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Страна и мир репортаж «Сюда приходят умирать»: как три человека живут в заброшенной деревне и ухаживают за столетним храмом

«Сюда приходят умирать»: как три человека живут в заброшенной деревне и ухаживают за столетним храмом

Один из послушников — в тяжелом состоянии

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Послушник Евгений встретил нас и провел по красивым уголкам деревни

Севернее деревни Вятки Усть-Ишимского района Омской области — Сургут и Нефтеюганск. Со всех сторон непроходимые болота и тайга. Здесь в одиночестве ухаживают за столетним храмом два послушника, Евгений и Владимир. Каждый пришел сюда за тишиной. Соседние деревни для них сродни шумной Москве.

Среди их забот не только церковь, но и умирающий послушник. Не ходоки сюда и врачи, и приезжие, особенно после майского паводка. Но жители Вятки звонят в колокола, даже если к ним никто не приезжает. Как живут послушники в окружении медведей и непроходимой тайги — в материале корреспондента NGS55.RU Марии Носенко.

Дорога в Вятку

При первом взгляде на карту становится страшно — путь из Омска до Вятки сложный. Дорога до Усть-Ишима на автобусе занимает 10 часов. Потом еле успеваем на катер, который курсирует всего раз в день. Еще три часа плывем до ближайшей к Вятке деревне Кайсы. Это небольшой поселок с населением около 200 человек.

От Омска до Вятки — 600 километров

Дорогу размыло, поэтому мы оказываемся отрезанными от остального мира до завтрашнего дня. В деревне Кайсы, стоящей на правом берегу Иртыша, просим ночлега у управительницы женской монашеской обители Марины Безделевой. В потемках идем в пустой неотапливаемый дом, чтобы поспать и утром отправиться в Вятку.

От Усть-Ишима до Кайсов нужно добираться на катере, а затем — пешком до Вятки

Как появилась деревня

Многие туристы едут в Вятку за приключениями. Считают, что ценнее тот путь, что ты проходишь тяжело. Возможно, так думали и переселенцы из Орловской и Вятской губерний Центральной России, которые пришли сюда в 1899 году. Приехав на лошадях, они увидели сплошную тайгу, какое-то время не замечая из-за деревьев речку Кайсушку. Жили в землянках, первым делом занимаясь будущим храмом (его начали строить аж в 1911 году), в холоде и в бедности. Назвали место Вяткой в честь родных мест.

В 1917 году в деревне жили 400 человек. С появлением колхоза люди начали в нем трудиться, а в новом храме, построенном по проекту Санкт-Петербургского университета, продолжали служить священники. В 1937 году по указу советской власти в храме спилили все кресты и сожгли иконы. В здании со временем стали устраивать танцы и показывать кино. Отголоски дома культуры, детские надписи «здесь был Вася» и «Света 1957», остались до сих пор на стенах внутри колокольни.

На фото слева — храм в середине прошлого века, справа — жители Вятки 9 мая 1945 года

В XX веке деревни правого берега начали умирать. Исчезли Чудесное, Прекрасное, Васильев Бор, Тюляк и другие, поскольку школы и дороги стали строить на левом берегу. Вятка тоже пришла в упадок, когда местную приходскую школу перевели в Кайсы. Это случилось во второй половине века.

Вятка стала оживать относительно недавно. В 2005 году иеромонахом Свято-Никольского мужского монастыря в Большекулачье назначили Савватия, а Вятская обитель стала его северным скитом (небольшим монашеским поселком для жизни в отдалении). Некоторое время Савватий восстанавливал обитель и жил здесь, а затем уехал по распределению в Киргизию. В Вятке остались послушники.

Старый храм очень красивый

Женская же обитель в Кайсах, где мы спали той самой ночью, появилась в 2003 году как часть комплекса. Сейчас монахини в ней не живут.

Послушник Евгений

Мы отправляемся в Вятку ранним утром. Крапива, которой усеяны Кайсы, покрылась росой. Щурясь от слепящего солнца, натягиваю на замерзшие пальцы кофту. Прошу местного жителя на старом уазике подвезти нас до Вятки. В руках бисквитные пирожные из Усть-Ишима для послушников.

Так мы ехали до Вятки на уазике

Дорога изрыта колеями. По обе стороны лес. Наш водитель говорит, что порой на эту дорогу выбегают волки. Уазик похож на неваляшку: он качается из стороны в сторону, почти падает, но каким-то чудом держится «на ногах». Так мы преодолеваем 5 километров.

