«Прохождение границы около полутора часов»: туристы рассказали об отдыхе в Абхазии этим летом

Туристы поделились честными отзывами об Абхазии и рассказали о ценах Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Отпускной сезон в этом году выдался жарким. Россияне массово рванули на отдых на Черное море, многие отправились исследовать пляжи Грузии или Турции.

Излюбленным направлением среди ярославцев стала Абхазия. Говорят, в эту республику либо влюбляются, либо ненавидят. Читатели 76.RU рассказали, за что ценят Страну Души и почему каждый год готовы сюда возвращаться, также туристы поделились лайфхаками о том, как планировать отдых в этом направлении.

— Я уже 8 лет в отпуск только в любимую Абхазию, всё нравится! Люди добрые, море изумрудное, чистое, еда есть на любой кошелек! Не забывайте, приезжая в Абхазию, что вы гости, и ведите себя достойно! — пишет читатель 76.RU.

«Люди, любящие свою землю»

Природу ставят на первое место в списке достоинств Абхазии. Туристы едут ради гор и моря.

— Абхазия — красивая природа, отзывчивые люди, любящие свою землю, всегда помогут в трудную минуту! Да, есть застой в развитии, но иногда развитие приводит в тупик. Прочитай, куда едешь, заранее подумай, оставь наличные в кошельке. Бывают разные ситуации! Соблюдайте правила личной гигиены и никогда не пейте из источников, заранее берите с собой питьевую воду! Люблю Абхазию, а некоторые минусы — это плюсы этой страны, например, коровки на дорогах, это так мило, если не гонять, — пишет гость нашего сайта.

А вот в сфере услуг есть свои прорехи. По мнению туристов, до курортов Абхазии тяжело добираться, свой отпечаток накладывает прохождение границы.

— Природа, горы — это лучшее, что есть в Абхазии. На этом комфорт заканчивается. Я посчитала время от выезда из дома: ехали на такси до аэропорта, затем 3,5 часа полет на самолете, ожидание трансфера, прохождение границы в начале августа заняло около 1,5 часа, затем дорога до Новой Гагры. Итого — почти 11 часов. Обратный путь был примерно таким же. Выехали в 18:00, были дома в 5 утра, с учетом местного времени. Из минусов — очень грязное с точки зрения наличия кишечной инфекции море. Кто нырял, активно плавал, если случайно попала морская вода в организм — рвота, понос, температура. Кто активно не купался, как я, именно меня инфекция обошла. Хотя по причине слабости ЖКТ я и не купалась. Проблем с заселением лично у меня не было. <…> Старая Гагра интересней, спокойней, красивее, Новая Гагра не понравилась. Выход на пляж в районе колеса обозрения — опасный, страшный, убогий. Цены странные. Арбуз на Урале стоил 45 рублей за килограмм, в Абхазии — 60 рублей за кило. Они арбуз через Северный полюс везут что ли? Рассматриваю сейчас вариант в России или за рубежом, но без отдельного КПП, как в Абхазии, — пишет гость.

Многие добираются до Абхазии через аэропорт Адлера, затем на такси или трансфере через границу.

— У меня дорога занимает со всеми поездками до аэропорта, перелет, до границы, таможня и до Сухума — 5–6 часов. Живу с семьей только в частном секторе, готовлю сама, но от похода в ресторан и кафешку не отказываемся, море чистое, прозрачное, на пляже вообще ничего не покупаем и не едим, только пьем свою воду. Руки моем постоянно с мылом. За 40 лет проблем со здоровьем не было ни у кого, — добавила гость.

«Уникальный воздух»

Опытные туристы советуют выбирать населенные пункты подальше от столицы.

— В Абхазии отдыхаем уже много лет. Там всё поменялось. Отдыхайте подальше от Сухума. Мы теперь отдыхаем в Кындыге. Там чудесное море, горячие сероводородные источники, природа первозданная, еда экологически чистая. Конечно, нет набережной с кафе, но мы без этого прекрасно обходимся, нам больше нравится тишина и свежий воздух. Кстати, уникальный воздух в Кындыге обеспечивает эвкалиптовая роща, там произрастает несколько видов эвкалипта. Такое ощущение, что ты этот воздух пьешь! — рассказал читатель.

На тему ротавируса тоже нашлось свое мнение:

— У меня только положительные эмоции от посещения этой замечательной страны! Заранее бронировала гостевой дом, прочитав массу отзывов. Отзывы не обманули. Границу прошли за 1 час туда — обратно вовсе за 20 минут. Море шикарнейшее, никакого ротавируса не подцепили. Ребенок, который глотал воду. Ни разу не было проблем с желудком, кушали в разных местах. Жители, которые нам встречались, были добрые и отзывчивые, все с юмором. А водитель-абхаз, который нас возил на Рицу — вообще душка! Отдыхали в Цандрипше в конце июня. Пляжи просторные, гуляй — не хочу! В общем, впечатлений от отдыха масса, только положительных! Люблю эту страну. Была уже 5 раз здесь и, думаю, не последний.