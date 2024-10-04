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Дороги и транспорт В Ярославле запустят дополнительные автобусные рейсы до аэропорта

В Ярославле запустят дополнительные автобусные рейсы до аэропорта

Когда изменится расписание

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1 комментарий

Появятся новые рейсы

В Ярославле с 5 октября ведут дополнительные рейсы до аэропорта в Туношне.

— С 5 октября автобус № 183 будет выполнять 10 дополнительных рейсов. Это позволит продлить работу маршрута в вечернее время и сократить интервалы движения. В планах — создание нового автобусного маршрута, — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Маршрут № 183 обслуживает компания «Первая пассажирская компания» («ПитерАвто»).

«Первая пассажирская компания» пришла в Ярославль в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым из Санкт-Петербурга. Вместе с еще двумя новыми для города перевозчиками — «Ранд-транс» («Автомиг») и ПАО «Группа Автолайн».

Сейчас работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей.

Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), которое находится в городе Волжском Волгоградской области и занимается производством автобусов и троллейбусов.

В феврале 2024 года власти показали проект реконструкции аэропорта в Туношне. В сентябре 2023 года стало известно, что чиновники подписали соглашение с компанией-инвестором «Аэрофьюэлз» о сотрудничестве. К 2027 году планируют построить два терминала: пассажирский на 800 тысяч пассажиров и грузовой.

Бывший министр транспорта Мурат Баснукаев рассказывал, что инвестор предложил студентам ЯГТУ и другим архитекторам представить проект реконструкции аэропорта. Поступило около 40 работ. Михаил Евраев отметил проект компании «Архитектон». В нем аэровокзал представлен в форме светящегося золотого кольца.

Кстати, с 18 октября начнут летать самолеты автокомпании «РусЛайн» из Ярославля в Москву. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям на 50-ти кресельных канадских Bombardier CRJ100/200. Время полета составит 55 минут. Билеты в одну сторону стоят от 2085 рублей.

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Комментарии
1
Гость
56 минут
На пиаровские проекты денег не жалко.
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