Дорога была непростой

Заслышав гремящий уазик, из деревянного дома выходит голубоглазый мужчина с седой бородой. Это послушник Евгений. Он живет в Вятке четыре года. До этого в течение 11 лет приезжал сюда из Большекулачинского монастыря. Мы просим его показать нам красивые уголки деревни. Евгений тихо говорит, что Вятка для него — самое спокойное место.

— Это хорошо, что здесь мало людей. В соседние Кайсы приезжаешь, а там как в Москве движение. Мотоциклы, молодежь. Все носятся, кричат. Ууу…

Евгений сразу начал рассказывать нам о жизни в деревне

В Вятке Евгений за старшего. Здесь с ним живут еще двое мужчин: один помогает с хозяйством, а другой умирает. Был молодой инок, но он уехал в паломничество в Оптину пустынь. Вернется он или нет, никто не знает.

Послушникам не положено носить облачение, поэтому Евгений встречает нас в кроссовках, темных брюках, черной кофте на молнии и такого же цвета кепке. Одежда послушника должна быть аккуратной и скромной. А здесь еще и защищающей от таежных клещей.

Послушник болеет душой за храм и переживает, что он ветшает

Что осталось от деревни

— Здесь у нас сохранился батюшкин дом. Он для гостей, на экстренный случай. Вон там, у кедра, жил человек, уехал в Кайсы. Дома разбирают и перевозят туда. Сейчас уже никого из местных не осталось, — показывает Евгений на деревню.

В Вятке есть одна улица. По правую сторону стоят столетняя церковь и зимний храм. По левую — покосившиеся деревянные домики и обрыв с видом на тоненькую речку и лес. Мужчины живут в одном из старых домов. Хозяйство держат небольшое: есть бычок, корова, курицы, козы, которых эвакуировали из Кайсов во время паводка, и два кота.

В столярке давно уже не работают мужики

— Козы дают по три литра молока, а нам за глаза хватает. Раньше коровы были, но потерялись, давали аж по 10 литров. Продукты доставать непросто, поэтому что выращиваем, то и едим. Три картошины есть, и хорошо.

Солнце слепит глаза, хочется спать. Евгений же к ранним подъемам привык. Он рассказывает про свой распорядок дня.

Рыжий кот — любимец жителей Вятки

День послушника

— Первым делом, как просыпаемся, у нас идет молитва. Затем послушание. Это, значит, забор поставить упавший, в храме порядок навести и так далее. Обедаем. Опять молитва, — перечисляет Евгений.

Послушник рассказывает, что сейчас в монастырях осталось совсем мало людей. В 90-е, когда закончилась «безбожья власть» и когда сам Евгений обратился к вере, в Большекулачье служили 100 человек. Приходили и бездомные с наркоманами, и молодые, и старые.

Дорога к храму

Утро они начинают с молитвы

Мы идем в столетний храм. Возле входа Евгений неспешно крестится, поклонившись. Церковь в честь Василия Блаженного сделана без единого гвоздя. Всё здесь создано руками первых поселенцев.

Так мы зашли внутрь храма

Внутри храма темно и прохладно. Деревянный пол чисто вымыт, на нем лежат маленькие коврики. Огромный иконостас растянут во всю стену. За ним в отдельном помещении находится алтарь, куда нельзя проходить обычному человеку. Послушники молятся в столетнем храме в летнее время, а в зимнее переходят в отдельное помещение. Храм не отапливается — во многом благодаря этому он сохранился до наших дней красивым и целым.

Несмотря на то что прихожане бывают здесь очень редко, в церкви есть и свечи, и чистые коврики

Внутри храм выглядит ухоженно

По словам Евгения, церковь уже наклонилась в одну сторону. В ветхости крыльцо. Сгнили окладные венцы (срубы, из которых состоит часть фундамента). Послушник ведет нас на колокольню по деревянной лесенке. На стенах чьи-то имена, выцарапанные ножиком в советские времена.

Евгений показал, как звенят колокола

Служб в церкви не было давно: то ураган, то паводок мешают батюшке приехать в храм издалека. Евгений начинает творить для нас мелодию на колоколах. Звук оглушает и завораживает.

