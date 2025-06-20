Изменятся маршруты транспорта: в Ярославле закроют движение трамваев еще на одном участке

В Ярославле закроют участок трамвайных путей в Брагине Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле с 21 июня закроют движение трамваев на участке между улицей Александра Невского и трамвайным депо на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе. Именно от трамвайного кольца на улице Александра Невского сейчас ходят в центр и на Пятерку трамваи № 5к и № 7к. С 21 июня конечной остановкой для них станет «Трамвайное депо».

«Закрытие участка на ремонт — вынужденная, но необходимая мера. Работы на участке от улицы Александра Невского до остановки „Больница № 9“ близятся к завершению. Ожидаем, что до сентября — начала октября концессионер завершит второй этап проекта и часть четвертого — от улицы Александра Невского до депо. Это позволит уже в октябре запустить трамвайное движение по обновленным путям в Дзержинском районе и начать ремонт путепроводов и трамвайных линий на Пятерке и в центре города», — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко 19 июня.

На помним, 11 июня на заседании комиссии муниципалитета Ярославля генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщил, что работы по модернизации трамвайного хозяйства в Ярославле продлили до середины 2027 года. Он отметил, что участки на улице Блюхера, а также от больницы № 9 до трамвайного депо полностью доделают в сентябре — начале октября 2025 года. Тогда же у ТЦ «Рио» обещают построить разворотное кольцо, чтобы трамваи могли свободно курсировать по Дзержинскому району.

С октября 2025 года должны стартовать работы на проспекте Октября и на Пятерке. Полностью запустить трамвайное движение во всем городе обещают до конца 2026 года. Последним этапом станет реконструкция трамвайного депо — она должна завершиться в середине 2027 года.

Напомним, масштабная модернизация трамвайного хозяйства началась в Ярославле в 2023 году по концессионному соглашению между правительством области и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». По условиям договора фирма должна заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. После этого в течение 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет эксплуатировать всю трамвайную инфраструктуру и получать от этого прибыль.