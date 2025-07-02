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Страна и мир Сочи оказался дороже Турции и ОАЭ для отдыха в июле. Сколько тратят на курорте

Сочи оказался дороже Турции и ОАЭ для отдыха в июле. Сколько тратят на курорте

Сравниваем цены

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Отдых в Сочи стоит примерно как в Тайланде | Источник: Максим Серков / NGS42.RUОтдых в Сочи стоит примерно как в Тайланде | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Отдых в Сочи стоит примерно как в Тайланде

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Ассоциация туроператоров России привела стоимость пляжного отдыха в июле на двоих. В рейтинг вошли Турция, Сочи и ОАЭ. Сравниваем цены на туры.

Самый бюджетный вариант

Турция оказалась на первом месте рейтинга самых бюджетных стран для отдыха в июле. Так, один из российских туроператоров предлагает отдохнуть в Кемере в отеле 4* («все включено») всего за 92 тысячи рублей на 10 ночей на двоих с перелетом из Москвы. Стоимость туров в Турцию даже снизилась, в начале июня самая дешевая путевка продавалась за 123 тысяч рублей.

Примеры цен на туры в Турцию:

  • Beldibi Beach Hotel 4*/AI (Кемер) — от 91,9 тыс. руб. Вылет 9 июля.

  • Ares Blue 4*/AI (Кемер) — от 99,9 тыс. руб. Вылет 9 июля.

  • Rios Latte Beach Hotel 4*/AI (Кемер) — от 110,6 тыс. руб. Вылет 12 июля.

  • First Class Hotel 5*/AI (Аланья) — от 139,5 тыс. руб. Вылет 25 июля.

  • Club Hotel Sera 5*/AI (Анталья) — от 139,5 тыс. руб. Вылет 26 июля.

Сколько стоят путевки в Дубай

Отдохнуть в Дубае в июле в отеле 4* с завтраками можно за 107 тысяч рублей. Если доплатить пару тысяч, то можно отправиться в отел 5* с завтраками, но уже в эмирате Фуджейра.

Примеры цен на бюджетные туры в ОАЭ в июле (на 10 ночей, на двоих, с перелетом из Москвы):

  • Novotel World Trade Center 4*/BB (Дубай) — от 106,9 тыс. руб. Вылет 7 июля.

  • Royal M Hotel By Gewan Fujairah 5*/BB (Фуджейра) — от 108,4 тыс. руб. Вылет 7 июля.

  • Crowne Plaza Dubai Deira 5*/BB (Дубай) — от 111,3 тыс. руб. Вылет 12 июля.

  • Corniche Hotel Sharjah 5*/BB (Шарджа) — от 113,2 тыс. руб. Вылет 16 июля.

Туры в Сочи

Купить тур в Сочи на июль в отель 4* с завтраками можно за 130 тысяч рублей на двоих с перелетом. Отель 5* с завтраками будет стоить от 200 тысяч рублей на двоих.

Примеры цен на туры в Сочи в июле (на 10 ночей, на двоих, с перелетом из Москвы):

  • «Династия» 4*/BB — от 130,1 тыс. руб. Вылет 28 июля.

  • City Park Hotel Sochi 4*/BB — от 136,6 тыс. руб. Вылет 6 июля.

  • Marine Garden Sochi Hotels & Spa 5*/BB — от 215,7 тыс. руб. Вылет 10 июля.

  • «Гранд Каскад» 5*/BB — от 239,9 тыс. руб. Вылет 28 июля.

Ранее мы также рассказывали, какие направления выбирают для отдыха ярославцы этим летом.

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Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Турция Отдых Тур ОАЭ АТОР Сочи Отпуск Туризм
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