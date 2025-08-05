НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

вос.

 748мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,67
EUR 92,33
Что известно о новом тренере «Локомотива»
Сколько стоит черника
Льготная ипотека будет разной?
Погиб подросток
Паломники пострадали в ДТП с поездом
Новый перевозчик за 13 млн
Сменился главврач ЦРБ
Аренда квартир подорожала
Дом для переселенцев
Лето Сколько будут лить дожди: синоптики дали прогноз погоды для Центральной России на неделю

Сколько будут лить дожди: синоптики дали прогноз погоды для Центральной России на неделю

Чего ждать ярославцам

721
3 комментария
На смену зною в Центральную Россию пришли дожди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа смену зною в Центральную Россию пришли дожди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На смену зною в Центральную Россию пришли дожди

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После изнуряющей жары в Центральной России наступил период дождей. Тучи в среднюю полосу России принес активный циклон с юга. По информации центра «Фобос», именно он стал причиной паводка в Туапсинском районе Краснодарского края и выпадения трети месячной нормы осадков в Москве.

«Сегодня массивы фронтальной облачности станут перебираться дальше на север Европейской России. В такой ситуации в южных широтах погода наладится, в эпицентре ненастья окажутся северо-западные районы и Верхняя Волга», — прокомментировали в «Фобосе».

Прогнозируется, что в центре непогоды окажется Вологодская область. В регионах, которые накроет циклон, снизится температура воздуха.

Далее, до конца недели, Центральную Россию ждет очень неустойчивая погода. В среду, 6 августа, циклон сменится антициклоном, который ненадолго рассеет облака. Но в четверг с запада на Русскую равнину прорвется новый дождливый циклон. В пятницу, по прогнозам синоптиков, погода вновь наладиться, а в выходные обещают дожди.

Такая погодная тенденция будет наблюдаться и в Ярославской области.

Погода по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • 5 августа, вторник: облачно, днем кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Температура воздуха днем: +19…+24 градуса;

  • 6 августа, среда: облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +22…+27 градусов;

  • 7 августа, четверг: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +12…+17 градусов, днем: +18…+23 градуса;

  • 8 августа, пятница: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +13 градусов, днем: +24 градуса;

  • 9 августа, суббота: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +23 градуса;

  • 10 августа, воскресенье: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +25 градусов.

Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнавать в режиме онлайн в сервисе «Погода 76.RU».

Ранее в центре «Фобос» озвучили прогноз погоды на весь август.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Гидрометцентр Центр Фобос Дождь
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Хорошо! Дышу и радуюсь.
Гость
51 минута
Наконец-то. Хоть можно дышать и нормально работать. А не плавиться как сырок "Дружба".
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление