Отдыхающие запасаются бензином и самокатами. Что нужно знать туристам об отдыхе в Крыму этим летом

Вода у крымских берегов Черного и Азовского морей в последние дни наконец-то про грелась до комфортных 19–21 градуса — теперь можно не только загорать, но и купаться Источник: Александра Сотникова

Долгожданное лето в Крыму начинается сложно. Отельеры осваивают приемы психологов и налаживают поставки горючего: сумеешь поработать с тревожностью клиента и добыть для него бензин — останешься с полной бронью гостиницы. А туристы, планируя отпуск, запасаются не только кремом от загара, но канистрами с бензином и самокатами. О начале сезона на полуострове — в материале MSK1.RU.

Бояться или ехать?

«Да не читайте вы эти чаты, где все с ума посходили и боятся!» — постоянно советуют участники тех самых чатов.

«Пока держим билеты на поезд — у нас на август. Но волнуюсь всё больше», — пишет Светлана в телеграм-чате «Крымский паровоз».

«У меня было четыре листа ожидания на июль, и по всем пришли билеты, значит, люди их сдают. Тревожно стало, но пока думаем ехать. Должно же всё наладиться», — публикует свое мнение Инги в чате «Крымский паровоз».

«Судя по отсутствию билетов на август, август пока не сдают, я отслеживаю каждый день, хочу обратные билеты поменять», — пишет в том же чате Анна.

Пока ситуация с путешествием поездом на полуостров и обратно остается непростой. График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что с 10 июня поезда будут свободно двигаться по железнодорожным путям полуострова в светлое время суток, а если отправление или прибытие в Крым приходится на темное время, с 23:00 до 05:00, то конечной станцией станет Керчь-Южная. Всех пассажиров будут ждать автобусы, которые подвезут их к месту назначения.

Такая же схема действует и при отправлении поездов: пассажиров будут привозить из пункта отправления поезда на станцию Керчь-Южная. За корректировкой расписания пассажирам нужно следить на сайте «Гранд Сервис Экспресса».

— Да, сложности с логистикой есть, и поэтому в нынешнем сезоне нельзя беспечно подходить к планированию отдыха, — говорит Сергей Маковей, председатель Крымской гостиничной ассоциации. — Нужно закладывать вероятность задержек железной дороги, перекрытия Крымского моста, не выстраивать маршрут впритык, особенно если есть стыковочные рейсы в аэропортах, быть на связи с авиакомпаниями.

Сейчас мы не рекомендуем добираться в Крым и обратно по трассе «Новороссия», лучше выбирать более безопасный Крымский мост. Одним словом, туристам стоит этим летом быть предусмотрительными во время поездки, а расслабляться уже на месте, в Крыму.

При этом, по данным Сергея Маковея, крымские отельеры не почувствовали какого-то существенного отказа от бронирования, хотя такие единичные отказы есть:

— Мы видели спад бронирований на начало июня, но в основном он был связан с тем, что море было еще холодным, только в последние два дня температура поднялась до 18–20 градусов, уже комфортных для купания. На июль–август пока единичные отмены бронирований, но отельеров они не тревожат: эти места сразу же занимают отдыхающие из листа ожидания.

Уже 187 крымских пляжей получили разрешение на работу от Роспотребнадзора, из них 45 — в Ялте и Алуште. А значит, они полностью соответствуют всем санитарным нормам Источник: Александра Сотникова

По мнению Сергея Ромашкина, главы туроператора «Дельфин», вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы, которые выбирают для отдыха Крым, прекрасно понимают, что риск во время поездки есть, но они с ним внутренне согласны.

— Возможно, есть любители ехать в Крым по через новые территории, глава республики Сергей Аксенов в прошлом году озвучивал цифру — 10% процентов от числа автотуристов, но среди наших клиентов я таких не знаю, все предпочитают Крымский мост, поэтому в нынешнем сезоне поедут тем же маршрутом, — говорит Сергей Ромашкин. — Дело в том, что сама фишка путешествия для многих заключается в том, чтобы посмотреть на Крымский мост. Конечно, вопросы безопасности туристов беспокоят, но в Крым едут люди, которые хорошо знают это направление, и это такие, я бы сказал, психологически крепкие люди. Сказать, что радикально ухудшилась обстановка по безопасности, нельзя. Да, есть проблемы, но они были и в прошлые годы. Туристы понимают, что есть риск, но с этим риском они внутренне согласны, и мы видим повторные поездки. Можно сказать, что сейчас фактор безопасности не сильно влияет на турпоток.

