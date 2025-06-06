Накажут рублем: в Ярославле назвали суммы штрафов за неправильную парковку

В Ярославле рассказали о суммах штрафов за парковку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле назвали суммы штрафов за парковку в неподходящем месте. С начала 2025 года было выписано уже 1800 постановлений за парковку на газонах, а общая сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей.

«Почти во всех городах региона газоны, тротуары и даже детские площадки заставлены автомобилями. Да, машин с каждым годом больше, но это не повод нарушать правила. Мы благоустраиваем территории не для того, чтобы их превращали в автостоянки, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

За парковку машин на газонах, детских и спортивных площадках можно получить штрафы:

до 3000 рублей — для граждан;

до 10 000 рублей — для должностных лиц;

до 20 000 рублей — для организаций.

«Ярославская область — первый регион в России, где для контроля за парковкой на газонах используются специальные комплексы. Сейчас они обеспечивают 70% выписанных штрафов», — сообщили в региональном правительстве.

Камеры, контролирующие парковку, устанавливаются на автомобили, которые патрулируют улицы по маршрутам, составленным на основе жалоб жителей. Если протокол по какой-то причине не составляют, то штраф приходит автоматически.