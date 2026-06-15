«Неприятное явление»: для жителей Ярославской области выпустили экстренное предупреждение

Прогноз погоды в Ярославской области Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для жителей Ярославля и области в РСЧС выпустили экстренное предупреждение о погоде. По прогнозу экстренных служб, с 18:00 15 июня до 18:00 16 июня в регионе ожидаются грозы, кратковременные дожди и усиление ветра с порывами до 15–17 м/с.

Ветер силой 13,9-17,1 м/с считается крепким. Может быть трудно идти против ветра.

«В связи с неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водители, соблюдайте скоростной режим!» — предупредили в РСЧС.

Телефон экстренных служб 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», с 15 по 18 июня в Ярославле ежедневно ожидаются дожди. Температура воздуха опустится до +11 градусов. Лишь к концу рабочей недели, 19 июня, осадки прекратятся и выглянет солнце. В выходные, 20 и 21 июня, воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Погода в Ярославле на неделю Источник: «Погода 76.RU»