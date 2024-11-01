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Страна и мир обзор На Азию обрушился мощнейший за последние десятилетия тайфун: улицы разрушены, есть жертвы. Новости 1 ноября

На Азию обрушился мощнейший за последние десятилетия тайфун: улицы разрушены, есть жертвы. Новости 1 ноября

Что произошло за сутки

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5 комментариев

Стихия бушует в Тайване

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 ноября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили 83 беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны. Под удар попали Курская, Брянская, Орловская, Белгородская область и Крым.

Один из дронов упал на многоквартирный дом в Брянске, местный житель получил ранения, заявил губернатор Александр Богомаз. Еще один БПЛА атаковал нефтебазу в Ставрополье. По данным главы региона, никто не пострадал.

Смертельный тайфун

На Тайвань обрушился крупнейший за последние 30 лет тайфун «Конг-рей». Его радиус достиг 320 километров, сообщили в Центральном информационном агентстве острова.

По данным издания Focus Taiwan, пострадало более 500 человек, двое погибли. Жертвами стихии стали 56-летняя иностранка, на автомобиль которой упало дерево, и 48-летний мужчина, на которого упал столб электропередачи. Четыре человека пропали.

Более 150 тысяч домов остались без электричества, рейсы в Тайвань и из страны массово отменяют.

Сбои в работе Steam

Пользователи игровой платформы Steam сообщают о проблемах с доступом. Сбои возникают и в мобильном приложении, и на сайте.

Вмешательства в работу сервиса со стороны Роскомнадзора нет, заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, все проблемы в зоне ответственности самой платформы.

— Пользователи отмечают, что проблему можно решить, поменяв языковые настройки магазина приложений, — добавил Горелкин.

Пожар на производстве

В Индонезии произошел крупный пожар на производстве растительного масла. Огонь вспыхнул в городе Бекаси на восточной окраине Джакарты. Погибли как минимум восемь человек, еще трое получили ранения, сообщает Reuters.

Пожар удалось локализовать

На место направили около 20 пожарных расчетов. Причина пожара пока неясна, дороги вокруг предприятия перекрыли.

Умер известный композитор

Белорусский поэт и композитор Олег Жуков умер на 88-м году жизни, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич. Причина смерти не уточняется.

Жуков был одним из самых известных эстрадных авторов на постсоветском пространстве. Он написал более 300 композиций для российских и белорусских исполнителей. В их числе — Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Басков и другие.

Паленая газировка

В подмосковных Химках накрыли подпольный цех по производству газировок. Силовики изъяли 16 тысяч двухлитровых бутылок с маркировками «Пепси», «Кока-кола» и «Честный знак», сообщает телеграм-канал SHOT.

Так выглядит территория подпольного цеха

В помещении также нашли оборудование для розлива, укупорки и фасовки продукции. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Обрушился потолок

В Раменском рухнули плиты и каркас потолка в школе, которую открыли только в этом году. За два месяца, по данным телеграм-канала Mash, на учебное заведение поступило немало жалоб на отключение электроэнергии и неработающие камеры видеонаблюдения.

Посмотрите, как теперь выглядит коридор новой школы.

В этом году в школе состоялась первая линейка

ПО ТЕМЕ
Атаки ВСУ Беспилотники Спецоперация на Украине Тайфун Тайвань Непогода Сбои Steam Роскомнадзор Пожар Индонезия Растительное масло Композитор Олег Жуков Газировка Облава Подпольный цех Школа Рухнул потолок
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Комментарии
5
Гость
57 минут
Когда по Украине будут нанесены сокрушающие всю инфраструктуру удары? Почему Украина ещё существует? Почему украинский народ не сбежал в Канаду? Мы чего ждём?
Гость
1 час
противник сегодня жёстко приземлил очередную су(ч)ку34
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