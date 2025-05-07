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Страна и мир «Всё натуральное, плюс генетика»: история 8-летней девочки с кубиками пресса как у бодибилдера — видео

«Всё натуральное, плюс генетика»: история 8-летней девочки с кубиками пресса как у бодибилдера — видео

Для этого нужно всего лишь заниматься физическими упражнениями по шесть часов в день

1 778
3 комментария
Источник:

Городские медиа

На самом деле кубики у Кинли Хейман появились уже лет в пять. А резвиться на спортивных матах она начала, едва научившись ходить. Постепенно ее тренировки стали более осмысленными и целенаправленными. Сейчас она является подготовленной спортивной гимнасткой, а ее цель — победить в Олимпиаде.

Но это далеко не всё, что успела Кинли к своим годам. Она побеждает в конкурсах красоты и снимается в кино. В 2024 году вышла рождественская комедия «Лучшее рождественское представление на свете», где девочка сыграла небольшую, но запоминающуюся роль.

Посмотрите короткое видео о том, как юная спортсменка и красавица всё успевает.

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Комментарии
3
Гость
7 мая, 21:16
Еще один ребенок лишенный детства.
Гость
7 мая, 21:43
На конкурсах красоты она похоже на взрослого карлика, ужасно, почему-то вспомнился Леприкон!
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