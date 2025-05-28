«Охота на ведьм в разгаре». Из Гарварда могут отчислить иностранцев — под раздачу попали не только русские

Первое слушание по делу, возбужденному по иску университета против администрации Дональда Трампа, назначено на 29 мая Источник: Marcio Silva / iStock / Donald J Trump / YouTube











Администрация президента США Дональда Трампа грозит запретить университету из Лиги плюща принимать иностранцев. Гарвард рискует потерять деньги, студенты — будущее. В случае если решение Трампа вступит в силу, обучающихся из других стран могут отчислить и депортировать из страны. О войне президента с одним из самых престижных вузов в мире нашим коллегам из «Фонтанки» рассказали студенты Гарварда из России.

Чем Гарвард не устроил Трампа. При чем здесь Китай и война в Израиле?

С момента инаугурации в январе Дональд Трамп неоднократно обвинял университеты Лиги плюща в пропаганде антиамериканских, марксистских и «радикальных левых» идеологий, напоминает Reuters. Больше всего досталось Гарварду: в апреле администрация президента направила в вуз письмо, в котором потребовала прекратить программы равенства и инклюзивности, а также усилить проверку иностранных студентов, чтобы предотвратить прием тех, кто разделяет «враждебные американским ценности». В том числе — «поддерживающих терроризм или антисемитизм».

Тогда же глава министерства внутренней безопасности США (DHS) Кристи Ноэм потребовала от Гарварда досье студентов: их участие в криминальных историях могло бы стать поводом для депортации.

Меньше чем через две недели Гарвард лишили грантов и госфинансирования на сумму более 2,6 миллиарда долларов. Причина — отказ вуза провести реформы по борьбе с антисемитизмом в кампусе. Алан Гарбер, президент Гарварда, обвинил команду президента Трампа в стремлении к «беспрецедентному и ненадлежащему контролю» над делами кампуса и заявил, что действия администрации «имеют реальные последствия» как для студентов и преподавателей, так и для статуса американского образования в целом.

Наконец, 23 мая 2025 года администрация Дональда Трампа отозвала участие Гарвардского университета в программе Student and Exchange Visitor Program (SEVP) и тем самым приостановила разрешение Гарвардского университета принимать иностранных студентов. Глава DHS Кристи Ноэм обвинила университет в том, что его студенты и преподаватели разжигают ненависть к евреям. А еще в том, что вуз сотрудничает с китайскими университетами и коммунистической партией КНР — в том числе принимает в свои стены «членов военизированной группы страны». Она указывает, что в 2024 году пятая часть иностранцев, зачисленных в Гарвард, были первокурсниками из Китая. Тогда американские законодатели обеих партий занервничали: а не оказывает ли влияние китайское правительство на кампусы американских колледжей, например, через ассоциации китайских студентов?

Ноэм подчеркнула, что для университетов прием иностранцев — «это привилегия, а не право». И дело не только в престиже и обмене опытом: цена за обучение для международных студентов всегда выше, чем для местных выпускников школ. Не из-за антимиграционной политики Трампа — эта разница наблюдается и в российских вузах.

Гарвард объяснил решение Трампа местью: за нежелание «отказаться от академической независимости». Представители вуза подали иск в суд Бостона, где отметили, что «без иностранных студентов Гарвард — это не Гарвард», а действия Трампа нарушают Первую поправку Конституции и федеральные законы США. «Правительство стремится уничтожить четверть студенческого корпуса, иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в развитие университета», — указали адвокаты в иске. В университете отметили, что только в текущем учебном году было зачислено почти 6800 иностранных студентов — 27% от общего числа учащихся.

«Мы все очень напуганы». Отправят ли студентов домой?

Reuters отмечает, что иностранные студенты столкнулись с проблемами со студенческими визами еще в четверг. Один из универсантов в беседе с журналистами рассказал, что его заявление на визу было «приостановлено для дополнительной административной обработки», хотя все документы были «в полном порядке». Абитуриентов предупредили, что дополнительная проверка может занять 60 дней.

«Фонтанка» связалась с русскими студентами Гарварда — они рассказали, что пока университет не дает четких инструкций иностранным студентам. «Ну что тут сказать? Все в шоке. Гарвард подает [иск] в суд, чтобы отменить данное решение, но получится или нет — неясно. Так что просто ждем», — рассказал Арсений. Ему 21 год, он переехал в США из Москвы и поступил в Гарвард на факультет статистики. Он рассказал, что тема активно обсуждается в студенческом сообществе:

— Видел даже пару девушек не из США, кто в шутку (или не в шутку) искал себе мужа-американца, чтобы избежать иммиграционных проблем.

Он отмечает, что в Гарварде примерно каждый шестой студент — иностранец, среди кандидатов и докторов наук их еще больше. Если суд не сможет отменить решение администрации, то они должны будут перевестись в другой университет или уйти в академический отпуск. Причем перевод между образовательными учреждениями в США — дело не из легких. Во-первых, у престижных вузов есть ограничение на дополнительный прием: тот же Гарвард в год принимает только десять-двадцать студентов из других университетов. Во-вторых, при переводе какие-то из пройденных предметов могут просто не зачесть, так что придется потерять минимум год и перевестись на курс младше, объяснили «Фонтанке» студенты.

