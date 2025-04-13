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Страна и мир Заберут 1700 парней: что известно о весеннем призыве в Ярославской области

Заберут 1700 парней: что известно о весеннем призыве в Ярославской области

Сколько будут платить военнослужащим

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22 комментария
Сколько составляет денежное довольствие в армии в 2025 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько составляет денежное довольствие в армии в 2025 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько составляет денежное довольствие в армии в 2025 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области, как и по всей России, начался весенний призыв. Первые новобранцы отправились на службу в воинские части 10 апреля.

Согласно данным военного комиссариата Ярославской области, денежное довольствие в этом году будут составлять от двух тысяч рублей в зависимости от того, какое воинское звание имеет военнослужащий — рядовой, ефрейтор, младший сержант или сержант. Выплата начисляется ежемесячно. Налогом не облагается.

Как ранее сообщал областной военный комиссар Игорь Гостев, всего наберут 1700 ярославцев — аналогично призыву весны 2024 года. В этом году повестки рассылают молодым людям 1995–2007 годов рождения.

«Призывники будут направлены в пункты дислокации воинских частей и соединений на территории России. Большинство — в Центральный федеральный округ. <…> Призывников не будут направлять в пункты дислокации воинских частей и формирований в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях или для выполнения задач специальной военной операции», — сообщал военком Игорь Гостев.

Горячая линия по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу: 8 (4852) 51-71-56. Все правила весеннего призыва мы разбирали в этом материале.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
22
Гость
5 часов
Василичу легко рассуждать, у него дочь...
Гость
6 часов
На 2 тыс. не купишь ничего. Не ценит родина своих защитников.
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