«Запустим шаттлы»: власти пообещали запустить больше рейсов до аэропорта в Туношне

Ярославские власти пообещали запустить дополнительные автобусы до аэропорта в Туношне. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
— Ежедневно от автовокзала отправляется пригородный автобус № 183, обеспечивающий регулярное и доступное сообщение с аэропортом. Но в последний рейс автобус от аэропорта совершает около 20:00 часов, и пассажирам, которые прилетели или улетают позже, не на чем добраться, — говорится в Telegram-канале главы региона.
Вопрос о неудобстве транспорта, курсирующего до аэропорта, озвучили на пресс-конференции с журналистами, которая прошла на днях в зале «Миллениума».
— Поручил профильному блоку проработать вопрос, продлить часы работы и синхронизировать график рейсов с расписанием полетов, чтобы люди могли своевременно приезжать и уезжать без опозданий и долгих ожиданий. В будущем запустим отдельные шаттлы, — пообещал глава региона.
Отметим, что аэроэкпресс, курсирующий между аэропортом в Туношне и автовокзалом в Ярославле, запустили в 2020 году. Автобус № 183 совершает 12 рейсов: первый выезд с территории аэропорта в 06:40, последний — в 19:45. Стоимость — до 250 рублей.
Напомним, 25 сентября состоялась пресс-конференция губернатора Михаила Евраева. На этой встрече глава региона обсуждал с ярославскими журналистами различные проблемы области. Одна из главных тем — оптимизация школ, реализация федеральных проектов и крупные стройки.