Завораживающее зрелище

Старые и разбитые колокола лежат на полу

Ни врачей, ни мужиков

— Кто из помогающих раньше мужиков на СВО ушел, кто на Север уехал работать. Бывали у нас люди с отцом Михаилом, пол чинили. Печного мастера нигде нет. Я говорю дочери, ты мне купи книгу, я почитаю, научусь класть печи. Молодым это не надо. Душа болит за храм. Но у меня есть одна мечта: построить трапезную, чтобы принимать гостей.

Реже в Вятку ездят и туристы. По словам Евгения, виновата тяжелая дорога. Во время паводка жители Вятки оказались отрезаны от Кайсов и отправлялись за продуктами на лодке. Неравнодушные люди купили послушникам генератор. Еще сложнее в Вятке со скорой помощью. Единственное, что могут сделать послушники, — позвонить фельдшеру.

Транспорт послушников

— У одного здесь шибануло давление. Скорой нет, дороги нет. Позвонил фельдшеру, говорю, скажите, что делать. Натарахтели мне лекарств. А где их взять? Говорит, походите по соседям. Но послушник наш после этого случая всё равно слег, умирает.

Нет врача даже в ближайших населенных пунктах. Ни в Кайсах, ни в Аксеново. Евгений рассказал, что во время послушания как-то раз поранил ногу болгаркой так, что надо было зашивать. Справился просто: залил перекисью и перебинтовал. Благо у мужчин есть самые необходимые медикаменты.

Вятский пейзаж

— На кладбище уже наши люди заселяются. Еще один скоро будет, и потом нас двое. Так мы и приехали сюда, чтобы спокойно умереть, — спокойно говорит послушник.

Медведица и шатун

К диким животным в Вятке, как и в соседних деревнях, относятся без страха. По дороге к домику Евгений со смехом рассказывает, как ему встретились пугливые медвежата и как в конце улицы иногда завывает медведица. Волков, говорит, не видел, но они точно живут за болотом, где люди собирают клюкву. А медведь-шатун живет на другом берегу Кайсушки.

Мы знакомимся с послушником Владимиром и вручаем ему пирожные из Усть-Ишима. Он улыбается нам и ласково смотрит дальнозоркими глазами. Несмотря на то что Владимиру пора готовить обед, он наливает нам чай и угощает булочками. Их он напек к среде, к постному дню.

Владимир радушно принял нас

— Позавчера покатался на катере из любопытства. Не-е… Не для меня… Еще и давление поднялось. Мы сюда и пришли, чтобы более покойно было. Раз в миру нам покоя не давали, — смеется Владимир.

Он родился в Омске. Выучился в техникуме на повара. В молодости был с характером. Бывало, на учебе его ругали, а после он пристрастился к спиртному. Дело усугубилось, когда умерли родители. Так Владимир и обратился к вере.

На кухне у послушников вот такой большой красный угол

— Стою я в обители, принимают ребят. Они во всё горло, мол, хотим быть подвижниками. А когда меня спросили, я сказал, что жить негде. Их что-то не видно, а я здесь. Служу 15 лет, а сюда приехал 5 лет назад. Может, они хотели найти монастырь, где работать не надо? — улыбается Владимир.

На столе у послушников мёд, чайник с заваркой, сухари и немного конфет. Видно, как мужчинам не хватает руки хозяйки: чашки стоит хорошенько отмыть с содой. Мы говорим о паводке, о фильмах про святых и о Савватии.

Владимир немного поговорил с нами, а затем начал готовить булочки

С цивилизацией послушники связываются с помощью смартфона. Он есть у Евгения. Ловит редко, но этого хватает, чтобы ему поговорить с дочкой. Был в деревне и таксофон, но его убрали за ненадобностью.

Быт послушников

Близится обед, и послушникам нужно к нему готовиться. Мы оставляем мужчин, благодарим за прием и вручаем немного денег на нужды храма. Впереди нас ждет дорога на уазике. Волков и медведей в этот раз почему-то боимся меньше. Может, под воздействием спокойствия послушников.

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Комментарии
1
Инженер1
11 минут
Ишь ты! А налоги они платют? "Скорой нет, дороги нет. Позвонил фельдшеру, говорю, скажите, что делать. Натарахтели мне лекарств. А где их взять? Говорит, походите по соседям. " Зато безбожной власти нет.
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