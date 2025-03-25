«Таких зим за 200 лет было всего две»: чего еще ждать ярославцам из-за глобального потепления

Зима в этом году в России, в том числе в Ярославской области, оказалась аномально теплой. Температура выше климатической нормы была зафиксирована не только в Центральных регионах страны, но и на Урале, и в Сибири.
«Зима 2024–2025 годов заняла почетное второе место в двухсотлетнем ряду инструментальных наблюдений за климатом. Она оказалась по теплоте второй после зимы 2020 года, — рассказал в беседе с 76.RU климатолог Владимир Клименко.
Прошедшую зиму этого года смело можно назвать экстремальной, потому что таких за 200 лет было всего две.
Основная причина теплой зимы — влияние глобального потепления, то есть повышения температуры приземного слоя воздуха над сушей и океаном.
«Я полагаю, что для Центральной России может быть установлен новый рекорд среднегодовой температуры. Этот показатель особенно важен, поскольку именно он свидетельствует о климатических изменениях», — отметил климатолог.
На фоне аномально теплой зимы весна также может оказаться необычно теплой. Март очень теплый, и, на мой взгляд, май также будет отличаться высокой температурой.
Ранее эксперты Ярославского ЦГМС в результате многолетних исследований выявили, что продолжительность зимы в Ярославле стала короче на 27 дней. А лето в свою очередь — длиннее на 10 дней.
А вы заметили, что климат в Ярославле и области стал мягче?