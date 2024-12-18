«До -22 градусов»: в Центральной России ожидается резкая смена погода

Синоптики рассказали, когда потеплеет в регионах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ночь на 19 декабря в Центральной России ожидаются морозы до -22 градусов. Об этом предупредили в ярославском управлении МЧС.

— С 18 часов 18 декабря до 18 часов 19 декабря погода: облачная с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер: северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью: -17…-22 градусов. Температура воздуха днем: -10…-15 градусов. На дорогах местами гололедица, — указано в сообщении спасателей.

Ранее о похолодании предупреждали в ЦГМС. При чем это не последний погодный каприз: к концу рабочей недели в Ярославской области потеплеет до +2 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», на погоду влияет циклон, он двигается с юга.

— Поскольку ненастный вихрь забросил вглубь материка воздух из полярных широт, в среду всю Европейскую Россию накроет арктическое вторжение. На севере Центрального района в разгар дня будет ниже −10 градусов, — говорится в прогнозе.

Потепление принесет новый циклон, который забросит в центр страны согретые Гольфстримом воздушные массы.

Погода по дням: