В Ярославле запустили «легкое метро». Публикуем расписание электричек

В Ярославле запустили «Легкое метро» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В Ярославле с 1 июля запустили проект «Я-Легкое метро». К 39 пригородным поездам добавили еще 10 новых электричек, которые будут курсировать в часы пик.

«Электрички будут останавливаться на платформах Депо, Липовая гора, Дунайка, Приволжье, Филино, Которосль и железнодорожных вокзалах, а также в будущем запланированы остановки в микрорайоне „Сокол“, где идет обустройство платформы», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Власти обещают, что с дополнительными поездами сократятся интервалы движения. С Липовой горы на вокзал Ярославль-Главный поезда будут отправляться в 6:44, 7:20, 7:33 и 8:25, а в обратном направлении можно будет уехать от вокзала в 17:27, 18:04 и 18:25.

Жителям Заволжского района обещают 20-минутную дорогу до вокзала Ярославль-Главный. Отправления происходят со станции Филино утром в 6:25, 7:15, 8:24 и 8:34. От Ярославля-Главного в 17:12, 18:06 до 31 октября 2025, 18:52, 19:26 и 19:57.

Подробное расписание по каждой станции можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или через мобильное приложение.

С 1 января 2025 года в пригородных поездах в черте Ярославля действует единый фиксированный тариф — 38 рублей, как в остальном городском транспорте.

Ранее губернатор Михаил Евраев предупреждал, что проект находится на начальном этапе. По его словам, чтобы «легкое метро» заработало в полную силу, нужны специальные поезда, необходимо привести в порядок платформы. Всё это власти намерены сделать к 2027 году.