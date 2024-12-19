«Интервалы — от 20 минут»: ярославцы пожаловались, что электробусы стали ходить реже. В чем причина

Пассажиры рассказали, что электробусы в Ярославле стали приходить с задержкой Источник: Подслушано в транспорте Ярославль и область / Vk.com











Жители Ярославля пожаловались, что электробусы в Ярославле стали ходить реже. Они сообщили, что интервалы в движении транспорта увеличились.

— Половина электробусов сегодня отсутствует на линии. Интервалы на маршрутах от 20 минут и более. Произошла зима, — написали горожане в группе «Подслушано в транспорте Ярославль и область» во «Вконтакте» днем 19 октября.

О причинах задержек корреспонденту 76.RU сообщил директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог, уточнив, что утром на линию вышло гораздо больше электробусов, чем половина, как пишут в социальных сетях пассажиры. Но из-за погоды им требуется больше времени на подзарядку, к чему никто не был готов.

— С утра электробусы на линию вышли, но при таких серьезных температурах времени для подзарядки электробусов требуется в три, а то и в четыре раза больше, чем заявлено заводом-изготовителем. Соответственно, часть электробусов стоит в очереди на зарядку. Мы с заводом-изготовителем ведем работу по усовершенствованию системы термостатирования тяговых батарей, — рассказал директор «ЯрГЭТ».

По словам Дениса Пырлога, изначально на заводе говорили, что летом и зимой время на подзарядку будет одинаковым. Поэтому произошедшее стало неожиданностью для транспортников.

— Нам обещали при приобретении данных электробусов, что время на зарядку элетробусов будет тратиться одно и то же и летом и зимой. Как показала практика, к сожалению, зимой времени на подзарядку требуется значительно больше. Соответсвенно, расписание составлено таким образом, что у электробуса между рейсами есть время на подзарядку, порядка 30-40 минут. Никто не был готов к тому, что времени потребуется час и более. Соответственно, как я уже сказал, претензионную работу с заводом-изготовителем ведем, будем требовать от них в кратчайшие сроки устранения проблемы, но тем не менее, я думаю, что сейчас к часу пик ситуация должна выровняться, — рассказал Денис Пырлог в беседе с 76.RU.

А вы заметили задержки электробусов? Да, они стали ходить реже, когда похолодало Нет, все нормально Не езжу на электробусах