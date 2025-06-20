НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

4 м/c,

сев.

 739мм 38%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,48
EUR 89,84
Какие дороги отремонтируют
Гид по отдыху в России
Путин на ПМЭФ
Когда будет «Доброфест»
Закроют трамвайное движение
Отпуск хоккеистов
Закрылся популярный ресторан
Ливень и гроза: фоторепортаж
Участки под жилые дома
Кто займет место Никитина
Дороги и транспорт Трамвайная концессия Изменятся маршруты транспорта: в Ярославле закроют движение трамваев еще на одном участке

Изменятся маршруты транспорта: в Ярославле закроют движение трамваев еще на одном участке

Где и когда

511
5 комментариев
В Ярославле закроют участок трамвайных путей в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле закроют участок трамвайных путей в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле закроют участок трамвайных путей в Брагине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 21 июня закроют движение трамваев на участке между улицей Александра Невского и трамвайным депо на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе. Именно от трамвайного кольца на улице Александра Невского сейчас ходят в центр и на Пятерку трамваи № 5к и № 7к. С 21 июня конечной остановкой для них станет «Трамвайное депо».

«Закрытие участка на ремонт — вынужденная, но необходимая мера. Работы на участке от улицы Александра Невского до остановки „Больница № 9“ близятся к завершению. Ожидаем, что до сентября — начала октября концессионер завершит второй этап проекта и часть четвертого — от улицы Александра Невского до депо. Это позволит уже в октябре запустить трамвайное движение по обновленным путям в Дзержинском районе и начать ремонт путепроводов и трамвайных линий на Пятерке и в центре города», — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко 19 июня.

На помним, 11 июня на заседании комиссии муниципалитета Ярославля генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщил, что работы по модернизации трамвайного хозяйства в Ярославле продлили до середины 2027 года. Он отметил, что участки на улице Блюхера, а также от больницы № 9 до трамвайного депо полностью доделают в сентябре — начале октября 2025 года. Тогда же у ТЦ «Рио» обещают построить разворотное кольцо, чтобы трамваи могли свободно курсировать по Дзержинскому району.

С октября 2025 года должны стартовать работы на проспекте Октября и на Пятерке. Полностью запустить трамвайное движение во всем городе обещают до конца 2026 года. Последним этапом станет реконструкция трамвайного депо — она должна завершиться в середине 2027 года.

Напомним, масштабная модернизация трамвайного хозяйства началась в Ярославле в 2023 году по концессионному соглашению между правительством области и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». По условиям договора фирма должна заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. После этого в течение 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет эксплуатировать всю трамвайную инфраструктуру и получать от этого прибыль.

Изначально в компании заявляли, что все работы закончатся во втором квартале 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамваи Ремонт Трамвайные пути
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
отдали бы контракт на замену путей китайцам или северным корейцам, уже бы на трамвае катались. я так думаю...
Гость
37 минут
Заволгу нужен трамвай и по пр. Фрунзе
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление