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Дороги и транспорт «Запустим шаттлы»: власти пообещали запустить больше рейсов до аэропорта в Туношне

«Запустим шаттлы»: власти пообещали запустить больше рейсов до аэропорта в Туношне

Прилетевшим на вечерних рейсах не добраться до города

352
6 комментариев

Людям сложно добираться до Туношны

Ярославские власти пообещали запустить дополнительные автобусы до аэропорта в Туношне. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

— Ежедневно от автовокзала отправляется пригородный автобус № 183, обеспечивающий регулярное и доступное сообщение с аэропортом. Но в последний рейс автобус от аэропорта совершает около 20:00 часов, и пассажирам, которые прилетели или улетают позже, не на чем добраться, — говорится в Telegram-канале главы региона.

Вопрос о неудобстве транспорта, курсирующего до аэропорта, озвучили на пресс-конференции с журналистами, которая прошла на днях в зале «Миллениума».

— Поручил профильному блоку проработать вопрос, продлить часы работы и синхронизировать график рейсов с расписанием полетов, чтобы люди могли своевременно приезжать и уезжать без опозданий и долгих ожиданий. В будущем запустим отдельные шаттлы, — пообещал глава региона.

Отметим, что аэроэкпресс, курсирующий между аэропортом в Туношне и автовокзалом в Ярославле, запустили в 2020 году. Автобус № 183 совершает 12 рейсов: первый выезд с территории аэропорта в 06:40, последний — в 19:45. Стоимость — до 250 рублей.

Напомним, 25 сентября состоялась пресс-конференция губернатора Михаила Евраева. На этой встрече глава региона обсуждал с ярославскими журналистами различные проблемы области. Одна из главных тем — оптимизация школ, реализация федеральных проектов и крупные стройки.

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Комментарии
6
Гость
33 минуты
Победим НАТО, расширим Костромскую трассу до 4-ых полос, запустим больше автобусов до Туношны и Костромы. Вот такая последовательность.
Гость
28 минут
а есть куда лететь то?
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