«Всё натуральное, плюс генетика»: история 8-летней девочки с кубиками пресса как у бодибилдера — видео

Источник: Городские медиа

На самом деле кубики у Кинли Хейман появились уже лет в пять. А резвиться на спортивных матах она начала, едва научившись ходить. Постепенно ее тренировки стали более осмысленными и целенаправленными. Сейчас она является подготовленной спортивной гимнасткой, а ее цель — победить в Олимпиаде.

Но это далеко не всё, что успела Кинли к своим годам. Она побеждает в конкурсах красоты и снимается в кино. В 2024 году вышла рождественская комедия «Лучшее рождественское представление на свете», где девочка сыграла небольшую, но запоминающуюся роль.