С ним согласен и Сергей Маковей:

— Крымчане уже пятый год живут в этой обстановке, сейчас более напряженно, особенно в Севастополе, но он и не является курортным городом. А на Южном берегу, в Судаке, куда в основном и едут туристы, сейчас всё благополучно, как и в прежние годы.

В начале июня еще нет невыносимого зноя, а значит, можно развлечься не только купанием, но и любимым пляжным спортом: в поселке Орджоникидзе турниры по пляжному волейболу проходят регулярно Источник: Александра Сотникова

Отели обещают помочь с бензином

Новая проверка туристов на верность крымским пляжам — бензиновый кризис на полуострове. С 31 мая его нет в свободной продаже, хотя сейчас с топливом стало лучше, объявления с адресами АЗС, на которые завезли АИ-92, появляются чаще.

Наливают по талонам, в Севастополе — по QR-кодам, а если нет ни того, ни другого — 20 литров, и то если повезет: местные с ночи оставляют машины в очередях под АЗС, надеясь, что к открытию бензин появится. Если бензин привозят, первые 20–30 авто успевают заправиться.

Цены взлетели: АИ-92 — от 80 до 100 рублей за литр, АИ-95 — от 90 до 110. Часть автомобилистов оправляется в туры за бензином на материк.

— К ближайшим АЗС после моста пробки из гоняльщиков по полтора-два километра. Канистр также не сыскать, — рассказывают очевидцы. Но нельзя сказать, что крымские города и поселки стали пешеходными зонами, хотя автомобилей на дорогах значительно меньше. Общественный транспорт, в том числе и междугородний, работает. Есть и такси, правда, цена выросла в три раза.

Единичные выбросы мазута на некоторые крымские пляжи в начале мая давно убраны и забыты — вода у крымских берегов чистейшая Источник: Александра Сотникова

Памятку для туристов, собирающихся в Крым в июне, создали в телеграм-чате «Крымский мост» Источник: телеграм-чат «Крымский мост»

— Бензиновому кризису десять дней сроку, туристы так быстро не реагируют на подобные новости — это во-первых. Во-вторых, опытные путешественники всегда ездили в Крым с запасом бензина, брали хотя бы одну канистру для того, чтобы не стоять в очереди на заправку у моста, — объясняет виц-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Правила пересечения Крымского моста разрешают ввозить 100 литров бензина, но туристы, как правило, столько не берут. Если у вас полный бак и хотя бы одна канистра, вы без проблем достигаете любой точки Крыма и возвращаетесь обратно.

Мы выборочно обзвонили туристов, которые должны были на прошлой неделе уезжать в Крым, — они все уехали. Бензиновые кризисы случались и в прежние годы, были перебои, поэтому ничего нового за прошедшую неделю туристы не узнали. К тому же поменять направление поездки семье, которая уже определились с датами отпуска, сделала все брони, невозможно за два-три дня. У тех, кто поедет во второй половине июня и летом, еще есть время, возможно, они что-то поменяют.

Поэтому масштаб проблемы пока преувеличен, на мой взгляд, она еще не разрослась до глобальных размеров, к тому же власти обещают найти решение. Все наши туристы, кто отдыхал Крыму, благополучно вернулись, никто машины не бросил. Пока отдыхающие массово не запросили помощь, мы считаем, что ситуация напряженная, но рабочая.

Чтобы гости могли вернуться домой на своих автомобилях, в Министерстве курортов и туризма Республики Крым организована горячая линия, на которую они могут позвонить и попросить горючее.

Горячая линия Министерства курортов и туризма РК для отдыхающих с пустым баком 8 800 511-80-18. Консультационная линия Министерства курортов и туризма РК +7 978 198-92-92.

— Если у кого-то из туристов бак пустой, то они могут обратиться на горячу линию и получить бензин, чтобы покинуть территорию Крыма, — рассказывает Сергей Маковей, председатель Крымской гостиничной ассоциации. — Механизм работает достаточно простой. Есть два пути. Позвонить на горячую линию, сейчас, кстати, увеличилось число операторов, которые принимают звонки в круглосуточном режиме. Или не ждать свободного оператора и отправить электронную заявку — перейти по ссылке и заполнить специальную форму, в которой оставить свои данные и маршрут выезда с полуострова.

Важно, чтобы гость отдыхал в отеле или гостевом доме, которые есть в официальном реестре, чтобы сотрудник отеля мог позвонить в министерство и подтвердить, что турист действительно был там зарегистрирован и выезжает в указанные даты. Министерство сообщает данные на автозаправочную станцию, мимо которой будет проезжать турист. И ему достаточно подъехать к указанной АЗС, сообщить свои данные, заправиться и благополучно отбыть домой.

