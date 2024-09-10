Двойная камера и новые кнопки: Apple презентовала iPhone 16 — что в нем поменялось и сколько будет стоить

В ночь с 9 на 10 сентября прошло самое ожидаемое событие для всех любителей продукции Apple — ежегодная осенняя презентация новых продуктов. На ней пользователям показали новые модели Apple Watch, обновленные AirPods, а главное, iPhone: 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Традиционно именно телефоны этой фирмы вызывают наибольший интерес, к ним и присмотримся поближе.
Дизайн iPhone 16
Модели iPhone 16 и 16 Plus оснащены дисплеем Super Retina XDR с яркостью до 2000 нит, который делает картинку четкой и яркой даже на улице под прямыми солнечными лучами. Диагонали дисплеев составляют 6,1 и 6,7 дюйма — для тех, кто любит компактные и большие экраны соответственно. Новые айфоны также порадуют разнообразием расцветок: черный, белый, розовый, мятный и сиреневый.
А вот модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max представлены в четырех расцветках. Их диагонали — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.
Камера айфонов 16
В камерах различия между моделями существенные. Основная камера iPhone 16 и iPhone 16 Plus двойная — на 48 мегапикселей. Широкоугольная — на 12 мегапикселей. Оптический зум — двукратный. У моделей iPhone 16 Pro и 16 Pro Max основная камера тройная: основная и широкоугольная — обе на 48 мегапикселей.
Новые айфоны также поддерживают запись видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Производители также добавили поддержку макросъемки, пространственных фотографий и видео, совместимых с Apple Vision Pro. Более того, теперь можно ставить видео на паузу прямо во время записи — долгожданная функция для видеоблогеров и любителей мобильной съемки.
Новые кнопки iPhone
Одним из значительных изменений стала замена привычной механической кнопки для переключения в беззвучный режим на «кнопку действия», которую впервые представили в iPhone 15 Pro и Pro Max. Теперь эта настраиваемая кнопка позволяет запускать различные функции — от камеры и фонарика до диктофона и беззвучного режима.
На правой боковой грани появилась отдельная кнопка для управления камерой. Разные действия этой кнопки позволяют не только открывать приложение камеры и делать снимки, но и управлять зумом или активировать «умные» функции Apple Intelligence.
Процессор и искусственный интеллект
Все модели iPhone из линейки 16 получили процессор нового поколения A18, который, по заявлению Apple, стал на 30% быстрее предыдущей версии.
Но главное, конечно, не процессор — этими тонкостями интересуется далеко не каждый пользователь гаджетов. Самым запоминающимся нововведением в линейке стала интеграция нейросети Apple Intelligence, которая обещает вывести искусственный интеллект на совершенно новый уровень. Работает это на связи встроенного ИИ и привычного голосового помощника Siri.
— Вы сможете сказать: «Отправь Эрике фотографии с субботнего барбекю», и Siri откопает фотографии и сразу же отправит их, — привел пример старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.
Siri также научилась извлекать данные из сообщений, что расширяет ее функционал. Например, она сможет напомнить пользователю о предстоящем телешоу или предложить музыкальные рекомендации, основываясь на предыдущих разговорах.
Эта функция может быть полезна для определения пород собак, получения отзывов о ресторанах или распознавания достопримечательностей. Такой визуальный анализ открывает новые возможности для взаимодействия с окружающим миром и облегчает доступ к информации на ходу.
Но есть и печальные новости: голосовой помощник Siri больше не поддерживает русский язык. То есть воспользоваться функцией связи голосового помощника со «вшитым» ИИ смогут далеко не все.
Цена на iPhone 16
По предварительной информации, продавать смартфоны в России начнут с 20 сентября. Стоимость новой модели будет начинаться от 115 тысяч рублей. Максимальная цена стремиться к 200 тысячам. МТС и CDEK Shopping раскрыли ТАСС, во сколько обойдется покупка iPhone из новой линейки в России.
МТС предлагает следующие цены на новые модели iPhone:
iPhone 16 — от 114 990 рублей;
iPhone 16 Plus — от 134 990 рублей;
iPhone 16 Pro — от 154 990 рублей;
iPhone 16 Pro Max — от 194 990 рублей.
CDEK Shopping оценил устройства несколько ниже, однако стоит учитывать, что их цены не включают таможенные пошлины:
iPhone 16 — от 91 000 рублей;
iPhone 16 Plus — от 107 000 рублей;
iPhone 16 Pro — от 122 000 рублей;
iPhone 16 Pro Max — от 153 000 рублей.
Как утверждает техноблогер и обозреватель гаджетов Wylsacom, предзаказать новый Айфон можно будет уже в пятницу, 13 сентября.
Также на презентации показали новые модели Apple Watch и обновленные AirPods. Правда, цены на них в России пока никто не объявил. Можно прикинуть их стоимость, исходя от значения в долларах. Цена часов будет начинаться от 399 долларов, а наушники обойдутся покупателям в 129 долларов и больше.
Ранее депутаты Госдумы выступали за запрет продажи гаджетов без доступа в магазин приложений RuStore (российский магазин приложений; аналог и AppStor). Посмотрите также, как выглядит первый отечественный смартфон «Аврора», который делали для госсектора, а теперь продают за 15 тысяч.