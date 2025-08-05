Сколько будут лить дожди: синоптики дали прогноз погоды для Центральной России на неделю

На смену зною в Центральную Россию пришли дожди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После изнуряющей жары в Центральной России наступил период дождей. Тучи в среднюю полосу России принес активный циклон с юга. По информации центра «Фобос», именно он стал причиной паводка в Туапсинском районе Краснодарского края и выпадения трети месячной нормы осадков в Москве.

«Сегодня массивы фронтальной облачности станут перебираться дальше на север Европейской России. В такой ситуации в южных широтах погода наладится, в эпицентре ненастья окажутся северо-западные районы и Верхняя Волга», — прокомментировали в «Фобосе».

Прогнозируется, что в центре непогоды окажется Вологодская область. В регионах, которые накроет циклон, снизится температура воздуха.

Далее, до конца недели, Центральную Россию ждет очень неустойчивая погода. В среду, 6 августа, циклон сменится антициклоном, который ненадолго рассеет облака. Но в четверг с запада на Русскую равнину прорвется новый дождливый циклон. В пятницу, по прогнозам синоптиков, погода вновь наладиться, а в выходные обещают дожди.

Такая погодная тенденция будет наблюдаться и в Ярославской области.

Погода по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

5 августа, вторник: облачно, днем кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Температура воздуха днем: +19…+24 градуса;

6 августа, среда: облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +22…+27 градусов;

7 августа, четверг: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +12…+17 градусов, днем: +18…+23 градуса;

8 августа, пятница: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +13 градусов, днем: +24 градуса;

9 августа, суббота: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +23 градуса;

10 августа, воскресенье: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +25 градусов.

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