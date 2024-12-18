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Зима «До -22 градусов»: в Центральной России ожидается резкая смена погода

«До -22 градусов»: в Центральной России ожидается резкая смена погода

Подробный прогноз дали синоптики «Фобоса»

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4 комментария

Синоптики рассказали, когда потеплеет в регионах

Источник:

В ночь на 19 декабря в Центральной России ожидаются морозы до -22 градусов. Об этом предупредили в ярославском управлении МЧС.

— С 18 часов 18 декабря до 18 часов 19 декабря погода: облачная с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер: северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью: -17…-22 градусов. Температура воздуха днем: -10…-15 градусов. На дорогах местами гололедица, — указано в сообщении спасателей.

Ранее о похолодании предупреждали в ЦГМС. При чем это не последний погодный каприз: к концу рабочей недели в Ярославской области потеплеет до +2 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», на погоду влияет циклон, он двигается с юга.

— Поскольку ненастный вихрь забросил вглубь материка воздух из полярных широт, в среду всю Европейскую Россию накроет арктическое вторжение. На севере Центрального района в разгар дня будет ниже −10 градусов, — говорится в прогнозе.

Потепление принесет новый циклон, который забросит в центр страны согретые Гольфстримом воздушные массы.

Погода по дням:

  • днем 19 декабря прогнозируется переменная облачность, -13…-15 °C, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • 20 декабря, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможен гололед, сильный туман; ночью -7…-9 °C, днем +1…+3 °C, ветер южный, умеренный;

  • 21 декабря, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем -1…+1 °C, ветер западный, умеренный;

  • 22 декабря, ожидается малооблачная погода; ночью и днем -3…-5 °C, ветер южный, умеренный.

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Комментарии
4
Гость
20 минут
Температурные качели, Вы всем порядком надоели, Сегодня слякоть, ну а завтра снег, Уже устал кататься человек! Сегодня дождь, а завтра же мороз, И снова уши красные, и нос, И ноги разъезжаются, и гололёд, Потом теплее, и наоборот! Наоборот дожди везде, и лужи, И забываем в декабреюе о зимней стуже...
Гость
4 минуты
Ненормальные зимы стали, с такими резкими скачками температуры. Даже на одной неделе погода меняется ни один раз. Такая погода очень плохо сказывается на здоровье человека.
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