Кстати, отели, которые обещают заправить своих постояльцев перед обратной дорогой, выигрывают при бронировании: гости не хотят забивать голову поисками бензина во время отдыха. Туристы рассказывают, что стали получать от гостиниц сообщения: мол, приезжайте спокойно, с бензином для обратной дороги постараются помочь.

Значительная часть тех, кто стоит в очередях на ближайших к Крымскому мосту АЗС и везет домой по 100 литров, — владельцы гостевых домов и мини-отелей. Им приходится крутиться еще проворней, чтобы конкурировать с крупными средствами размещения: у больших гостиниц есть трансфер, большой персонал, понятная логистика, и гость получает ощущение надежности.

Среди всех официально зарегистрированных гостиниц и гостевых домов был проведен мониторинг, сколько топлива им необходимо в месяц, чтобы нормально работать. Все подали заявки, и им будут выделены талоны или топливные карты, чтобы закрыть свои потребности, — рассказывает Сергей Маковей. — Так что проблем у гостиниц не будет, и гости без трансфера и питания не останутся.

Цена поднялась, и туристы согласны

Несмотря на все вызовы, которые турист получает в сезоне-2026, число желающих отдохнуть на полуострове только растет.

— Крым у нас вырос где-то на 13–15% к прошлому году. Он один из лидеров в России по процентному росту, — говорит вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Даже если какая-то часть туристов аннулируется, всё равно у Крыма будет рост. Люди бронируют сейчас уже не июнь, а июль и начало августа, и динамика сохраняется хорошая: продано 60–65 процентов.

Когда происходит стабильное увеличение турпотока, любое направление имеет возможность наращивать цену. И полуостров не исключение, считает эксперт.

Крым поднял цену где-то процентов на 10. И туристов это устраивает, судя по тому, что динамика продаж не падает. Поэтому средний чек без дороги — где-то 50–55 тысяч на человека за 10 дней в отеле 3–4 звезды с базовым питанием. Дети — чуть меньше: 20–25 тысяч. В путевке, как правило, два взрослых с ребенком, и средний чек путевки получается 125–130 тысяч на троих.

Топовые отели еще имеют небольшой запас, чтобы поднять немного цену, но в целом всё уже всех устраивает: туристов — цена отелей, отели устраивает загрузка, поток растет, и чего еще желать? Поднимешь цену — напугаешь гостей, загрузка упадет и денег больше не станет. Сейчас достигнут, на мой взгляд, баланс рынка, — говорит Сергей Ромашкин.

Пока большинство туристов рассчитывает, что все проблемы нынешнего сезона будут решены. Но у отдыхающих есть альтернатива.

— Анапа и Крым — давние конкуренты, они смотрят на цены друг друга, они находятся вблизи, — говорит Сергей Ромашкин. — Когда туристы проезжают Краснодар, у них две альтернативы: налево, в Анапу, или направо, в Крым. Когда еще не заработал Крымский мост и туристы переправлялись в Крым на паромах, у нас была шутка, что Анапа превратилась в перехватывающую парковку для Крыма: люди приезжали, видели гигантскую очередь на паром и решали, что лучше поехать в Анапу, чем стоять часами в ожидании. В пошлом году Крым принял 500–600 тысяч туристов, которые не поехали в Анапу из-за экологических проблем. Но, возможно, в этом году Крыму придется вернуть «должок».

Невиданная щедрость: Сочи дает скидки

По соседству, на самом массовом черноморском курорте, собственные вызовы. Краснодарский край разделился на две неравные части: первая, растущая по числу туристов, — это Анапа, и вторя, падающая, — это все остальные курортные города и поселки.

— Анапа растет на 30 процентов в сравнении с прошлым годом: с одной стороны, работает эффект низкой загрузки 2025-го — это был кризисный год для турбизнеса Анапы, из-за экологических проблем регион потерял, по нашим оценкам, половину потока, — рассказывает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Сейчас Анапа восстановила процентов 30–40 от прошлого года, но это всё равно не позволит ей выйти на показатели благополучного 2024-го.

В абсолютных цифрах 2024 год — это примерно 5 миллионов туристов, прошлый год — 2,5 миллиона, в этом году — 3,7–4 миллиона, что уже неплохо, потому что с этим уже можно как-то жить, а с 2,5 миллиона туристов Анапа жить не может. Цены здесь выросли минимально — на 3–4 процента. Часть песчаных пляжей уже открыта и получила разрешение на работу, первые туристы купаются, думаю, что до середины июня Анапа откроет 10–15 километров песчаных пляжей и на этот год вопрос будет закрыт.

Еще один регион, пострадавший от разлива нефтепродуктов, — это Туапсе. Здесь продолжается уборка пляжей и прибрежных территорий.

