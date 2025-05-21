Миру грозит эпидемия, сравнимая с черной оспой. Переносчиками смертельного вируса стали кошки: новости 21 мая

Кошки могут стать «инкубатором» для мутаций вируса птичьего гриппа Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 мая.

Террорист-смертник атаковал школьный автобус в Пакистане

В Пакистане террорист-смертник напал на школьный автобус, погибли как минимум четыре ребенка. 38 детей получили ранения различной степени тяжести. Как отмечает агентство AP, несколько детей находятся в критическом состоянии.

По информации комиссара Ясира Икбала, нападение произошло в районе Хуздар, когда автобус вез детей в военную школу, расположенную в городе. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся, а Пакистан обвинил Индию в произошедшем.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение и назвал преступников «зверями», которые не заслуживают снисхождения. Он подчеркнул, что тот, кто совершил это, проявил настоящее «варварство, нацелившись на невинных детей».

Больше ста беспилотников атаковали Россию

За ночь с 20 на 21 мая силы противовоздушной обороны уничтожили более ста беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В период с 20:00 20 мая т. г. до 04:05 21 мая т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны.

В сообщении отмечается, что 41 дрон был сбит над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской. Также были сбиты шесть дронов над Московским регионом, пять — над Владимирской областью и три — над Рязанской.

По одному дрону было сбито над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря.

21 мая еще 34 украинских беспилотника уничтожили и перехватили днем над регионами России, сообщили в Минобороны. Из них 15 — над Орловской областью, 7 — над Курской, 6 — над Тульской, 3 — над территорией Московского региона, 2 — над Рязанской областью и один — над Брянской.

Штрафы для дачников

На дачных участках запрещено вырубать деревья и кустарники, внесенные в Красную книгу и не только. За нарушение предусмотрены штрафы.

Если участок граничит с лесополосой, штраф за спил дерева может составить 4 тысячи рублей. Для получения разрешения на вырубку необходимо проконсультироваться с лесничеством, администрацией или правлением СНТ.

А вот за незаконную вырубку дерева на муниципальной земле штраф может достигать 100 тысяч рублей. Кроме того, существует вероятность возмещения компенсации вреда окружающей среде, но тут речь идет уже о более высоких суммах. Административная ответственность за вырубку может стать уголовной при ущербе свыше 10 тысяч рублей.

Ребенок упал с 8-го этажа и выжил

В Екатеринбурге пятилетний ребенок выпал с восьмого этажа. ЧП произошло 20 мая, но об этом стало известно лишь сегодня, пишут наши коллеги с E1.RU.

По информации местной полиции, малыша с тяжелыми травмами доставили в больницу.

«Родители ребенка находились дома, но не следили за сыном. При этом окна были открыты, и доступ к ним ограничен не был», — отметили в УМВД Екатеринбурга.

Ребенок выжил только благодаря припаркованному автомобилю. Он упал прямо на машину. По словам родственницы, мальчика воспитывает один отец, его мама умерла несколько лет назад.

В момент происшествия папа ребенка спал. Он не услышал, как малыш подошел к окну. Ребенок оперся на москитную сетку и упал вниз.

«Ребенок в тяжелом состоянии в реанимации, сделана куча операций, потерял много крови, дважды был в клинической коме, дважды запускали сердце, подключали к аппарату легкие. Сейчас сердце снова заработало, операции продолжаются, ждем новостей», — поделилась тетя мальчика.

Кроме того, несколько лет назад отец мальчика похоронил другого ребенка. У него умер двухмесячный сын.

Миру грозит эпидемия, сравнимая с черной оспой

Кошки могут стать «инкубатором» для мутаций вируса птичьего гриппа, угрожая людям. В Европе и США зафиксированы массовые случаи заболевания кошек этим вирусом.

Эксперт Александр Гинцбург из центра имени Гамалеи предупредил о высокой вероятности передачи вируса от кошек к людям.

«Вирус гриппа перемещается между животными и людьми циклически. Находясь в животных, он может менять свою антигенность, потому что они болеют другими штаммами, чем человек, и если разные варианты окажутся в одной клетке, то может произойти сборка нового генома из разных компонентов», — объяснил Гинцбург «Известиям».