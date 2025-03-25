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Зима эксперт «Таких зим за 200 лет было всего две»: чего еще ждать ярославцам из-за глобального потепления

«Таких зим за 200 лет было всего две»: чего еще ждать ярославцам из-за глобального потепления

Разбираемся, что происходит с погодой

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10 комментариев
Почему зимой 2024–2025 годов было так тепло | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПочему зимой 2024–2025 годов было так тепло | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Почему зимой 2024–2025 годов было так тепло

Источник:

Зима в этом году в России, в том числе в Ярославской области, оказалась аномально теплой. Температура выше климатической нормы была зафиксирована не только в Центральных регионах страны, но и на Урале, и в Сибири.

«Зима 2024–2025 годов заняла почетное второе место в двухсотлетнем ряду инструментальных наблюдений за климатом. Она оказалась по теплоте второй после зимы 2020 года, — рассказал в беседе с 76.RU климатолог Владимир Клименко.

<p>Владимир Клименко </p><p>Владимир Клименко </p>

Прошедшую зиму этого года смело можно назвать экстремальной, потому что таких за 200 лет было всего две.

Основная причина теплой зимы — влияние глобального потепления, то есть повышения температуры приземного слоя воздуха над сушей и океаном.

«Я полагаю, что для Центральной России может быть установлен новый рекорд среднегодовой температуры. Этот показатель особенно важен, поскольку именно он свидетельствует о климатических изменениях», — отметил климатолог.

<p>Владимир Клименко </p><p>Владимир Клименко </p>

На фоне аномально теплой зимы весна также может оказаться необычно теплой. Март очень теплый, и, на мой взгляд, май также будет отличаться высокой температурой.

Ранее эксперты Ярославского ЦГМС в результате многолетних исследований выявили, что продолжительность зимы в Ярославле стала короче на 27 дней. А лето в свою очередь — длиннее на 10 дней.

А вы заметили, что климат в Ярославле и области стал мягче?

Да, и мне это нравится
Для меня у нас в регионе всё равно всегда холодно
Мне всё равно
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Зима Погода Глобальное потепление
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Комментарии
10
Гость
16 часов
Одна зима не показатель. Вот если бы с течение 10 лет были такие зимы, тогда можно было бы говорить об устойчивом потеплении. А так всё из-за повышенной активности Солнца. Магнитные бури чуть не каждый день, частые полярные сияния. Уменьшится солнечная активность и наступят зимы с -40. Вот Вам и глобальное потепление.
Гость
18 часов
Так хочется, хочется яркого света, Мне хочется солнца и нежного лета, Чтоб легкий ласкал меня в зной ветерок, В жару выпить с жаждою кваса глоток, Мне хочется, хочется так поскорей, В песке полежать возле тёплых морей...
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