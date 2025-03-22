«Оказался там, где не планировал»: россиянин ушел из хоккея и стал стилистом по волосам в Париже — история французской мечты

Андрей Шеломенцев, 27 лет, стилист по волосам Источник: shi.vuss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Андрей Шеломенцев — стилист по волосам из Новосибирска. Уже несколько лет он живет во Франции и работает в одном из лучших салонов красоты Парижа. Ему представился уникальный шанс, которым он воспользовался. С тех пор жизнь Андрея стала похожа на французское кино, где в главной роли — он сам. NGS.RU поговорил со стилистом о том, как ему удалось исполнить мечту.

«Cпорт — это про здоровье, а здоровье — это про красоту»

Андрей Шеломенцев родился в Новосибирске и прожил там до 21 года. В юности он занимался хоккеем, и было бы логично предположить, что будущая карьера станет развиваться в направлении спорта. Как так вышло, что перспективный хоккеист променял коньки и клюшку на ножницы и расческу?

— Спорт — это про здоровье, а здоровье — это про красоту. И когда ты строишь подобного рода линию в своей голове, понимаешь, что на самом деле — это одна часть медали, — считает Андрей.

В какой-то момент, глядя в зеркало, он стал замечать, как меняется, перекладывая волосы то на одну сторону, то на другую. Начал обращать внимание на волосы, как они лежат. Андрея восхищало, как прическа может скорректировать лицо, украсить его. Об интересе к волосам он рассказал маме, и она предложила пройти обучающие курсы.

Андрей считает, что волосы — та деталь, которая делает человека уникальным Источник: Андрей Шеломенцев











К тому времени Андрей уже окончил спортивную школу, получил звание мастера спорта и искал себя. Его увлекала ландшафтная архитектура, он поступил в университет и параллельно начал обучение в парикмахерском направлении.

«Чтобы набить руку, устроился в самую простую парикмахерскую. Хорошо получалось, и я понял, что стрижки вызывают куда больший, чем ландшафтный дизайн, интерес, — продолжает стилист.

Андрей принял решение уйти из университета и с головой окунулся в сферу парикмахерского искусства. Когда от его учебного заведения поступило предложение пройти 3-х месячную стажировку во Франции, не раздумывая согласился.

«Я будто оказался во Франции 80-х годов»

В 2019 году Андрей прилетел во Францию. Стажировку проходил в старейшем салоне с 75-летней историей — красивое трехэтажное здание в 16-м округе Парижа. Обучал его старенький кудрявый француз, влюбленный в профессию.

— Мы быстро нашли общий язык. Меня впечатлило, с каким трепетом он говорил о работе, какие прически создавал. Я будто оказался во Франции 80-х годов — настоящий шик, винтаж. Это то, что тебя покоряет, то, что действительно пленяет, — с восторгом говорит Андрей.

Постепенно язык стал даваться легче, с работой ассистента справлялся легко. Андрей захотел остаться в Париже. Город нравился — красивые люди с развитым чувством стиля, архитектура и прочие прелести подкупали.

Молодой человек улетел во Францию на стажировку и остался насовсем Источник: shi.vuss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Родители не препятствовали, наоборот, поддерживали сына. Андрей нашел парикмахерскую академию L'Oréal, поступил и таким образом закрепился во Франции еще на три года.

— Если честно, я надеялся, что меня не возьмут, — признается молодой человек. — Мне было интересно, но в то же время пугало то, какого размера изменения могут случиться в моей жизни. Я размышлял: получится — круто, не получится — вернусь домой. А тут, бац, и получилось! Все, деваться некуда.

Конкурс для поступления в академию был высоким — десять человек на место. Андрей хорошо себя показал и его взяли. Обучение студенту оплатило государство и салон, в котором он стажировался, — 10 000 евро в год.

«Такой шанс мало кому выпадает»

Адаптироваться в чужой стране парню помогла, как он считает, спортивная закалка и коммуникабельность — он сдружился с одногруппниками, попал в русско-язычное комьюнити, завел полезные знакомства и старался совершенствовать разговорный французский.

Первые три месяца получились скромными — заработанных денег едва хватало на оплату жилья и прочие базовые потребности. Усложнила пребывание Андрея во Франции и пандемия. Существенную поддержку студенту тогда оказала академия, в которой он учился. Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, Андрей вышел на работу в тот же салон, в котором проходил стажировку.

