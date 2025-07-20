Стали чаще выбирать завтраки и all inclusive. Самые популярные страны для отдыха в августе 2025 года

Путешествия наполняют душу красками, а память — историями Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU, Булат Салихов / UFA1.RU

Пока одни туристы фотографируются на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и загорают на пляжах в Сочи, другие готовятся к поездкам за пределы России.

«Выездной рынок растет. По поездкам за границу мы вышли на доковидный уровень. Среди новых популярных направлений — Китай. И поток туда приличный — более миллиона человек будет. Еще в Северную Корею поезд из Москвы пустили, скоро прямые авиарейсы будут. Но это направление, скажем так, для ассортимента. Не каждый туда поедет», — рассказал MSK1.RU вице-президент российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

В топе популярности на август 2025 года оказались сразу шесть европейских направлений. При этом специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip заметили, что туристы стали чаще выбирать комфорт.

«Спрос на четырех- и пятизвездочные отели вырос, а вот апартаменты бронируют на треть реже», — уточнили в OneTwoTrip.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Серьезно вырос спрос на отдых в Китае, где по сравнению с прошлым августом забронировали в два раза больше отелей. Также на 40% увеличился спрос на жилье в Армении.

А вот почти все остальные страны из списка стали менее интересны: в Грузию отправится на 40% меньше российских туристов, в Венгрию — на 30%, в Таиланд — на 20%, в Турцию — на 5%.

«Путешественники стали чаще выбирать отели с завтраками: их доля выросла на 11% и достигла 43,4%. Также в полтора раза увеличилось число бронирований отелей, работающих по системе „всё включено“: отдыхать в них планируют 2,6% россиян», — добавили специалисты сервиса для планирования путешествий.

Почем нынче отдых за границей?

Прямой рейс из Москвы в Стамбул и обратно в эконом-классе без багажа обойдется в 37–45 тысяч рублей, с багажом — 43–53 тысячи. До Анталии можно найти билеты на несколько тысяч дешевле.

«Перелет недешевый, но и к другим расходам надо быть готовым. Раз покушать в Стамбуле — не меньше 1000 лир (примерно 2000 рублей) на двоих. Музеи баснословно дорогие, транспорт — тоже. На мой взгляд, не менее 50 тысяч рублей нужно брать с собой. Гостиницы среднего уровня, не люкс и не всегда даже с включенным завтраком — от 6 тысяч рублей в сутки. Это тоже за двоих», — рассказала туристка из Москвы Анна Мальцева.

Анталья, Бодрум, Кемер… В Турции каждый курорт — как страница из книги удовольствий Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Готовые туры на неделю в Турцию туроператоры предлагают от 60 тысяч рублей. Но, как правило, это гостиницы 2–3 звезды в далеких от моря городах. Путевки с проживанием в гостиницах более высокого уровня в Стамбуле или на побережье Средиземного моря обойдутся в два раза дороже.

Путевки в Китай можно найти за 120 тысяч, но популярные туры на август стоят 150–180 тысяч рублей. Готовые туры в Японию с нормальным рейтингом продаются по 300–450 тысяч рублей.

Куда в этом году поедете (съездили) вы? Турция Китай Япония Грузия Таиланд Венгрия Армения другая страна отдыхал в России никуда не съездил

Как сэкономить: 7 проверенных способов

Если планировать поездку с умом, можно сэкономить тысячи рублей без ущерба для комфорта. Вот семь рабочих способов, проверенных опытными путешественниками.

1. «Горящие» туры и скидки авиакомпаний

Авиабилеты и путевки часто дешевеют в последний момент. Подпишитесь на рассылки агрегаторов (OneTwoTrip, Aviasales, Travelata, Level.Travel) и следите за акциями лоукостеров. Иногда билеты в Европу или Азию можно поймать за 5–10 тысяч рублей в оба конца.

2. Непиковый сезон

Цены на отели и авиабилеты резко падают вне высокого сезона. Например:

Турция, Греция, Кипр — май, сентябрь–октябрь (море теплое, а туристов мало);

Таиланд, Вьетнам — апрель–июнь (жарко, но дешево);

Европа — ноябрь, февраль (кроме горнолыжных курортов).

3. Жилье: альтернатива отелям

апартаменты (Booking, Airbnb) — выгодно для семьи или компании;

хостелы с приватными номерами — экономия до 50%;

гостевые дома в Азии (например, гестхаусы в Таиланде — от 500 руб./ночь).

4. Питание: где есть, чтобы не переплачивать?

завтрак включен — часто дешевле, чем кафе;

локальные рынки и стритфуд (в том же Вьетнаме или Турции — вкусно и в 3 раза дешевле ресторана);

супермаркеты — вода, фрукты, снеки без наценки.

5. Транспорт: дешевле, чем такси

общественный транспорт (метро, автобусы) — в Европе проездной на неделю может стоить как две поездки на такси;

каршеринг и велосипеды — в городах вроде Барселоны или Берлина;

билеты на поезд покупайте заранее — например, в Италии или Японии это дает скидку до 70%.

6. Экскурсии — самостоятельно или со скидкой

аудиогиды и мобильные приложения (например, Rick Steves для Европы);

бесплатные пешие туры (Free Walking Tours в Стамбуле или Праге);

купоны на скидки (Klook, Groupon).

7. Кешбэк, туристические карты и страховка

кешбэк-сервисы (например, OneTwoTrip, Ozon Travel, Tinkoff Travel);

городские туристические карты (включают проезд и вход в музеи);

страховка — дешевле купить онлайн, чем в аэропорту.