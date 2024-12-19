Готовьтесь к отвратительной погоде: в Центральной России зарядят ледяные дожди

После морозов температура резко вырастет до плюсовых показателей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию, надвигается потепление. После того как в регионе резко ударили морозы, эксперты центра «Фобос» прогнозируют дожди и плюсовую температуру.

По их данным, похолодание на Русской равнине вышло на пик. В некоторых местах столбики термометров опустились ниже -25 °С и даже -30 °С. Ранее ярославские спасатели сообщали, что в ночь на 19 декабря морозы достигнут отметки в -22 °С.

— Даже в средней полосе ударили морозы под -20 °С. И только в прибрежной зоне Черного и Азовского морей сохраняются оттепели. Но уже днем погодный маятник качнется в другую сторону. На европейскую территорию России прорвется атлантический циклон, и в регионе опять зарядят снегопады. Вместе с ненастьем этот вихрь станет закачивать согретые Гольфстримом воздушные массы, поэтому на крайнем западе в полосе от Ладоги до верховий Дона осадки могут переходить в ледяные дожди. В эту зону попадет и столица, — пояснили в «Фобосе».

По прогнозам специалистов, в столичном регионе уже к вечеру потеплеет до -2… -4 °С.

— И как раз в это время возможен замерзающий дождь! Это только начало вторжения атлантического тепла на Русскую равнину. Сегодня к вечеру оттепели смогут пробиться на крайний запад региона. А еще через сутки граница этой зоны переместится на 650 км восточнее, — рассказали эксперты.

К выходным ожидают плюсовую температуру, вновь пройдут дожди. Но в воскресенье снова подморозит, из-за чего ждут гололедицу.

— А с началом новой недели Центральную Россию ждет очередная волна тепла, и есть риск повторения ледяных дождей, — пояснили в «Фобосе».

Погода по дням

По данным Гидрометцентра России, в ночь на 20 декабря всё еще будет морозно: -14 °С, облачно, снег. Но уже днем температура поднимется до 2 °С, небо вновь будет смурным, ждут дождя со снегом.

Ночью 21 декабря 0 °С, вновь ждут снега с дождем. Днем 2 °С, временами небольшие осадки.

В ночь на 22 декабря температура опустится до -4 °С, облачно с прояснениями, без осадков. Днем -2 °С. Осадков вновь не ждут.