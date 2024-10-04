В Ярославле запустят дополнительные автобусные рейсы до аэропорта

В Ярославле с 5 октября ведут дополнительные рейсы до аэропорта в Туношне.

— С 5 октября автобус № 183 будет выполнять 10 дополнительных рейсов. Это позволит продлить работу маршрута в вечернее время и сократить интервалы движения. В планах — создание нового автобусного маршрута, — сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Первая пассажирская компания» пришла в Ярославль в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым из Санкт-Петербурга. Вместе с еще двумя новыми для города перевозчиками — «Ранд-транс» («Автомиг») и ПАО «Группа Автолайн».

Сейчас работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей.

Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), которое находится в городе Волжском Волгоградской области и занимается производством автобусов и троллейбусов.