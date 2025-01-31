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Дороги и транспорт «Еще один вид сообщения»: власти поделились планами по развитию «легкого метро» в Ярославле

«Еще один вид сообщения»: власти поделились планами по развитию «легкого метро» в Ярославле

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12 комментариев
Планы по развитию «легкого метро» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПланы по развитию «легкого метро» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Планы по развитию «легкого метро» в Ярославле

Источник:

Власти анонсировали развитие проекта «легкого метро» в Ярославле. В планах — ввести железнодорожный транспорт в городскую систему общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев у себя в соцсетях 31 января.

— Вместе с РЖД прорабатываем большой проект по развитию «легкого метро» в Ярославле. Это комплекс мероприятий, итогом которого станет единая транспортная система. Она объединит автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы и наземные электрички.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Железнодорожный транспорт не свяжет все районы, но будет дополнением и альтернативой уже имеющимся маршрутам.

«Легкое метро» — это уже существующая сеть железнодорожных станций внутри Ярославля, между которыми курсируют пригородные поезда. С 1 января 2025 года власти установили здесь городской тариф на проезд — 38 рублей.

В проект попали станции Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка и Липовая Гора. Также в список должна войти новая железнодорожная станция, которая строится в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе.

Схема «легкого метро» в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / TelegramСхема «легкого метро» в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Схема «легкого метро» в Ярославле

Источник:

— В настоящее время обсуждаем возможную схему подвижного состава. Многое зависит от инфраструктуры: нужны и поезда, и станции. Разработаем удобное расписание, чтобы жители смогли без пробок добраться до центра и других районов города. Время в пути от Заволжского района Ярославля до Фрунзенского составит менее 40 минут, — рассказал глава региона.

Со слов губернатора, осенью 2025 года в Ярославле приступят к развитию «легкого метро».

— Сделаем так, чтобы к 2027 году жители и гости региона получили еще один вид сообщения, — сообщил Михаил Евраев. — Существующие станции и платформы отремонтируем, особое внимание уделим созданию подъездных путей, подведем общественный транспорт. В плане работ также новая станция Сокол и наземный переход у станции Молот.

Ранее корреспондент сайта 76.RU протестировала одну из веток «легкого метро», доехав за 15 минут из Заволжского района до вокзала Ярославль-Главный. Честный отзыв о «легком метро» читайте в этом материале.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Вернуть бесплатный проезд в общественном транспорте, инвалидам , пенсионерам и школьникам))) чтоб люди могли передвигаться по городу и области, также ввести льготы и не. Отбирать их кто имеет право по закону
Гость
1 час
В Ярославле был бесплатный проезд, для льготных категорий граждан России пенсионеров и инвалидов его отобрали Ярославские депутаты , которые за счет наших налогов жируют и плюют тем кто имеет на это право
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