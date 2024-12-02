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Дороги и транспорт Трамвайная концессия Контракт на работу трамвая № 1 в Ярославле в 2025 году заключат только на январь. Что дальше?

Контракт на работу трамвая № 1 в Ярославле в 2025 году заключат только на январь. Что дальше?

Об этом рассказали региональные транспортники

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10 комментариев

В Ярославле контракт на работу трамвая № 1 заключат только на месяц

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Трамвай № 1 в Ярославле может перестать ходить после 31 января 2025 года. По крайней мере именно до этого срока власти региона намерены заключить договор с перевозчиком по этому маршруту. Проект контракта опубликован на сайте Госзакупок. В нем прописано, что перевозки будут осуществляться только в первый месяц нового года. Заказчиком выступает ГБУ «Организатор перевозок Ярославской области». Перевозчика определят 10 декабря.

В ГБУ «Организатор перевозок Ярославской области» порталу 76.RU пояснили, что столь короткий срок контракта связан с предстоящим ремонтом трамвайных путей, который должен стартовать как раз в начале 2025 года. Из-за замены рельсов трамвай № 1 могут временно закрыть или пустить по укороченному маршруту.

— С учетом ремонтных работ закупка осуществляется на короткие сроки для обеспечения возможности корректировки параметров, — пояснили в организации порталу.

Традиционно подрядчиком по перевозке пассажиров на электротранспорте в Ярославле — трамваях, троллейбусах, электробусах — выступает предприятие «Яргорэлектротранс». По данным сервиса «Контур.Фокус», его управляющая компания — ПАТП-1 Ярославля. Акции последнего принадлежат городу Ярославлю. В 2023 году «Яргорэлектротранс» получил убыток в размере 5,7 миллиона рублей.

При этом чтобы Ленинский район не остался без транспорта, здесь пустят новый автобус № 44, который отчасти будет дублировать путь трамвая № 1. Срок работы автобуса пока указан как год — с 1 января по 31 декабря 2025 года. Сергей Волканевский пояснил, что для запуска автобуса решено не дожидаться прекращения работы трамвая. Оба транспорта какое-то время будут работать параллельно.

Напомним, сейчас замена трамвайных рельсов идет в Дзержинском районе Ярославля. Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение. На время ремонта трамвайные маршруты № 5 и 7 сокращены. Ремонт в Дзержинском районе фирма обещала закончить до конца 2025 года. После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Дзержинского района до центра и Пятерки.

Всего до конца 2025 года подрядчик должен заменить все трамвайные пути в городе, обновить восемь тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и моторного завода) и трамвайное депо.

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Трамвай Общественный транспорт Контракт
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Комментарии
10
Гость
1 час
У нас и с трамваем какие то подрядчики ? Я думал трамваи свои, с яргортранса
Гость
41 минута
Вместо 2-х трамваях лучше 1 электробус .
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