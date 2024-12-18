«Должны знать своих „героев“»: пассажир устроил дебош в стиле боевика в ярославском электробусе. Видео

В Ярославле пассажир эпично разбил стеклянную перегородку в электробусе Источник: «Мысли вслух (Денис Пырлог)…» / Telegram











Пассажир устроил дебош в ярославском электробусе. Эпичную запись из салона показал генеральный директор «Ярославского АТП» Денис Пырлог вечером 17 декабря.

— Рубрика «жители города должны знать своих „героев“ в лицо». Предположительно, в сильнейшем состоянии алкогольного опьянения неадекватный пассажир электробуса разбил стеклянную перегородку в салоне, — написал руководитель предприятия в своем Telegram-канале.

Все случилось в электробусе, следовавшем по маршруту № 50 («Крестобогородская» — 15 МКР») вечером 14 декабря. Мужчина в капюшоне зашел в транспорт на остановке «Улица Победы» и присел на свободное место у окна. В какой-то момент он, озираясь в сторону, сначала рукой ударил перед собой, а затем ногой разбил стеклянную перегородку у двери.

Пассажир устроил дебош в салоне автобуса Источник: «Мысли вслух (Денис Пырлог)…» / Telegram

После случившегося мужчина, по словам гендиректора «Ярославского АТП», пытался сбежать, но его остановил водитель электробуса.

— Скорее всего, нарушителя ждёт уголовное дело и возмещение ущерба предприятию, — указал Денис Пырлог.

Как уточнил директор транспортного предприятия в беседе с 76.RU, ущерб составил 26 тысяч 200 рублей, личность дебошира установлена, его задержали. Электробус после уборки вновь вышел на линию, в ближайшее время для состава закажут комплектующие для ремонта.