— Не было страха, возможно, в силу молодости — мне был всего 21 год. Я был спокоен, просто делал то, что от меня требовалось, — говорит Андрей. — Я оказался там (имеет в виду Париж. — Прим. ред.), где совершенно не планировал оказаться, посчитал это уникальным шансом, который мало кому выпадает.

Минимальная заработная плата во Франции на тот момент была около 1400 евро. Андрей зарабатывал стажерские 600 евро, но плюсом получал чаевые от клиентов — распространенная во Франции практика. Студенческая виза давала ряд бонусов от государства, поэтому финансовая составляющая заметно улучшилась. Наконец-то появилась возможность вкусить настоящей парижской жизни.

Андрей влюбился в Париж и порой до сих пор не верит, что живет в самом романтичном городе мира Источник: shi.vuss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свои ощущения от города Андрей описывает так:

— Это за гранью того, что я себе представлял когда-либо. Париж — место, в которое ты не думал, что попадешь, но попав однажды, будто замираешь в точке невозврата, и уже не представляешь свою жизнь другой.

«Важно понимать границу фантазии»

Обучение в парикмахерской академии длилось три года. Весной 2023 Андрей Шеломенцев получил диплом бакалавра и подбросил в воздух шапочку выпускника. Учебное заведение имеет договоренности с крупными салонами красоты города, поэтому после окончания учебы Андрей сразу попал в хорошее место.

Он доволен тем, как складывается его жизнь — стабильная работа, хороший заработок, комфортное жилье: наконец-то все стабилизировалось. Париж ему все так же нравится, но он считает его сложным для жизни городом.

Андрей не только научился техникам стрижек и окрашиваний, он также разбирается в управлении парикмахерским бизнесом Источник: the_realcampus / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











За время, проведенное во Франции, Андрей заметил, насколько сильно все подорожало, особенно коммунальные платежи: электроэнергия, тепло. Средняя температура в квартирах — 18-19 градусов. Парижане вынуждены экономить.

Жизнь тоже стала дорогой: продукты, транспорт, сфера развлечений. Французы, по словам Андрея, те еще коммерсанты. Они прекрасно знают, за что люди готовы платить и предлагают массу возможностей для реализации человеческих желаний.

— Париж полон искушений. Важно понимать границу фантазии, которая находится у тебя на соседней улице, иначе можно остаться без средств, — замечает он.

Андрей был единственным русским студентом на курсе Источник: the_realcampus / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сам Андрей не из тех, кто готов в момент спустить внушительную сумму денег. Клубы, рестораны и вечеринки — история не про него. Он скорее потратит накопленное на обучение, чем на веселье.

Свободное время любит проводить с пользой для работы — может сходить на выставку, посвященную истории моды или волосам. Бывает, участвует в фотосессиях для разных журналов, где выступает и в качестве стилиста-парикмахера, и как модель.

Еще Андрей любит кино и с удовольствием посещает парижские кинотеатры. Он подтверждает, что город кинематографичный. Порой стилист даже ловит ощущение, будто сам он — герой фильма.

— Но не стоит забывать: есть сказочно-киношная часть Парижа, есть скромно-интеллигентная и есть рабочая, такая же как у нас, разве что более симпатичная, — напоминает Андрей.

Кроме работы в салоне, Андрей готовит моделей к рекламным съемкам Источник: shi.vuss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Французы, по наблюдениям Андрея, действительно снобы, но ироничные. Ирония будто вшита в них, в их мышление, с ее помощью они справляются со стрессом.

— Это сильно отличает их от русских, которые взваливают груз себе на плечи и тащат его вдоль Волги, — замечает Андрей.

Друзья у стилиста преимущественно из рускоговорящего комьюнити. Девушку он тоже выбрал русскую, говорит — пробовал встречаться с француженками, но постоянно говорить и думать на французском — слишком сложно.

«Порадовался сугробам»

В родном Новосибирске молодой человек до этой весны не был с прошлого лета — и то, визит был коротким. Уже три года Андрей не видел снег — соскучился, порадовался сугробам несмотря на март.

Андрей делится опытом с коллегами в салоне у мамы Источник: Андрей Шеломенцев











— Порой смотрю на человека, мысленно представляя — какая прическа ему пойдет, — отмечает парикмахер.

Андрею предоставилась отличная возможность для обмена опытом — у его мамы свой салон красоты, где на время отпуска он решил работать и делиться знаниями. Молодой человек рад встрече с родными, а еще — смене обстановки. Иногда думает о возвращении насовсем, но мысли скорее мимолетны и безосновательны.