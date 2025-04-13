Заберут 1700 парней: что известно о весеннем призыве в Ярославской области

Сколько составляет денежное довольствие в армии в 2025 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области, как и по всей России, начался весенний призыв. Первые новобранцы отправились на службу в воинские части 10 апреля.

Согласно данным военного комиссариата Ярославской области, денежное довольствие в этом году будут составлять от двух тысяч рублей в зависимости от того, какое воинское звание имеет военнослужащий — рядовой, ефрейтор, младший сержант или сержант. Выплата начисляется ежемесячно. Налогом не облагается.

Как ранее сообщал областной военный комиссар Игорь Гостев, всего наберут 1700 ярославцев — аналогично призыву весны 2024 года. В этом году повестки рассылают молодым людям 1995–2007 годов рождения.

«Призывники будут направлены в пункты дислокации воинских частей и соединений на территории России. Большинство — в Центральный федеральный округ. <…> Призывников не будут направлять в пункты дислокации воинских частей и формирований в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях или для выполнения задач специальной военной операции», — сообщал военком Игорь Гостев.