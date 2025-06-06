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Дороги и транспорт Накажут рублем: в Ярославле назвали суммы штрафов за неправильную парковку

Накажут рублем: в Ярославле назвали суммы штрафов за неправильную парковку

Рассказываем подробности

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16 комментариев
В Ярославле рассказали о суммах штрафов за парковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле рассказали о суммах штрафов за парковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле рассказали о суммах штрафов за парковку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле назвали суммы штрафов за парковку в неподходящем месте. С начала 2025 года было выписано уже 1800 постановлений за парковку на газонах, а общая сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей.

«Почти во всех городах региона газоны, тротуары и даже детские площадки заставлены автомобилями. Да, машин с каждым годом больше, но это не повод нарушать правила. Мы благоустраиваем территории не для того, чтобы их превращали в автостоянки, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

За парковку машин на газонах, детских и спортивных площадках можно получить штрафы:

  • до 3000 рублей — для граждан;

  • до 10 000 рублей — для должностных лиц;

  • до 20 000 рублей — для организаций.

«Ярославская область — первый регион в России, где для контроля за парковкой на газонах используются специальные комплексы. Сейчас они обеспечивают 70% выписанных штрафов», — сообщили в региональном правительстве.

Камеры, контролирующие парковку, устанавливаются на автомобили, которые патрулируют улицы по маршрутам, составленным на основе жалоб жителей. Если протокол по какой-то причине не составляют, то штраф приходит автоматически.

Ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали об изменениях в расписании автобусов в праздничные выходные.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Штраф Парковка
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Комментарии
17
Гость
56 минут
То есть машины на газонах-это нарушение? Нарушение, согласен, а торговые палатки на газонах - это не нарушение? Они везде, по всему городу и осенью после них на газонах остается такая проплешина, что следы от машины, это детский лепет. И не пойму, они незаконно стоят, или за отдельную плату можно ставить? И оплату принимают только наличкой, кассовых аппаратов нет.
Гость
46 минут
У нас весь газон был заставлен машинами, наглецы закатывали свои калымаги даже под качели, правда сломанные. Писали везде, а ответ, что всё нормально , нарушений не выявлено. А когда в администрацию дзержинского района написали, что почините площадку на ленинградском 61, у детей даже качели нет, в ответ сказали, что сами собирайте подписи, опрашивайте жильцов. Щас сделали бордюры, им стало не заехать, но площадки так инет. Так что все эти штрафы это всё чушь, ни кто их не собирает и ни кто ничего не контролируют, всем на всё плевать. Паркуются как хотят, кидают покрышки и столбики вбивают, захватывая территорию
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