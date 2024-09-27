«Запустим шаттлы»: власти пообещали запустить больше рейсов до аэропорта в Туношне

Людям сложно добираться до Туношны Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославские власти пообещали запустить дополнительные автобусы до аэропорта в Туношне. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

— Ежедневно от автовокзала отправляется пригородный автобус № 183, обеспечивающий регулярное и доступное сообщение с аэропортом. Но в последний рейс автобус от аэропорта совершает около 20:00 часов, и пассажирам, которые прилетели или улетают позже, не на чем добраться, — говорится в Telegram-канале главы региона.

Вопрос о неудобстве транспорта, курсирующего до аэропорта, озвучили на пресс-конференции с журналистами, которая прошла на днях в зале «Миллениума».

— Поручил профильному блоку проработать вопрос, продлить часы работы и синхронизировать график рейсов с расписанием полетов, чтобы люди могли своевременно приезжать и уезжать без опозданий и долгих ожиданий. В будущем запустим отдельные шаттлы, — пообещал глава региона.

Отметим, что аэроэкпресс, курсирующий между аэропортом в Туношне и автовокзалом в Ярославле, запустили в 2020 году. Автобус № 183 совершает 12 рейсов: первый выезд с территории аэропорта в 06:40, последний — в 19:45. Стоимость — до 250 рублей.