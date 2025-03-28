«Вставную челюсть положу на полку за ненужностью — есть нечего». Как в Сочи выжить на одну пенсию

Российские пенсионеры не могут себе позволить даже на отдых в Сочи приехать Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В Сети часто появляются статьи, что Сочи — лучший город в России для жизни на пенсии. Возможно, с московскими выплатами на курорте действительно хорошо живется, а вот с сочинскими вряд ли. По данным Росстата, средняя пенсия в Краснодарском крае составляет 19 тысяч 487 рублей. При этом прожиточный минимум в регионе на 2025 год для пенсионеров установлен в размере 14 тысяч 641 рубля. Журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич узнала, сколько реально получают жители Сочи и на что этих денег хватает.

Многие завидуют сочинским пенсионерам, что они живут у моря Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Денег хватает на два дня»

Пенсионерка из Сочи Ирина Ситникова рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что ее пенсия составляет 18 тысяч 360 рублей при 30-летнем непрерывном стаже. При начислении выплат учли только ее занятость с 2000 года, работу в советское время даже не посчитали.

— На то, что ты работал с 18 лет в советское время, они вообще не обращают внимания. Есть общий стаж 15 лет, и ладно. А на пенсию влияет только с 2000 года. А там, кто работал, кто не работал, такая была ситуация. Кто-то работал неофициально, а когда уже официально — зарплата была копеечная, — говорит Ирина. У ее мужа Сергея пенсионный коэффициент вообще зашкаливает, но ему всё равно дали минимальную пенсию, потому что он уже получает военную. Обоим супругам начислили не трудовую, а социальную и страховую части пенсий.

— Денег хватает на два дня. Мне нужно заплатить коммуналку — это 5–6 тысяч. Мне нужно купить лекарства, потому что у меня диабет. Лекарства сильно подорожали, а последние три месяца бесплатные не выдают. Один препарат стоит 2 тысячи 600 рублей, второй — 1 тысячу 200 рублей. Это уже 4 тысячи. Вот и десятки нет, — говорит Ирина. Кроме жизненно необходимых лекарств, нужно приобрести еще препараты для нормализации давления, а еще ряд витаминов, прописанных врачами. Но такую роскошь она позволить себе уже не может. В результате в лучшем случае на руки остается 6–7 тысяч рублей, их нужно растянуть на 30 дней.

— Приходится держать хозяйство, чтобы хотя бы есть свежие яйца. Если бы не муж, я бы по миру ходила с протянутой рукой, — говорит пенсионерка.

А еще Ирина вынуждена судиться. В 2023 году у нее по иску Генпрокуратуры изъяли участок в СНТ «Медик» в рамках дела о незаконном выводе земли из состава Сочинского нацпарка. Землей Ирина владела с 2009 года и была добросовестным приобретателем. Уже второй год пенсионерка ходит по судебным инстанциям и платит огромные деньги юристу, государству в качестве пошлин. Дошла уже до Верховного суда РФ, но и там справедливости не нашла. Сейчас нужно подавать на обжалование заново, а это опять деньги, или уже смириться и попрощаться со своим участком.

— Пенсионер вообще не может себе это позволить — все эти судебные издержки. Я вся в долгах по уши. Соседка мне дала в долг на адвоката, и я никак не могу с ней рассчитаться, у меня просто нет денег, — говорит Ирина. По ее словам, в Сочи многие пенсионеры выживают, большинству приходится работать, поскольку дети зачастую помочь им не могут.

В туристическом городе сложно жить на одну пенсию Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Работаю на износ

В одном из магазинов Адлера на кассе работает 72-летняя Мария Оганян. Говорит, что без работы давно бы умерла с голоду. Приходится весь день проводить на ногах, которые к вечеру отекают так, что от боли уснуть не может. Пенсия у нее 17 тысяч 400 рублей, ее хватает только на коммуналку и самые необходимые лекарства.

— С такой пенсией можно вставную челюсть положить на полку за ненужностью. Пока могу, работаю, но уже с большим трудом. Дети у меня хорошие, но что у дочери, что у сына ипотека. Внуки учатся платно в вузах. А я работаю на износ, чтоб ноги не протянуть и детям помочь. Мне дали минимальную пенсию, хотя непрерывный стаж у меня 35 лет. Якобы зарабатывала мало, нянечкой в детском саду работала, в гостиницах полы мыла, — говорит Мария.

Так и живет, хорошо, что позволяют бесплатно брать продукты, у которых истекает срок годности. Знает, где какие скидки, где дешевле.

— Мясо позволить себе не могу, только курицу, рыбу тоже самую дешевую. Сыр, колбасу только по праздникам. У сватьи есть огород. Это адский тяжелый труд, но помогаю как могу в выходные. Закаток много делаем, прямо как в 90-е, они очень выручают. Картошки наваришь, банку турши (квашеная стручковая фасоль. — Прим. ред.) или огурцов откроешь — уже обед есть, — говорит Мария.

По ее словам, в Сочи очень сложно жить на одну пенсию, цены постоянно растут, магазины с дешевой продукцией закрываются, всё рассчитано на туристов.

Жить в Сочи на пенсии — кайф, но с хорошими деньгами Источник: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU











О пенсии нужно было думать заранее

Москвичка Наталья Егорова переехала в Сочи, как только вышла на пенсию. Со всеми выплатами она получает около 60 тысяч рублей, менять регистрацию в столице на сочинскую не стала, чтобы получать московскую пенсию. Сдает две квартиры, в Сочи снимает, и ей хватает на достойную жизнь. От детей не зависит и наслаждается солнцем и морем, а не выживает.

— Я когда только переехала, стала знакомиться с местными своего возраста и удивлялась, почему у них такие мизерные пенсии. Оказалось, что мало кто из них официально работал. Сдавали жилье, кто-то торговал на пляжах кукурузой, кто-то в столовой кашеварил, и всё это «в серую». Я, конечно, не обобщаю, но мои знакомые все так жили. Это не так давно всех, кто сдает номера, обязали регистрировать ИП и платить налоги. А всё остальное время они работали только на себя, — утверждает Наталья.

Лично у нее доход сейчас больше 160 тысяч рублей в месяц, за 60 тысяч снимает очень хорошую квартиру недалеко от моря. Каждое утро она идет на набережную, сначала завтракает в кафе, а потом просто гуляет. Несколько раз в год Наталья летает в Москву и ходит там по врачам, сочинским не доверяет. И может позволить себе путешествие в Турцию или по Золотому кольцу России.

— О пенсии нужно было думать заранее. Мы с мужем работали очень много и трудно, но всем детям дали достойное образование, себе купили квартиры, чтобы на пенсии не нуждаться. И не зависеть от детей, у них свои жизни. А если люди жили одним днем, кто же им виноват, что ничего не заработали, — считает пенсионерка. Она согласна, что в Сочи жить нужно только с хорошими деньгами. Не все московские пенсионеры могут себе это позволить. Но жизнь на курорте однозначно классная, уверяет Наталья. Так много она никогда не ходила, похудела, ее фигура подтянулась, и она помолодела лет на 10.