— В Туапсе туристов нет, они ждут окончания уборки береговой линии. Туапсе — такое направление, куда люди едут только летом, и самое раннее прибытие — в середине июня, так что еще есть время. К тому же сам Туапсе — это не курортный город, туристов он не ждет, — объясняет Сергей Ромашкин. — Отдыхающие выбирают курортные поселки: Ольгинку, Небуг, Новомихайловское — они в 10–20 километрах от Туапсе, и там загрязнения не было. Скорее всего, туристов будет меньше, чем в пошлом году, но вклад Туапсинского района в турпоток Краснодарского края — 3–4 процента, то есть очень небольшой и серьезного влияния на ситуацию не оказывает.

Зато серьезное влияние оказывает Сочи, и ситуация на главном курорте Краснодарского края в нынешнем году не очень обнадеживающая.

Сочи в этом сезоне теряет популярность у туристов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

— Сочи падает на 15–20 процентов в сравнении с прошлым годом. Как вы знаете, это круглогодичный курорт. Так вот, спад мы заметили еще в зимний сезон в связи с неполной загрузкой Красной Поляны: горнолыжных туристов было на 15–20 процентов меньше. И летний Сочи унаследовал этот тренд, и падение загрузки лета идеально совпадает с падением зимы, — говорит Сергей Ромашкин. — У нас, честно говоря, нет какого-то внятного объяснения, почему так происходит. Гипотез две, их надо проверять.

Первое предположение, что Сочи считается более дорогим курортом, чем соседние, а когда мы видим, что туристы начали резать бюджеты, экономить и в целом на других потребительских рынках идет сокращение, то быть самым дорогим курортом на побережье — плохой аргумент для 2026 года. Возможно, туристы сказали: «Сочи нам не по карману, мы поедем в более дешевые Анапу или Крым». Хотя, если брать Большой Сочи, например Лазаревскую, то цены могут быть и сопоставимы, а вот центральный Сочи дороже соседних регионов на 15–20 процентов.

Вторая гипотеза связана с тем, что Сочи — «летающий» курорт, хотя в последнее время это определение нужно брать в кавычки. Больше половины туристов должны были бы прилететь, но нестабильная работа аэропорта превратила конкурентное преимущество курорта — ведь Анапа не летает до сих пор — в недостаток: большинство туристов не готовы тратить сутки на отлет и прилет, особенно если отпуск не очень длительный.

А ехать на машине в Сочи — часов на 8–9 дольше, чем до Анапы. Из Москвы туристы доезжают до Анапы часов за 20–22, в Крым — за 25, а в Сочи — за 29–30. А когда вы едете на автомобиле в Сочи, вы проезжаете Анапу, Геленджик и прочие прекрасные места. И если вы уже доехали до них, а дети в машине кричат: «Папа, мы видим море, давай купаться!», у вас уже нет никаких сил двигаться дальше.

Всё это привело к неожиданной ситуации, которую туриндустрия не видела давно, — отели Сочи стали снижать цены.

— Сами удивляемся, но часть отелей уже понизила первоначальные цены на 3–5–10 процентов, — говорит Сергей Ромашкин. — И это хорошая новость для туристов. Но пока их такое снижение не устраивает: то ли они хотят отжать из отелей более впечатляющие скидки, то ли они уже приняли решение по отдыху в другом регионе.

Спасти турсезон в Сочи — задача очень важная, но пока мы не видим инструментов. Главная проблема нынешнего сезона — сможет ли растущая Анапа вытащить падающий Сочи. Будет ли в Краснодарском крае в целом рост или же падающий Сочи потянет его на дно? Пока внутри нашей компании баланс положительный: Анапа растет быстрее, чем Сочи падает.

В целом же сезон не сказать что прекрасный, но он, на мой взгляд, отражает общий спад спроса во многих областях. На днях на Петербургском экономическом форуме выступал известный предприниматель Эмин Агаларов, у которого много разных бизнесов, среди которых и ресторанный — по миру 70 ресторанов, из них 50 в России. Ресторанный бизнес — индикатор состояния потребительских настроений. И он привел весьма показательный цифры: из его 50 российских ресторанов — 48 убыточные, и только 2 прибыльные.

И туризм, который проходит тоже по разряду необязательных расходов, ощущает это охлаждение спроса. Летний отдых в среднем длится 9–10 дней. И вот мы видим, что меньше людей бронирует 10 дней, больше бронирует 9 — это кажется несущественным, но люди решают сэкономить хотя бы 5 процентов расходов за счет уменьшения продолжительности отдыха.

Средняя цена 2-местного номера в сутки (без питания) в июне в Крыму: