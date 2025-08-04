«Всегда цветут по-разному, но неизменно прекрасны»: где искать долину лотосов в России. Фото

Фотограф рассказал, где цветут лотосы в России Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С июля по конец августа в России идет сезон цветения лотосов. Полюбоваться нежными водными цветами можно в южных регионах страны. В частности, озеро лотосов прячется неподалеку от Волгограда.

Наши коллеги из V1.RU показали одну секретную локацию.

Загадочные цветы

Озеро лотосов — это удивительное и живописное место, расположенное в Волго-Ахтубинской пойме близ хутора Лебяжья Поляна и поселка Красный Буксир в окрестностях Волгограда. Доехать от центра Волгограда на автомобиле до него можно за 20 минут. В солнечную погоду лотосы распускают гигантские розовые цветы и источают тонкое чарующее благоухание.

Как добраться до озера лотосов в Волгоградской области Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Цветы, покрывшие берег озера, называются лотос орехоносный, или Nelumbo nudfera. Растение относится к краснокнижным на территории России. Как появились здесь эти цветы, биологам до конца не ясно, ведь произрастают они на побережье Каспийского моря и на Дальнем Востоке. На берегах Волги орехоносные лотосы в естественной среде есть только на территории Астраханской области. Для многих биологов остается загадкой, как именно здесь оказались водным растения.

На озере обязательно стоит устроить фотосессию Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Красота редких цветов завораживает Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Отдыхающие приезжают полюбоваться лотосами целыми семьями. Бабушка с дедушкой привезли своих внуков посмотреть на уникальную флору области.

«Очень живописное место! — делится впечатлениями женщина. — Непередаваемая красота. Мы с мужем в новостях увидели, что лотосы распустились, решили приехать посмотреть. Наши внуки с нами тут бегают, они здесь в первый раз. Хотели и детям показать, чтобы они увидели эту красоту. Говорят, лотосы будут цвести до сентября. Сегодня немного пасмурно, а в солнечную погоду они распускаются еще больше».

Нежные цветы кажутся такими хрупкими, что к ним страшно прикоснуться Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Мальчишки-близнецы, намочив ноги, внимательно высматривают что-то в воде среди широких листьев лотосов. Цветы их не очень привлекают, в отличие от лягушек и крохотных рыбок, плавающих в озере.

«Мы хотели поймать ужика, но он убежал, — рассказывают восхищенные юные любители фауны. — Лягушек здесь очень много! Они маленькие и очень быстрые. Рыбу большую видели, но она далеко проплыла».

Восторг детей разделяют и ребята постарше. Молодые люди, приехавшие из Самары, используя все чудеса современной техники, смартфоны самой последней модели и селфи-палку, пытаются запечатлеть распускающиеся бутоны лотосов.

Озеро лотосов привлекает желающих его увидеть со всей России Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Очень красивое озеро! — восхищается девушка. — Мы приехали в Волгоград и вообще хотели посетить осетровую ферму, а потом узнали про это место и решили съездить. В нашей области таких мест нет, на озерах только кубышки растут».

Туристка из Москвы, рискнув красотой своих белоснежных босоножек и брюк, зашла в самую воду ради удачного кадра с роскошным цветком лотоса.

«Очень рекомендую посетить, — рассказывает девушка. — Прекрасная природа, распускающиеся лотосы, пахнет очень вкусно. Мы на два дня всего приехали, но решили обязательно посетить это удивительное место».

Сейчас распустились только первые цветы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Волгоградцы, покинувшие родной город, тоже приезжают сюда, чтобы увидеть место, равного которому нет во всей России:

«Я родилась в Волгограде, но уже больше 20 лет живу в Санкт-Петербурге, — рассказывает женщина. — Каждый год мы с семьей приезжаем к моим родителям, но на озере лотосов сегодня впервые. Увидели по телевизору репортаж и решили съездить. Оказалось, что от нашего дома всего 20 минут езды на велосипеде. Вот мы и решили заехать с детками».

Ее муж, петербуржец, удивляется необычной флоре Волгоградской области:

«Здесь дикая, первозданная красота. Даже тропинки здесь, скорее всего, стихийно образовались. Я думаю, эту красоту нужно сохранять и распространять. И ничего здесь менять не надо. Пусть природа остается нетронутой. Меня удивляет, что здесь растут лотосы. В Петербурге у меня во дворе дома четыре пруда, так я пытался лотосы посадить, но климат не тот, не прижились. Только азиатские кувшинки растут».

Не только туристы, но и жители Волгограда приезжают насладиться красотами уникального озера.

«Лотосы всегда цветут по-разному, но они неизменно прекрасны!» — сказала женщина, которая ходит сюда каждый год, и для этих целей у нее даже есть специальные резиновые галоши, которые она гордо демонстрирует разувшейся девушке, проигравшей бой со скользкой тропинкой.

Молодая пара из Волгограда решила провести день в этом романтическом месте, любуясь красотами редких цветов и катаясь на качелях, которые установили на берегу.

Озеро лотосов — идеальное место для романтических встреч влюбленных Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Правда юные волгоградцы оказались несколько разочарованы:

«Мы тут первый раз. Если честно, было больше ожиданий. Мы хотели приехать раньше, наверное, тут было красивее и запах цветов был получше, — сетует девушка. — Цветы еще не распустились, только начали. Еще дорожка узкая и скользкая».

«Здесь можно было бы поставить перила», — говорит молодой человек.

«Да, перила бы не помешали, — соглашается его спутница. — Или какие-то ограждения. У меня сегодня уже было несколько попыток упасть в воду».

Небольшая группа отдыхающих уже не первый год приезжает на удивительное озеро.

Особенно прекрасны лотосы в солнечную погоду, но даже в пасмурный день они наполняют природу яркими красками Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Каждый год всё больше и больше цветов, больше и больше посетителей, — рассказывает отдыхающий мужчина. — Это вдохновляет, впечатляет, радует. Радует, что люди приезжают, любуются красотой. Расстраивает, что некоторые оставляют мусор. Вот мы, как истинные экологи в душе, немного пособирали, — говорит он и показывает пластиковые трубочки и салфетки, которые поднял с берега. — Боремся за чистоту. Стараемся сами не гадить и за другими убираем».

Отсутствие специальных мусорных баков — не единственный недочет озера лотосов, по мнению волгоградца.

«Вообще, хотелось бы, чтобы эта территория была более облагорожена. Здесь не помешало бы сделать более ровные площадки для просмотра, мостики какие-нибудь, чтобы цветы не страдали. Люди ходят и топчут растения, лотосы от этого могут погибнуть. Нужно сделать специальные тропинки, чтобы цветы были в сохранности. Именно такое пожелание к тем, кто этим занимается».

Озеро лотосов — уникальное природное место, которое, по мнению людей, надо сохранять Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Некоторые отдыхающие отмечают, что на территории озера нет санитарных удобств, которые оказываются в отдельных случаях очень нужными.

Молодая мама, которая приезжает на озеро второй раз, сетует на отсутствие биотуалета: