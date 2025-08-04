«Всегда цветут по-разному, но неизменно прекрасны»: где искать долину лотосов в России. Фото

С июля по конец августа в России идет сезон цветения лотосов. Полюбоваться нежными водными цветами можно в южных регионах страны. В частности, озеро лотосов прячется неподалеку от Волгограда.
Наши коллеги из V1.RU показали одну секретную локацию.
Загадочные цветы
Озеро лотосов — это удивительное и живописное место, расположенное в Волго-Ахтубинской пойме близ хутора Лебяжья Поляна и поселка Красный Буксир в окрестностях Волгограда. Доехать от центра Волгограда на автомобиле до него можно за 20 минут. В солнечную погоду лотосы распускают гигантские розовые цветы и источают тонкое чарующее благоухание.
Цветы, покрывшие берег озера, называются лотос орехоносный, или Nelumbo nudfera. Растение относится к краснокнижным на территории России. Как появились здесь эти цветы, биологам до конца не ясно, ведь произрастают они на побережье Каспийского моря и на Дальнем Востоке. На берегах Волги орехоносные лотосы в естественной среде есть только на территории Астраханской области. Для многих биологов остается загадкой, как именно здесь оказались водным растения.
Отдыхающие приезжают полюбоваться лотосами целыми семьями. Бабушка с дедушкой привезли своих внуков посмотреть на уникальную флору области.
«Очень живописное место! — делится впечатлениями женщина. — Непередаваемая красота. Мы с мужем в новостях увидели, что лотосы распустились, решили приехать посмотреть. Наши внуки с нами тут бегают, они здесь в первый раз. Хотели и детям показать, чтобы они увидели эту красоту. Говорят, лотосы будут цвести до сентября. Сегодня немного пасмурно, а в солнечную погоду они распускаются еще больше».
Мальчишки-близнецы, намочив ноги, внимательно высматривают что-то в воде среди широких листьев лотосов. Цветы их не очень привлекают, в отличие от лягушек и крохотных рыбок, плавающих в озере.
«Мы хотели поймать ужика, но он убежал, — рассказывают восхищенные юные любители фауны. — Лягушек здесь очень много! Они маленькие и очень быстрые. Рыбу большую видели, но она далеко проплыла».
Восторг детей разделяют и ребята постарше. Молодые люди, приехавшие из Самары, используя все чудеса современной техники, смартфоны самой последней модели и селфи-палку, пытаются запечатлеть распускающиеся бутоны лотосов.
«Очень красивое озеро! — восхищается девушка. — Мы приехали в Волгоград и вообще хотели посетить осетровую ферму, а потом узнали про это место и решили съездить. В нашей области таких мест нет, на озерах только кубышки растут».
Туристка из Москвы, рискнув красотой своих белоснежных босоножек и брюк, зашла в самую воду ради удачного кадра с роскошным цветком лотоса.
«Очень рекомендую посетить, — рассказывает девушка. — Прекрасная природа, распускающиеся лотосы, пахнет очень вкусно. Мы на два дня всего приехали, но решили обязательно посетить это удивительное место».
Волгоградцы, покинувшие родной город, тоже приезжают сюда, чтобы увидеть место, равного которому нет во всей России:
«Я родилась в Волгограде, но уже больше 20 лет живу в Санкт-Петербурге, — рассказывает женщина. — Каждый год мы с семьей приезжаем к моим родителям, но на озере лотосов сегодня впервые. Увидели по телевизору репортаж и решили съездить. Оказалось, что от нашего дома всего 20 минут езды на велосипеде. Вот мы и решили заехать с детками».
Ее муж, петербуржец, удивляется необычной флоре Волгоградской области:
«Здесь дикая, первозданная красота. Даже тропинки здесь, скорее всего, стихийно образовались. Я думаю, эту красоту нужно сохранять и распространять. И ничего здесь менять не надо. Пусть природа остается нетронутой. Меня удивляет, что здесь растут лотосы. В Петербурге у меня во дворе дома четыре пруда, так я пытался лотосы посадить, но климат не тот, не прижились. Только азиатские кувшинки растут».
Не только туристы, но и жители Волгограда приезжают насладиться красотами уникального озера.
«Лотосы всегда цветут по-разному, но они неизменно прекрасны!» — сказала женщина, которая ходит сюда каждый год, и для этих целей у нее даже есть специальные резиновые галоши, которые она гордо демонстрирует разувшейся девушке, проигравшей бой со скользкой тропинкой.
Молодая пара из Волгограда решила провести день в этом романтическом месте, любуясь красотами редких цветов и катаясь на качелях, которые установили на берегу.
Правда юные волгоградцы оказались несколько разочарованы:
«Мы тут первый раз. Если честно, было больше ожиданий. Мы хотели приехать раньше, наверное, тут было красивее и запах цветов был получше, — сетует девушка. — Цветы еще не распустились, только начали. Еще дорожка узкая и скользкая».
«Здесь можно было бы поставить перила», — говорит молодой человек.
«Да, перила бы не помешали, — соглашается его спутница. — Или какие-то ограждения. У меня сегодня уже было несколько попыток упасть в воду».
Небольшая группа отдыхающих уже не первый год приезжает на удивительное озеро.
«Каждый год всё больше и больше цветов, больше и больше посетителей, — рассказывает отдыхающий мужчина. — Это вдохновляет, впечатляет, радует. Радует, что люди приезжают, любуются красотой. Расстраивает, что некоторые оставляют мусор. Вот мы, как истинные экологи в душе, немного пособирали, — говорит он и показывает пластиковые трубочки и салфетки, которые поднял с берега. — Боремся за чистоту. Стараемся сами не гадить и за другими убираем».
Отсутствие специальных мусорных баков — не единственный недочет озера лотосов, по мнению волгоградца.
«Вообще, хотелось бы, чтобы эта территория была более облагорожена. Здесь не помешало бы сделать более ровные площадки для просмотра, мостики какие-нибудь, чтобы цветы не страдали. Люди ходят и топчут растения, лотосы от этого могут погибнуть. Нужно сделать специальные тропинки, чтобы цветы были в сохранности. Именно такое пожелание к тем, кто этим занимается».
Некоторые отдыхающие отмечают, что на территории озера нет санитарных удобств, которые оказываются в отдельных случаях очень нужными.
Молодая мама, которая приезжает на озеро второй раз, сетует на отсутствие биотуалета:
«Обязательно нужен туалет. Здесь очень много детей, которые много времени проводят в пути. Даже если дорога составляет 30 минут в одну сторону, 30 минут в другую — это уже час. Еще им погулять надо. В любом случае, в жару дети пьют воду. И им хочется в туалет. В конце концов, их родители поведут, вероятнее всего, в кусты, а это всё будет очень неприятно, нехорошо пахнуть. Есть еще туристические группы, которые приезжают на автобусах и проводят в дороге больше времени. Мы тут уже видели остатки жизнедеятельности человека за деревьями. Это было очень неприятно. Лучше сделать специальное место, где всё будет организовано, как полагается цивилизованным людям».