Другие обучающиеся подтвердили, что университет пока не дает иностранцам никаких гарантий. «Говорят только: „Мы будем продолжать бороться“», — сообщили они «Фонтанке».

Справедливы ли вообще обвинения Дональда Трампа в антисемитизме и проходили ли в университете масштабные пропалестинские протесты, студенты комментировать отказались, но осторожно добавили: «Сейчас охота на ведьм в самом разгаре».

Историю одного из многочисленных иностранных студентов также рассказывает журнал Time. Мигель переехал из Испании, поступил на первый курс аспирантуры. «Мы все очень напуганы. Всё еще существует много неопределенности. Мы на самом деле не знаем, каковы непосредственные последствия для нас, нынешних студентов, в этом контексте», — поделился он. Студент подчеркнул: иностранные студенты боятся — если они покинут страну, то, возможно, больше не смогут вернуться в США. «Большинство из нас принесли много жертв, чтобы быть здесь. Невозможность продолжить исследования, которые мы начали в университете, действительно пугает», — отметил Мигель.

Шведский студент Лео Герден, который уже в этом месяце должен закончить Гарвард и получить степень бакалавра по экономике и государственному управлению, заявил в беседе с журналистами Reuters, что иностранные студенты готовятся к долгой юридической борьбе, которая будет держать их в «подвешенном состоянии». Он также назвал действия президента «тиранией» и подчеркнул, что пока не было принято решение, которое бы положило ей конец.

Абдулла Шахид Сиал, студент Гарварда из Пакистана и сопредседатель студенческого совета университета, заявил, что некоторые студенты уже рассматривают переход в другие университеты.

Чем это грозит Гарварду и другим университетам Америки?

Президент Гарварда Алан Гарбер в письме к сообществу кампуса заявил, что отзыв сертификации в программе студенческого и образовательного обмена лишает будущего тысячи студентов и ученых по всему Гарварду. Более того, действия Дональда Трампа он предлагает рассматривать как предупреждение для университетов США и их студентов, «которые приехали в Америку, чтобы продолжить получать образование и осуществить свои мечты».

Эксперты подчеркивают, что такие меры могут подорвать международную репутацию Гарварда и других американских университетов. Как итог — приток талантливых студентов из-за рубежа снизится, а США как один из мировых лидеров в области образования и науки «ослабнут».

Джанет Илиева, основатель и директор исследовательской консалтинговой компании Education Insight, заявила, что иностранные студенты вносят «критический вклад» в экономику страны. По данным некоммерческой ассоциации профессиональных педагогов NAFSA, которые приводит Times, в 2021/2022 учебном году иностранные студенты в США заработали почти 34 миллиарда долларов и заняли более 335 тысяч рабочих мест.

Аркеш Патель, операционный директор консалтинговой фирмы Crimson Education, убежден: если число иностранных студентов снизится, то это повлияет не только на «богатство академического опыта», но и на финансовую модель многих образовательных учреждений, которые зависят от иностранцев, поступающих на договорную основу обучения.

Профессор из Оксфордского университета и директор Центра глобального высшего образования Саймон Маргинсон предупреждает, что судебная борьба администрации и Гарварда может затянуться. Если иск Гарварда провалится, это «узаконит идею о том, что иммиграционный статус может быть использован как оружие для подавления инакомыслия», — подчеркивает Пьер Хьюге, генеральный директор H&C Education. Он советует иностранным студентам избегать поездок за границу, так как возвращение в США может оказаться «рискованным».

Кого в итоге депортируют?

Уже вечером 23 мая федеральный суд Бостона запретил администрации Трампа лишать Гарвардский университет права принимать иностранных студентов. Спустя несколько часов федеральный судья Калифорнии запретил администрации лишать студентов их юридического статуса. Согласно приказу, Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) не имеет права арестовывать или задерживать студентов во время судебного разбирательства.

Казалось бы, война закончилась, едва успев начаться, но не тут-то было. Во-первых, как указывают зарубежные СМИ, речь идет не о приеме иностранных студентов в целом, а о попытке выдворить 6793 иностранных студентов, зачисленных на 2024/2025 учебный год. Так что абитуриенты и студенты старших курсов всё еще находятся в зоне риска.

Во-вторых, зарубежные СМИ отмечают, что решение суда скорее «временное», а судьба иностранных студентов «остается неясной». Reuters уточняет: даже победа в суде не может гарантировать, что они смогут продолжать учебу в Гарварде, — пока правительство не вынесет соответствующее решение. Студенты и их кураторы опасаются, что ситуация может занять «слишком много времени», и они просто не успеют вовремя отреагировать — в том числе перевестись в другой университет или взять академический отпуск.

Не внушает оптимизма и реакция самого Трампа на решение суда. Президент США, как пишет New York Post, «отмахнулся» от постановления во время дневного мероприятия в Овальном кабинете и заявил, что Гарварду всё равно «придется изменить свой путь». «Гарварду были выплачены миллиарды долларов. Насколько это смешно? Миллиарды. И у них есть 52 миллиарда долларов в качестве пополнения», — заявил он. Трамп также подчеркнул, что администрация рассмотрит вопрос, стоит ли отменять международные студенческие программы и в других университетах, которые «позволили зародиться антисемитизму».