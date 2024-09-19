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Страна и мир обзор 28 миллионов! Стало известно, где был самый дорогой отпуск россиян этим летом. Новости 19 сентября

28 миллионов! Стало известно, где был самый дорогой отпуск россиян этим летом. Новости 19 сентября

Что произошло за сутки

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Самую дорогую путевку в Турцию приобрела семья из пяти человек

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 сентября.

Атаки ВСУ

За минувшие сутки ВСУ выпустили более 160 боеприпасов и 22 беспилотников по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Росгвардия уничтожила около 30 единиц украинской техники в Курской области, отметили в ведомстве. Также российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в районе населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

Дело «королевы марафонов»

Блогер Елена Блиновская погасила 230 миллионов рублей налоговой задолженности, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Ивана Морозова. Общий долг составляет почти 908 миллионов. Уточняется, что в ближайшее время она собирается выплатить еще 123 миллиона.

— В настоящий момент осуществляются следующие действия по погашению задолженности: заключен договор купли-продажи квартиры, принадлежащей родителям Елены, на сумму 90 миллионов рублей, — передает слова юриста ТАСС.

Еще 33 миллиона планируют снять с личных счетов Блиновской, на которые в данный момент наложен арест. Адвокаты направят ходатайство для его снятия.

Заслуженная артистка России

Владимир Путин присвоил телеведущей Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России — за «заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

Федорова известна широкому зрителю в роли ведущей детской программы «Спокойной ночи, малыши», а также как победительница конкурсов «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» в 2002-м. Служила в органах внутренних дел, из которых уволилась в 2007 году.

Отпуск за 28 миллионов

Семья из пяти человек этим летом купила тур в Турцию за 28 миллионов рублей. Это самая дорогая путевка в страну за этот год, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он уточнил, что семья на протяжении месяца отдыхала в Кемере.

Также Уманский рассказал, что в этом году набирает популярность внутренний туризм. Россияне совершили уже свыше 65 миллионов поездок по стране — это на 24% больше, чем в прошлом.

«Духовное разложение детей»

Помощник председателя правительства и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьной программы. По его словам, она противоречит религиозному воспитанию.

— Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез с религией. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали, — сказал Хучиев во время заседания Всероссийского родительского комитета.

Кравцов пока не прокомментировал это предложение.

ПО ТЕМЕ
Атаки ВСУ Курская область Белгородская область Елена Блиновская Долг Налоги Оксана Федорова Заслуженный артист России Владимир Путин Отпуск Отдых Турция Теория Дарвина Минпросвещения
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Комментарии
1
Гость
28 минут
Вот уже полтора месяца продолжается авантюра ВСУ в Курской области. Видно хорошо была рассчитана. И когда эта авантюра закончится?
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