«До -22 градусов»: в Центральной России ожидается резкая смена погода

В ночь на 19 декабря в Центральной России ожидаются морозы до -22 градусов. Об этом предупредили в ярославском управлении МЧС.
— С 18 часов 18 декабря до 18 часов 19 декабря погода: облачная с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер: северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью: -17…-22 градусов. Температура воздуха днем: -10…-15 градусов. На дорогах местами гололедица, — указано в сообщении спасателей.
Ранее о похолодании предупреждали в ЦГМС. При чем это не последний погодный каприз: к концу рабочей недели в Ярославской области потеплеет до +2 градусов.
Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», на погоду влияет циклон, он двигается с юга.
— Поскольку ненастный вихрь забросил вглубь материка воздух из полярных широт, в среду всю Европейскую Россию накроет арктическое вторжение. На севере Центрального района в разгар дня будет ниже −10 градусов, — говорится в прогнозе.
Потепление принесет новый циклон, который забросит в центр страны согретые Гольфстримом воздушные массы.
Погода по дням:
днем 19 декабря прогнозируется переменная облачность, -13…-15 °C, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;
20 декабря, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможен гололед, сильный туман; ночью -7…-9 °C, днем +1…+3 °C, ветер южный, умеренный;
21 декабря, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем -1…+1 °C, ветер западный, умеренный;
22 декабря, ожидается малооблачная погода; ночью и днем -3…-5 °C, ветер южный, умеренный.