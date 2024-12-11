Берите с собой свечи, буржуйки и теплые штаны. Что ждет туристов, которые купили новогодние туры в Абхазию?

Без света остается только сидеть и смотреть на море Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











После политического кризиса, который удалось отрегулировать только отставкой президента, в Абхазии разразился новый кризис — энергетический, которого не было с послевоенного времени. В канун Нового года страна погрузилась фактически в полный мрак. Составлен график подачи электроэнергии, но и он не исполняется, потому что случаются еще и аварийные отключения. Своей генерации энергии в стране нет, республика зависит от ИнгурГЭС, которая находится на территории Грузии, где уровень в водохранилище резко упал. И от перетока электроэнергии из России, который оплачивается по коммерческой цене. В день за него нужно платить по 15 миллионов рублей, а в бюджете республики огромная дыра. Оплату производят буквально с колес, когда находят деньги. Большую часть поставляемой электроэнергии используют майнинговые фермы. Местные жители достают из запасов буржуйки, которые сохранили еще со времен абхазо-грузинской войны, теперь это единственный вариант обогреть квартиры. Надежды на хороший турпоток в Абхазию на Новый год тают с каждым днем. Новогодняя ночь при свечах — это, конечно, романтика, но банкет в холодном помещении — такое себе удовольствие. Подробности — в материале журналиста SOCHI1.RU Анны Грицевич.

Без электроэнергии в Абхазии холодно, централизованного отопления там в принципе нет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Не больше 6 часов в сутки

Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки, заявил на совещании в кабмине и. о. министра энергетики Джансух Нанба, сообщает «Спутник Абхазия». Он отметил: переток электроэнергии из России оплачен на сутки вперед.

Приток воды в водохранилище сейчас составляет всего 35 кубометров в секунду, это крайне мало.

— Уровень воды в водохранилище сейчас находится на отметке 409,8 метра, что практически достигло критической отметки. За прошлые сутки мы получили всего 2,5 миллиона киловатт-часов при общей потребности, с учетом того, что мы увеличили веер, в 7,5 миллиона киловатт-часов. Это означает, что мы потребляем около 5 миллионов киловатт-часов перетока из России, — рассказал и. о. премьер-министра Валерий Бганба. Если республика не сможет обеспечить оплату перетока, придется вводить дополнительные ограничения на потребление электроэнергии. Валерий Бганба настаивает на необходимости введения режима ЧС в республике, сообщает пресс-служба кабмина Абхазии.

Власти приняли решение с 11 по 17 декабря приостановить учебный процесс в школах и детских садах республики, отмечается, что эта мера носит рекомендательный характер. Оперативный штаб по обеспечению энергетической безопасности принял решение обратиться к интернет-провайдерам с просьбой отключить интернет на всей территории Абхазии 10 декабря с 00:00 до 07:00 для того, чтобы обесточить незаконные майнинговые фермы. Они потребляют 40–45 мегаватт от общей энергосистемы, рассказал гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

— Это тот майнинг, который в году потребляет порядка 350 миллионов кВт·ч. Чтобы было понимание, это половина, и даже чуть больше, нашего дефицита, который сейчас складывается, — сказал Джинджолия.

Республиканская больница во время ограничений электроэнергии пользуется двумя дизельными генераторами, которые питают основной блок, отделение гемодиализа, хирургическое и родильное отделения, сообщил и. о. министра здравоохранения Эдуард Бутба. В распоряжении Минздрава есть передвижной дизельный генератор, который при необходимости может обеспечить любое медучреждение.

Пока выхода из энергетического кризиса у властей республики нет. Все деньги направляют на переток из России, а зарплаты бюджетникам платить нечем — ее обещают давать частями. Ведутся переговоры с Россией, которая приостановила выплаты бюджетникам из-за того, что республика отказалась ратифицировать инвестсоглашение с Россией. В Абхазии живут одним днем и о новогодних праздниках, когда к ним приедут десятки тысяч туристов, пока не думают.

Елка на фоне пальм в Новом Афоне Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Вместо предвкушения отдыха у нас нервный тик

Жительница Ангарска Иркутской области Анжела Летягина купила новогодний тур в Абхазию еще в октябре, пока были скидки. Сначала переживала, когда там началась революция, теперь — что отдыхать придется без света.

— Мы планировали отдыхать с детьми, не хочется сидеть в темноте и холоде. Пока наш туроператор не может нам сказать ничего внятного — стоит ехать или нет. Будет ли в нашем отеле электричество или нет. Обещают вернуть деньги за отель, вот только на самолет у нас невозвратный тариф. Короче, вместо предвкушения отдыха у нас уже нервный тик. Жалеем, что связались, — говорит Анжела. Даже если ей и вернут деньги за тур, их уже не хватит на новое путешествие. Цены выросли, Турция и Сочи ее семье не по карману.

— Сейчас судорожно ищу в Сочи хоть какое-то бюджетное жилье, не хочется, чтобы билеты пропали. Вот теперь точно никому не рекомендую Абхазию. В прошлом году летом мы отдыхали в Гагре и большую часть отпуска пролежали с ротавирусом в номере без кондиционера, потому что сети не выдерживали напряжения. Мы думали, что зимой будет всё нормально. Но нет, — говорит Анжела.

Солнечная Абхазия зимой не такая уж и теплая Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Это вообще нормально в 21-м веке?

Владелица гостевого дома в Гагрском районе Кристина Капш шокирована сложившейся в республике ситуацией. Надеялась на хороший заработок в новогодние каникулы, а теперь ее гости массово отменяют брони, потому что успокоить их Кристине нечем.

— Люди звонят, туроператоры звонят. А что я им скажу, если даже в президентском дворце не знают, что будет к Новому году. Советую везти с собой свечи, буржуйки и теплые штаны. В Абхазии зимой холодно и сыро, если кто-то думает, что у нас тепло. Генераторы многие себе не могут позволить, может, только крупные отели. Да и на горючем можно разориться. Рестораны работать не могут, разруха у нас в общем, — жалуется Кристина. Отопления в многоквартирных домах в Абхазии нет, так же как и в объектах размещения, отапливаются теплыми полами и сплит-системами. Нет электроэнергии, нет тепла. В частных домах выручают печки.

— Я живу в Гагре в квартире, вспомнили войну и достали буржуйку, в окно выставляешь трубу и топишь дровами. Соседи — так же. Это вообще нормально в 21-м веке? Туризм — единственный источник дохода у нас в республике, но ведь и тут не дают зарабатывать. Я ремонт сделала после лета, вложилась крупно в новогоднюю иллюминацию, елку и украшения. Планировали новогоднюю вечеринку у подогреваемого бассейна с напитками и вкусной едой. Всё, ничего не будет, — говорит Кристина. Как минимум половина ее гостей уже отменила брони, остальные думают, ищут варианты.

В Министерстве туризма Абхазии настроены оптимистично, там заявили, что отдых в Абхазии на новогодние праздники остается востребованным у российских туристов. Все отели, предоставляющие услуги в период зимних праздников, оснащены автономным электропитанием и водоснабжением, утверждает пресс-служба Минтуризма. Поэтому проблем в новогоднюю ночь с электроэнергией не будет, утверждают там, но это не точно.