я веду уроки онлайн, по сути, моя работа стала просто невозможна теперь, — написала Марина.

Чтобы минимизировать неудобства, Минцифры утвердило белый список ресурсов, которые будут открываться даже в период отключения мобильного интернета:

— Совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, — заявил глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция».

Пока список выглядит так:

«ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и мессенджер MAX;

государственные ресурсы — портал «Госуслуг», сайты правительства, администрации президента, Госдумы и Совета Федерации, платформа ДЭГ;

сайты Генпрокуратуры и МЧС;

сервисы «Яндекса», в том числе и «Дзен»;

видеохостинг Rutube;

маркетплейсы Ozon, Wildberries и агрегатор бесплатных объявлений Avito;

официальный сайт платежной системы «Мир»;

сайты операторов связи «Билайн», «МегаФон», МТС и Т2:

онлайн-банкинги Сбер, Т-банк, ВТБ, НСПК, Альфа банк, Газпромбанк.

Минцифры предлагает регулярно следить за обновлениями белого списка на их сайте.

Что говорят операторы сотовой связи

А что же говорят операторы сотовой связи? Они дают один и тот же лаконичный ответ на запрос редакции 63.RU:

— Трудности возникают по независящим от нас причинам. Понимаем, как важно всегда оставаться на связи, и рекомендуем в этот период пользоваться Wi-Fi.

Самый развернутый комментарий редакции 63.RU дала пресс-служба оператора Т2:

— Временные ограничения в работе мобильного интернета обусловлены мерами безопасности, направленными на защиту граждан и критически важной инфраструктуры, и никак не связаны с работоспособностью наших сетей. Техническая инфраструктура Т2 функционирует в соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. Компания не может повлиять на сроки действия и снятие ограничений. Вопрос компенсаций рассматривается в индивидуальном порядке по обращению конкретного клиента. Кроме того, в целях поддержки клиентов и по согласованию с регулятором Т2 оперативно внедрила систему постоянного доступа к избранным онлайн-ресурсам в зонах действия ограничений. Это дает возможность абонентам пользоваться важными сервисами при строгом соблюдении мер безопасности. Решение предоставляет доступ к онлайн-картам, приложению оператора, порталу «Госуслуг», мессенджерам, маркетплейсам, поисковым системам, а также сайтам государственных учреждений РФ. Дополнительных действий от пользователя не требуется, доступ предоставляется автоматически, — разъяснили в отделе по связям с общественностью макрорегиона «Волга».

А вот и ответ на самый важный вопрос всех абонентов: как вернуть средства за услугу, которой не удалось воспользоваться?

Если услуга не оказана, оператор обязан вернуть деньги. Бывает очень редко, что оператор сам делает перерасчет. Абоненту необходимо будет самостоятельно обратиться к оператору для того, чтобы ему произвели перерасчет. При этом нужно не забывать, что для того, чтобы оператор произвел перерасчет, нужно предоставить ему доказательства отключения мобильного интернета. Если оператор отказывает, то можно подать жалобу в Роспотребнадзор или Роскомнадзор либо обратиться в суд. Суды в таких случаях почти всегда на стороне абонентов. Мария Миронова адвокат

Оплата проезда в общественном транспорте

На сложности с оплатой проезда в транспорте через систему СБП или QR-коды люди во время отключения интернета жалуются регулярно. Редакция 63.RU обратилась за комментарием к главному автобусному перевозчику областной столицы — компании «СамараАвтоГаз».

— Система оплаты проезда в общественном транспорте настроена таким образом, что не зависит от наличия интернета — работает офлайн. Перед выходом на линию водитель или кондуктор получает терминал, который уже настроен на работу. После заезда в парк сотрудники сдают терминал в кассу и закрывают смену. После этого служба кассы осуществляет полную выгрузку данных с терминала в систему. Со считыванием транспортных карт тоже никаких проблем не наблюдалось, — сообщили представители «СамараАвтоГаза».

С оплатой проезда картой всё гладко. А вот с более прогрессивными методами оплаты могут возникнуть проблемы.

— QR-кодами и NFC-метками оплачивают проезд молодые пассажиры и продвинутые пользователи. Во время отключения мобильного интернета стоит от них отказаться и иметь при себе наличные, транспортную или физическую банковскую карту, — посоветовали в пресс-службе компании-перевозчика.

Наличные возвращаются в нашу жизнь?

По QR-коду и NFC-метке в период отключений интернета невозможно оплатить покупку в ближайшем супермаркете и сеанс маникюра. Возвращаются ли россияне к наличным деньгам? На этот вопрос ответили пресс-службы крупных банков.

— В отделениях Сбербанка ажиотаж отсутствует, клиенты спокойно получали необходимые услуги и пользовались устройствами самообслуживания в привычном порядке. Очереди перед банкоматами также не наблюдались, — сообщила пресс-служба Самарского отделения Сбербанка.

— ПСБ не отмечает увеличения спроса на снятие наличных в кассах и банкоматах своей сети. ПСБ рекомендует своим клиентам — юридическим лицам подключать эквайринговые терминалы через проводной интернет, что позволяет принимать оплату пластиковыми банковскими картами с чипом или магнитной полосой в периоды отсутствия мобильного интернета, — рассказал региональный директор банка ПСБ в Самаре Виталий Белоцкий.

Что делать?

Несмотря на то, что об отключениях мобильного интернета нас не предупреждают, готовиться к шатдауну нужно заранее: