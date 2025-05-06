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Дороги и транспорт Обмеление Волги Подробности Навигация срывается? Что известно о запуске «Метеоров» между Ярославлем и Нижним Новгородом

Навигация срывается? Что известно о запуске «Метеоров» между Ярославлем и Нижним Новгородом

Публикуем ответ компании-перевозчика

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27 комментариев
Когда начнут курсировать «Метеоры» между Ярославлем и Нижним Новгородом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда начнут курсировать «Метеоры» между Ярославлем и Нижним Новгородом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда начнут курсировать «Метеоры» между Ярославлем и Нижним Новгородом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Всё еще решается вопрос о дате запуска теплохода «Метеор» между Ярославлем и Нижним Новгородом. Как ранее сообщили 76.RU в компании-перевозчике «Водолет», первые рейсы запланированы на май. Однако точной даты пока нет, поскольку всё зависит от ситуации с обмелением Волги.

«Уровень воды нас подвел и изменил наши планы касательно этой навигации. После 7 мая у нас будет информация, наверное, тогда мы уже сможем что-то сказать», — сообщила 76.RU специалист по связям с общественностью компании «Водолет» Наталья.

Ранее в ярославском Минтрансе сообщили, что из-за высокого спроса рейсы теплоходов между Ярославлем и Нижним Новгородом планируют сделать чаще. Однако пока неясно, удастся ли реализовать эти планы.

Что известно о компании «Водолет»?

ООО «Водолет» было образовано в августе 2019 года в Нижнем Новгороде. В учредителях компании указано акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» (владеет 99%) и Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (владеет 1%). Генеральный директор фирмы — Никита Итальянцев. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года компания заработала 75,6 миллиона рублей.

Напомним, что впервые «Метеоры» между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили летом 2024 года. Билеты в одну сторону тогда стоили 2500 рублей. Дорога между городами на теплоходе занимала 9 часов. Ранее мы публиковали отзывы ярославцев на «Метеоры».

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Метеор Обмеление Волги
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Комментарии
27
Гость
20 часов
Вчера показывали нижнюю Волгу и там... наводнение. Там что, осадков выпала тьма? Нет, как и у нас. Но набережную Волгограда затапливает. Все таки дело не в осадках, а в управлении уровнем водохранилищ.
Гость
21 час
Есть очевидное объяснение — нерентабельно. Но обстоятельства позволяют прикрыть нормальный коммерческий подход природными катаклизмами.
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