Двойная камера и новые кнопки: Apple презентовала iPhone 16 — что в нем поменялось и сколько будет стоить

Компания Apple презентовала новые айфоны, смарт-часы и наушники Источник: Apple / YouTube











В ночь с 9 на 10 сентября прошло самое ожидаемое событие для всех любителей продукции Apple — ежегодная осенняя презентация новых продуктов. На ней пользователям показали новые модели Apple Watch, обновленные AirPods, а главное, iPhone: 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Традиционно именно телефоны этой фирмы вызывают наибольший интерес, к ним и присмотримся поближе.

Дизайн iPhone 16

Презентация нового смартфона Источник: Apple / YouTube

Модели iPhone 16 и 16 Plus оснащены дисплеем Super Retina XDR с яркостью до 2000 нит, который делает картинку четкой и яркой даже на улице под прямыми солнечными лучами. Диагонали дисплеев составляют 6,1 и 6,7 дюйма — для тех, кто любит компактные и большие экраны соответственно. Новые айфоны также порадуют разнообразием расцветок: черный, белый, розовый, мятный и сиреневый.

Источник: apple.com











А вот модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max представлены в четырех расцветках. Их диагонали — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Источник: apple.com











Камера айфонов 16

В камерах различия между моделями существенные. Основная камера iPhone 16 и iPhone 16 Plus двойная — на 48 мегапикселей . Широкоугольная — на 12 мегапикселей. Оптический зум — двукратный. У моделей iPhone 16 Pro и 16 Pro Max основная камера тройная : основная и широкоугольная — обе на 48 мегапикселей.

Основная камера iPhone 16 и iPhone 16 Plus двойная Источник: apple.com У моделей iPhone 16 Pro и 16 Pro Max основная камера тройная Источник: apple.com

Новые айфоны также поддерживают запись видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Производители также добавили поддержку макросъемки, пространственных фотографий и видео, совместимых с Apple Vision Pro. Более того, теперь можно ставить видео на паузу прямо во время записи — долгожданная функция для видеоблогеров и любителей мобильной съемки.

Новые кнопки iPhone

Одним из значительных изменений стала замена привычной механической кнопки для переключения в беззвучный режим на «кнопку действия», которую впервые представили в iPhone 15 Pro и Pro Max. Теперь эта настраиваемая кнопка позволяет запускать различные функции — от камеры и фонарика до диктофона и беззвучного режима.

На правой боковой грани появилась отдельная кнопка для управления камерой . Разные действия этой кнопки позволяют не только открывать приложение камеры и делать снимки, но и управлять зумом или активировать «умные» функции Apple Intelligence.

Процессор и искусственный интеллект

Все модели iPhone из линейки 16 получили процессор нового поколения A18, который, по заявлению Apple, стал на 30% быстрее предыдущей версии.

Но главное, конечно, не процессор — этими тонкостями интересуется далеко не каждый пользователь гаджетов. Самым запоминающимся нововведением в линейке стала интеграция нейросети Apple Intelligence , которая обещает вывести искусственный интеллект на совершенно новый уровень. Работает это на связи встроенного ИИ и привычного голосового помощника Siri.

— Вы сможете сказать: «Отправь Эрике фотографии с субботнего барбекю», и Siri откопает фотографии и сразу же отправит их, — привел пример старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.

Siri также научилась извлекать данные из сообщений, что расширяет ее функционал. Например, она сможет напомнить пользователю о предстоящем телешоу или предложить музыкальные рекомендации, основываясь на предыдущих разговорах.

Эта функция может быть полезна для определения пород собак, получения отзывов о ресторанах или распознавания достопримечательностей. Такой визуальный анализ открывает новые возможности для взаимодействия с окружающим миром и облегчает доступ к информации на ходу.

Но есть и печальные новости: голосовой помощник Siri больше не поддерживает русский язык . То есть воспользоваться функцией связи голосового помощника со «вшитым» ИИ смогут далеко не все.

Цена на iPhone 16

По предварительной информации, продавать смартфоны в России начнут с 20 сентября. Стоимость новой модели будет начинаться от 115 тысяч рублей. Максимальная цена стремиться к 200 тысячам. МТС и CDEK Shopping раскрыли ТАСС, во сколько обойдется покупка iPhone из новой линейки в России.

МТС предлагает следующие цены на новые модели iPhone:

iPhone 16 — от 114 990 рублей ;

iPhone 16 Plus — от 134 990 рублей ;

iPhone 16 Pro — от 154 990 рублей ;

iPhone 16 Pro Max — от 194 990 рублей.

CDEK Shopping оценил устройства несколько ниже, однако стоит учитывать, что их цены не включают таможенные пошлины:

iPhone 16 — от 91 000 рублей ;

iPhone 16 Plus — от 107 000 рублей ;

iPhone 16 Pro — от 122 000 рублей ;

iPhone 16 Pro Max — от 153 000 рублей.

Как утверждает техноблогер и обозреватель гаджетов Wylsacom, предзаказать новый Айфон можно будет уже в пятницу, 13 сентября.

Также на презентации показали новые модели Apple Watch и обновленные AirPods. Правда, цены на них в России пока никто не объявил. Можно прикинуть их стоимость, исходя от значения в долларах. Цена часов будет начинаться от 399 долларов, а наушники обойдутся покупателям в 129 долларов и больше.

Новая модель выйдет в двух цветах Источник: apple.com Экран новой версии стал больше Источник: apple.com