«Таких зим за 200 лет было всего две»: чего еще ждать ярославцам из-за глобального потепления

Почему зимой 2024–2025 годов было так тепло Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Зима в этом году в России, в том числе в Ярославской области, оказалась аномально теплой. Температура выше климатической нормы была зафиксирована не только в Центральных регионах страны, но и на Урале, и в Сибири.

«Зима 2024–2025 годов заняла почетное второе место в двухсотлетнем ряду инструментальных наблюдений за климатом. Она оказалась по теплоте второй после зимы 2020 года, — рассказал в беседе с 76.RU климатолог Владимир Клименко.

Прошедшую зиму этого года смело можно назвать экстремальной, потому что таких за 200 лет было всего две. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Основная причина теплой зимы — влияние глобального потепления, то есть повышения температуры приземного слоя воздуха над сушей и океаном.

«Я полагаю, что для Центральной России может быть установлен новый рекорд среднегодовой температуры. Этот показатель особенно важен, поскольку именно он свидетельствует о климатических изменениях», — отметил климатолог.

На фоне аномально теплой зимы весна также может оказаться необычно теплой. Март очень теплый, и, на мой взгляд, май также будет отличаться высокой температурой. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Ранее эксперты Ярославского ЦГМС в результате многолетних исследований выявили, что продолжительность зимы в Ярославле стала короче на 27 дней. А лето в свою очередь — длиннее на 10 дней.